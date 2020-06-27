Между Швецией и ВОЗ возник спор из-за данных о COVID-19. В частности, 26 июня там возмутились относительно оценки ВОЗ о ситуации с коронавирусом в этой скандинавской стране.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл возмутился и резко прокомментировал заявление регионального директора ВОЗ по вопросам Европы Ханс Клюге. Об этом сообщает BBC.

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Что известно об отчете ВОЗ, в частности относительно Швеции

Накануне ВОЗ назвала 11 стран, в которых значительно ускорилось распространение коронавируса. Среди них, в частности, Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Косово и Украина.

В ВОЗ отметили, что в течение последних 14 дней в Швеции зафиксировали 155 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. А это намного выше, чем в большинстве европейских стран.

Ответ Швеции ВОЗ

Зато главный шведский эпидемиолог Тегнелл ответил, что это "абсолютно неверная интерпретация данных". По его словам, рост количества случаев объясняется ростом количества проведенных тестов.

Он также добавил, что количество обращений в реанимацию на очень низком уровне, а смертность начинает снижаться.

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Обратите внимание! С начала пандемии в Швеции обнаружили более 65 тысяч случаев заражения COVID-19. Это в несколько раз больше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании. Показатели Швеции примерно равны данным по Беларуси. К слову, жесткого карантина в Швеции введено не было.