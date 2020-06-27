Спор Швеции и ВОЗ из-за COVID-19 и карантин: стороны обменялись обвинениями
Между Швецией и ВОЗ возник спор из-за данных о COVID-19. В частности, 26 июня там возмутились относительно оценки ВОЗ о ситуации с коронавирусом в этой скандинавской стране.
Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл возмутился и резко прокомментировал заявление регионального директора ВОЗ по вопросам Европы Ханс Клюге. Об этом сообщает BBC.
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Что известно об отчете ВОЗ, в частности относительно Швеции
Накануне ВОЗ назвала 11 стран, в которых значительно ускорилось распространение коронавируса. Среди них, в частности, Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Косово и Украина.
В ВОЗ отметили, что в течение последних 14 дней в Швеции зафиксировали 155 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. А это намного выше, чем в большинстве европейских стран.
Ответ Швеции ВОЗ
- Зато главный шведский эпидемиолог Тегнелл ответил, что это "абсолютно неверная интерпретация данных". По его словам, рост количества случаев объясняется ростом количества проведенных тестов.
- Он также добавил, что количество обращений в реанимацию на очень низком уровне, а смертность начинает снижаться.
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