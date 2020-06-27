За прошедшие сутки в Украине обнаружили 948 случаев заражения коронавирусом. Карантин могут усилить в 13 областях Украины. В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт. От COVID-19 умерла руководитель Львовского областного лабораторного центра Минздрава. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 27 июня

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали еще 948 случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных вновь зафиксировали на Львовщине (+168), в Киеве (+140), в Ровненской области (+111) и на Закарпатье (+93).

Днем ранее Новости о коронавирусе 26 июня: более тысячи больных в Украине, вспышка на "Троещине"

Всего со вчершнего дня провели 24 569 тестирований на коронавирус. Из них 12 177 методом ПЦР, а еще 12 392 методом ИФА.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 42 065 случаев заражения коронавирусом. 18 701 человек смогли преодолеть болезнь, но 1110 пациентов умерли от осложнений.

Коронавирус в областях Украины 27 июня

Винницкая область – 1 811 (+23); Волынская область – 2 161 (+65); Днепропетровская область – 1 087 (+6); Донецкая область – 415 (+3); Житомирская область – 1 371 (+5); Закарпатская область – 2 640 (+93); Запорожская область – 565 (+4); Ивано-Франковская область – 2 253 (+36); Кировоградская область – 642 (+2); Киев – 4 866 (+140); Киевская область – 2 469 (+50); Львовская область – 5 004 (+168); Луганская область – 76 (0); Николаевская область – 392 (+8); Одесская область – 1 567 (+38); Полтавская область – 309 (+5); Ровненская область – 3 475 (+111); Сумская область – 287 (+3); Тернопольская область – 1 876 (+19); Харьковская область – 2 046 (+53); Херсонская область – 191 (+1); Хмельницкая область – 777 (+53); Черновицкая область – 4 631 (+49); Черкасская область – 635 (+8); Черниговская область – 519 (+5).

COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 95 медицинских работников. С начала пандемии COVID-19 заболели 6 515 медиков, 3 984 из них выздоровели. К сожалению, по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли.

за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 95 медицинских работников. С начала пандемии COVID-19 заболели 6 515 медиков, 3 984 из них выздоровели. К сожалению, по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли. Коронавирус в ВСУ: в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили еще 21 случай заражения. Сейчас от болезни лечатся 166 военных, еще 576 человек находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. За все время в рядах ВСУ от коронавируса выздоровели 302 военных. Но 5 военнослужащих, к сожалению, умерли.

Новости о коронавирусе в Украине

Общественный транспорт в Украине снова может прекратить работу

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией опять могут остановить работу общественного транспорта.

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Степанов заявил, что главные санитарные врачи 13 регионов обратятся в комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой усилить карантинные меры. В основном это касается западных областей Украины и города Киева. Усиление может касаться работы городского транспорта, а также спортивных, дошкольных и остальных заведений в стране.

Какие области Украины не готовы ослабить карантин

Киев; Волынская область; Донецкая область; Закарпатская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Одесская область; Ровенская область; Хмельницкая область; Черниговская область; Черновицкая область.

Пляжи Одессы переполнены – люди не соблюдают ограничения

Несмотря на рекордный рост новых больных коронавирусом, пляжи Одессы переполнены отдыхающими. Большинство людей не соблюдают никакой социальной дистанции.

Карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала

Заболеваемость COVID-19 растет не из-за увеличения тестирований, – Степанов

По словам Степанова, не только расширение тестирования на коронавирус является причиной резкого всплеска заболеваемости в Украине. Министр здравоохранения сообщил, что кроме увеличения числа пациентов в статистике, растет и количество обращений людей с симптомами и пневмонией, а также количество госпитализаций.

От коронавируса умерла руководитель Львовского областного лабораторного центра Минздрава

26 июня в возрасте 70 лет от коронавируса умерла Галина Михальчук. Она возглавляла Львовский лабораторный центр Минздрава, в котором проводили тестирование на COVID-19.

Новости о коронавирусе в мире 27 июня

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии коронавирус обнаружили у 9 824 535 человек по всему миру. 4 964 454 пациентов уже выздоровели, но 494 810 больных умерли.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 467 837;

Бразилия – 1 274 974;

Россия – 626 779;

Индия – 508 953;

Великобритания – 310 837.

Спор между ВОЗ и Швецией

ВОЗ обнародовала список из 11 стран, в которых наблюдается восстановление эпидемии коронавируса – среди них и есть Швеция. Но главный шведский эпидемиолог Тегнелл заявил, что это "абсолютно неверная интерпретация данных". Он утверждает, что рост количества случаев объясняется ростом количества проведенных тестов. Зато людей в реанимациях немного, а смертность начинает спадать.

Исследование коронавируса

Повлияли ли протесты в США на распространение коронавируса

Убийство Джорджа Флойда подтолкнуло американцев к очередной борьбе с систематическим расизмом – по стране прошли массовые протесты. Согласно выводам ученых, нет никаких доказательств того, что заболеваемость возросла именно после начала протестов. Более того, исследователи заметили, что хотя активисты не придерживались правил социальной дистанции между собой, но это компенсируется страхом местных жителей не пересекаться с демонстрантами, в результате чего обычных людей на улицах значительно поубавилось.