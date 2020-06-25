У ВООЗ заявили, що у 30 країнах Європи після послаблення карантинних обмежень спостерігається сплеск захворюваності на коронавірус. Натомість в 11 з них відбувається відновлення епідемії – у цьому списку є й Україна.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що в 30 країнах після послаблення карантину повторний сплеск COVID-19, повідомляє BBC.

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Натомість в 11 з цих країн ВООЗ спостерігає поновлення епідемії, в той час як більшість європейських досі не подолали першу хвилю.

Клюге зазначив, що його попередження про ризик відродження епідемії стали реальністю.

У кількох країнах Європи цей ризик став реальністю – за останні два тижні у 30 країнах спостерігається зростання нових кумулятивних випадків. У 11 з цих країн прискорене передавання (інфекції – ред.) призвело до значного пожвавлення (захворюваності – ред.), яке, якщо його не зупинити, знову підштовхне системи охорони здоров'я до межі,

– заявив він.

В 11 країнах ВООЗ спостерігає поновлення епідемії

ВООЗ визначили 11 європейських країн з підвищеним сплеском захворюваності: Вірменія, Швеція, Молдова, Північна Македонія, Азербайджан, Казахстан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, Україна та Косово.

Також Клюге додав, що такі країни, як Польща, Німеччина, Іспанія та Ізраїль швидко реагували на небезпечні спалахи, пов’язані зі школами, вугільними шахтами та виробництвом харчових продуктів.

Втім, попри свої попередження, він заявив, що ВООЗ передбачає спад епідемії коронавірусу влітку.

Але ми справді повинні підготуватися до осені, коли Covid-19 може зустрітися із сезонним грипом, пневмонією та іншими захворюваннями. Тому що в кінцевому підсумку вірус все ще активно циркулює в наших громадах і немає ефективного лікування, ані ефективної вакцини,

– підсумував Клюге.