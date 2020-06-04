Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл раніше розповів, що внаслідок слабких карантинних обмежень в країні занадто велика смертність через COVID-19. Після широкого розголосу у ЗМІ він заявив, що модель боротьби з інфекцією в країні була правильною.

Тегнелл заявив, що представники ЗМІ перебільшили його слова. Він вважає, що модель боротьби з пандемією в країні була правильною, але деякі карантинні заходи можна було б змінити, повідомляє The Lokal.

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За словами Тегнелла, у Швеції не потрібно було закривати школи для дітей старше 16 років, але варто було підвищити готовність до боротьби з вірусом у будинках для літніх людей. Також епідеміолог додав, що в країні необхідно було збільшити кількість тестувань.

З новин стало відомо, що я і ми (в Агентстві громадської охорони здоров’я) вважаємо, що використана нами стратегія була неправильною і повинна бути радикально змінена. Це зовсім не так. Ми як і раніше вважаємо, що стратегія хороша, але завжди є можливість поліпшення, ви завжди можете зробити це краще,

– заявив головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.



Епідеміолог Андерс Тегнелл виступає перед ЗМІ 3 червня / Фото: Anders Wiklund