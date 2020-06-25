В ВОЗ заявили, что в 30 странах Европы после ослабления карантинных ограничений наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Между тем в 11 из них происходит возобновление эпидемии – в этом списке есть и Украина.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что в 30 странах после ослабления карантина повторный всплеск COVID-19, сообщает BBC.

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Между тем в 11 из этих стран ВОЗ наблюдает возобновление эпидемии, в то время как большинство европейских государств до сих пор не преодолели первую волну.

Клюге отметил, что его предупреждения о риске возрождения эпидемии стали реальностью.

В нескольких странах Европы этот риск стал реальностью – за последние две недели в 30 странах наблюдается рост новых кумулятивных случаев. В 11 из этих стран ускоренная передача (инфекции – ред.) привела к значительному оживлению (заболеваемости – ред.), которое, если его не остановить, снова подтолкнет системы здравоохранения к пределу,

– заявил он.

В 11 странах ВОЗ наблюдает возобновление эпидемии

ВОЗ определила 11 европейских стран с повышенным всплеском заболеваемости: Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Киргизия, Украина и Косово.

Также Клюге добавил, что такие страны, как Польша, Германия, Испания и Израиль быстро реагировали на опасные вспышки, связанные со школами, угольными шахтами и производством пищевых продуктов.

Впрочем, несмотря на свои предупреждения, он заявил, что ВОЗ предполагает спад эпидемии коронавируса летом.

Но мы действительно должны подготовиться к осени, когда COVID-19 может встретиться с сезонным гриппом, пневмонией и другими заболеваниями. Потому что в конечном итоге вирус все еще активно циркулирует в наших общинах и нет ни лечения, ни эффективной вакцины,

– подытожил Клюге.