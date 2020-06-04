Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл ранее рассказал, что в из-за слабых карантинных ограничений в стране слишком большая смертность в результате COVID-19. После широкой огласки в СМИ он заявил, что модель борьбы с инфекцией в стране была правильной.

Тегнелл заявил, что представители СМИ преувеличили его слова. Он считает, что модель борьбы с пандемией в стране была правильной, но некоторые карантинные мероприятия можно было бы изменить, сообщает The Lokal.

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По словам Тегнелла, в Швеции не нужно было закрывать школы для детей старше 16 лет, но стоило повысить готовность к борьбе с вирусом в домах престарелых. Также эпидемиолог добавил, что в стране необходимо было увеличить количество тестирований.

Из новостей стало известно, что я и мы (в Агентстве общественного здравоохранения) считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так. Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше,

– заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.



Эпидемиолог Андерс Тегнелл выступает перед СМИ 3 июня​/ Фото: Anders Wiklund