Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що наслідки коронавірусу людство відчуватиме ще впродовж декількох десятиліть.

За словами Тедроса Адханома Гебреісуса, пандемія коронавірусу все ще набирає обертів, повідомляє The Economic Times.

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Голова ВООЗ пояснив, що пандемії проходять набагато важче, ніж звичайні кризи галузі охорони здоров'я. Внаслідок цього "її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть".

Це ще й економічна криза та соціальна криза, а у багатьох країнах - ще й політична криза,

– зауважив він.

Зазначимо, що 22 червня кількість виявлених випадків коронавірусу перевищила 9 мільйонів.

Згідно з даними Worldometers, нині у світі зареєстровано 9 089 095 випадків зараження коронавірусом. З них продовжують хворіти 3 751 287 пацієнтів, адже 4 866 398 хворих одужали, а 471 410 померли.

Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона: