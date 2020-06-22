Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться ще декілька десятиліть, – ВООЗ
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що наслідки коронавірусу людство відчуватиме ще впродовж декількох десятиліть.
За словами Тедроса Адханома Гебреісуса, пандемія коронавірусу все ще набирає обертів, повідомляє The Economic Times.
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Голова ВООЗ пояснив, що пандемії проходять набагато важче, ніж звичайні кризи галузі охорони здоров'я. Внаслідок цього "її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть".
Це ще й економічна криза та соціальна криза, а у багатьох країнах - ще й політична криза,
– зауважив він.
Зазначимо, що 22 червня кількість виявлених випадків коронавірусу перевищила 9 мільйонів.
Згідно з даними Worldometers, нині у світі зареєстровано 9 089 095 випадків зараження коронавірусом. З них продовжують хворіти 3 751 287 пацієнтів, адже 4 866 398 хворих одужали, а 471 410 померли.
Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона:
- Перший мільйон – 2 квітня – 1 013 863 випадків зараження, 55 833 смертей, 209 952 людини одужали.
- Другий мільйон – 15 квітня – 2 055 748 хворих, 140 684 померли, 510 239 одужали.
- Третій мільйон – 27 квітня – 3 023 722 інфікованих, 214 443 летальних випадків, 873 509 пацієнтів подолали хворобу.
- Четвертий мільйон – 9 травня – 4 024 009 випадків зараження, 279 311 людей померли, 1 375 440 одужали.
- П'ятий мільйон – 21 травня – 5 102 424 випадки, 332 924 летальних, 1 948 123 одужали.
- Шостий мільйон – 31 травня – 6 120 740 випадків заражень, 370 854 пацієнтів померли, 2 600 866 одужали.
- Сьомий мільйон – 8 червня – 7 081 050 пацієнтів, з них 404 993 померли, а 3 176 612 одужали.
- Восьмий мільйон – 16 червня – 8 051 357 хворих, 437 272 смерті, 3 889 262 подолали хворобу.
- Дев'ятий мільйон – 22 червня – 9 089 095 хворих, 471 410 померли, 4 866 398 одужали.