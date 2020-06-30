Главное о коронавирусе 30 июня: 706 новых случаев в Украине, смерть роженицы
В Украине подтверждено 44 334 случая инфицирования коронавирусом. На Ровненщине умерла роженица от COVID-19, оставив 5 детей. Шмыгаль заявил, что ослабление карантина – правильное решение. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 июня.
Коронавирус в Украине 30 июня
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Статистика новых случаев
По состоянию на 30 июня обнаружили 706 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, в целом 44 334.
- Активные случаи: 24 060.
- Поправились: за сутки 88, всего – 19 115.
- Умерли: за минувшие сутки 12 пациентов, всего 1 159.
- Больше всего случаев: на Львовщине (+143), Закарпатье (+97) и на Ровненщине (+74).
- Сколько заболело медиков: 6 721 – с начала эпидемии, 56 – за минувшие сутки, выздоровели – 4 025.
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Статистика случаев COVID-19 по областям
- Львовская область – 5435 (+143)
- Киев – 5037 (+57)
- Черновицкая область – 4801 (+56)
- Ровненская область – 3712 (+74)
- Закарпатская область – 2889 (+97)
- Киевская область – 2585 (+39)
- Ивано-Франковская область – 2395 (+45)
- Волынская область – 2368 (+56)
- Харьковская область – 2134 (+36)
- Тернопольская область – 1919 (+6)
- Винницкая область – 1864 (+18)
- Одесская область – 1698 (+66)
- Житомирская область – 1404
- Днепропетровская область – 1087
- Хмельницкая область – 803 (+5)
- Кировоградская область – 646
- Черкасская область – 642
- Запорожская область – 572 (+2)
- Черниговская область – 536 (+1)
- Донецкая область – 481
- Николаевская область – 444 (+2)
- Полтавская область – 314 (+2)
- Сумская область – 297 (+1)
- Херсонская область – 191
- Луганская область – 80
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Черновицкая область – 183 (+1)
- Львовская область – 146 (+3)
- Киев – 108
- Ивано-Франковская область – 101
- Закарпатская область – 91 (+4)
- Харьковская область – 80
- Ровненская область – 70 (+2)
- Волынская область – 60
- Киевская область – 50
- Кировоградская область – 31
- Житомирская область – 29
- Винницкая область – 28
- Тернопольская область – 28
- Черкасская область – 24
- Днепропетровская область – 23
- Одесская область – 23 (+2)
- Запорожская область – 17
- Хмельницкая область – 17
- Полтавская область – 13
- Черниговская область – 10
- Николаевская область – 10
- Донецкая область – 9
- Сумская область – 5
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 0
Сколько украинцев выздоровели по областям
- Черновицкая область – 1900 (+11)
- Ровненская область – 1769 (+17)
- Киев – 1563 (+11)
- Киевская область – 1332 (+14)
- Винницкая область – 1179
- Тернопольская область – 1140 (+1)
- Ивано-Франковская область – 1098 (+2)
- Харьковская область – 1086 (+16)
- Закарпатская область – 943
- Днепропетровская область – 913
- Львовская область – 747 (+6)
- Житомирская область – 746
- Одесская область – 736
- Волынская область – 694 (+1)
- Хмельницкая область – 544 (+1)
- Кировоградская область – 536 (+1)
- Черкасская область – 458 (+4)
- Запорожская область – 418
- Николаевская область – 281
- Полтавская область – 268
- Сумская область – 222 (+3)
- Херсонская область – 176
- Донецкая область – 163
- Черниговская область – 145
- Луганская область – 58
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Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 30 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:
- Киев;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Николаевская область;
- Черновицкая область;
- Харьковская область.
Во Львове и Черновцах откроют больницу второй очереди для лечения COVID-19
30 июня Минздрав начнет развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновицкой области для приема больных коронавирусом.
Львовщина и Буковина лидируют по количеству больных коронавирусной инфекцией. Больницы наиболее заполнены, поэтому готовят другие медучреждения, чтобы смочь принять всех инфицированных.
Шмыгаль не считает ослабление карантина ошибкой
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ослабление карантинных ограничений на фоне роста количества больных не является ошибкой. Среди главных задач он назвал сохранение жизней и экономики Украины.
Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть бурный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости,
– заявил премьер.
Смерть роженицы на Ровненщине
39-летняя женщина из села Тополье Млиновского района (Ровненская область) приехала рожать в Луцк. После родов у нее подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
23 июня роженице провели кесарево сечение согласно акушерским показаниям, а сам ребенок родился в тяжелом состоянии.
Из-за положительного ПЦР-теста и ухудшения состояния, женщину перевели в Волынскую областную клиническую больницу с низкой сатурацией кислорода и слабовыраженной сопутствующей патологией. Там она провела в реанимации 2 дня. 28 июня она умерла.
Без матери остались 5 детей, самой маленькой на момент похорон исполнилось 6 дней.
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Топ стран с наибольшим количеством зараженных
По данным Worldometers, общее количество случаев заражения на 30 июня достигает 10 миллионов 434 тысяч 900.
508 843 человек умерли, а 5 692 595 – выздоровели.
Страны с наибольшим количеством инфицированных:
- США – 2 683 239
- Бразилия – 1 370 488
- Россия – 647 849
- Индия – 548 473
- Великобритания – 311 965.
Тяжелая форма коронавируса и дети
COVID-19 обычно вызывает легкое заболевание у детей. Однако 8% детей нуждаются в госпитализации в отделении интенсивной терапии.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Lancet Child & Adolescent Health. Факторы, которые в значительной мере связаны с необходимостью госпитализации в отделение интенсивной терапии, включали возраст младше 1 месяца, мужской пол, наличие уже имеющихся заболеваний и наличие признаков или симптомов инфекции нижних дыхательных путей во время заражения.