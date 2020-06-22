Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что последствия коронавируса человечество будет ощущать еще в течение нескольких десятилетий.

По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, пандемия коронавируса все еще набирает обороты, сообщает The Economic Times.

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Председатель ВОЗ пояснил, что пандемии проходят намного труднее, чем обычные кризисы отрасли здравоохранения. Вследствие этого "ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий".

Это еще и экономический кризис и социальный кризис, а во многих странах – еще и политический кризис,

– отметил он.

Отметим, что 22 июня количество выявленных случаев коронавируса превысило 9 миллионов.

Согласно данным Worldometers, сейчас в мире зарегистрировано 9 089 095 случаев заражения коронавирусом. Из них продолжают болеть 3 751 287 пациентов, ведь 4 866 398 больных выздоровели, а 471 410 умерли.

Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона: