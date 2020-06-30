В Украине подтверждено 44 334 случая инфицирования коронавирусом. На Ровненщине умерла роженица от COVID-19, оставив 5 детей. Шмыгаль заявил, что ослабление карантина – правильное решение. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 июня.

Коронавирус в Украине 30 июня

Читайте также Новости о коронавирусе 29 июня: меньше случаев в Украине, больше полумиллиона смертей в мире

Статистика новых случаев

По состоянию на 30 июня обнаружили 706 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, в целом 44 334.

Активные случаи: 24 060.

24 060. Поправились: за сутки 88, всего – 19 115.

за сутки 88, всего – 19 115. Умерли: за минувшие сутки 12 пациентов, всего 1 159.

за минувшие сутки 12 пациентов, всего 1 159. Больше всего случаев: на Львовщине (+143), Закарпатье (+97) и на Ровненщине (+74).

на Львовщине (+143), Закарпатье (+97) и на Ровненщине (+74). Сколько заболело медиков: 6 721 – с начала эпидемии, 56 – за минувшие сутки, выздоровели – 4 025.

6 721 – с начала эпидемии, 56 – за минувшие сутки, выздоровели – 4 025. Коронавирус в ВСУ: болеет 181 военный.

Статистика случаев COVID-19 по областям

Львовская область – 5435 (+143)

Киев – 5037 (+57)

Черновицкая область – 4801 (+56)

Ровненская область – 3712 (+74)

Закарпатская область – 2889 (+97)

Киевская область – 2585 (+39)

Ивано-Франковская область – 2395 (+45)

Волынская область – 2368 (+56)

Харьковская область – 2134 (+36)

Тернопольская область – 1919 (+6)

Винницкая область – 1864 (+18)

Одесская область – 1698 (+66)

Житомирская область – 1404

Днепропетровская область – 1087

Хмельницкая область – 803 (+5)

Кировоградская область – 646

Черкасская область – 642

Запорожская область – 572 (+2)

Черниговская область – 536 (+1)

Донецкая область – 481

Николаевская область – 444 (+2)

Полтавская область – 314 (+2)

Сумская область – 297 (+1)

Херсонская область – 191

Луганская область – 80

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Черновицкая область – 183 (+1)

Львовская область – 146 (+3)

Киев – 108

Ивано-Франковская область – 101

Закарпатская область – 91 (+4)

Харьковская область – 80

Ровненская область – 70 (+2)

Волынская область – 60

Киевская область – 50

Кировоградская область – 31

Житомирская область – 29

Винницкая область – 28

Тернопольская область – 28

Черкасская область – 24

Днепропетровская область – 23

Одесская область – 23 (+2)

Запорожская область – 17

Хмельницкая область – 17

Полтавская область – 13

Черниговская область – 10

Николаевская область – 10

Донецкая область – 9

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Сколько украинцев выздоровели по областям

Черновицкая область – 1900 (+11)

Ровненская область – 1769 (+17)

Киев – 1563 (+11)

Киевская область – 1332 (+14)

Винницкая область – 1179

Тернопольская область – 1140 (+1)

Ивано-Франковская область – 1098 (+2)

Харьковская область – 1086 (+16)

Закарпатская область – 943

Днепропетровская область – 913

Львовская область – 747 (+6)

Житомирская область – 746

Одесская область – 736

Волынская область – 694 (+1)

Хмельницкая область – 544 (+1)

Кировоградская область – 536 (+1)

Черкасская область – 458 (+4)

Запорожская область – 418

Николаевская область – 281

Полтавская область – 268

Сумская область – 222 (+3)

Херсонская область – 176

Донецкая область – 163

Черниговская область – 145

Луганская область – 58



Верят ли украинцы в естественное происхождение коронавируса / Инфографика 24 канала

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 30 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Киев;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Николаевская область;

Черновицкая область;

Харьковская область.

Во Львове и Черновцах откроют больницу второй очереди для лечения COVID-19

30 июня Минздрав начнет развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновицкой области для приема больных коронавирусом.

Львовщина и Буковина лидируют по количеству больных коронавирусной инфекцией. Больницы наиболее заполнены, поэтому готовят другие медучреждения, чтобы смочь принять всех инфицированных.

Шмыгаль не считает ослабление карантина ошибкой

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ослабление карантинных ограничений на фоне роста количества больных не является ошибкой. Среди главных задач он назвал сохранение жизней и экономики Украины.

Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть бурный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости,

– заявил премьер.

Смерть роженицы на Ровненщине

39-летняя женщина из села Тополье Млиновского района (Ровненская область) приехала рожать в Луцк. После родов у нее подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

23 июня роженице провели кесарево сечение согласно акушерским показаниям, а сам ребенок родился в тяжелом состоянии.

Из-за положительного ПЦР-теста и ухудшения состояния, женщину перевели в Волынскую областную клиническую больницу с низкой сатурацией кислорода и слабовыраженной сопутствующей патологией. Там она провела в реанимации 2 дня. 28 июня она умерла.

Без матери остались 5 детей, самой маленькой на момент похорон исполнилось 6 дней.



Симптомы коронавируса у детей / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 30 июня

Топ стран с наибольшим количеством зараженных

По данным Worldometers, общее количество случаев заражения на 30 июня достигает 10 миллионов 434 тысяч 900.

508 843 человек умерли, а 5 692 595 – выздоровели.

Страны с наибольшим количеством инфицированных:

США – 2 683 239

Бразилия – 1 370 488

Россия – 647 849

Индия – 548 473

Великобритания – 311 965.

Тяжелая форма коронавируса и дети

COVID-19 обычно вызывает легкое заболевание у детей. Однако 8% детей нуждаются в госпитализации в отделении интенсивной терапии.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Lancet Child & Adolescent Health. Факторы, которые в значительной мере связаны с необходимостью госпитализации в отделение интенсивной терапии, включали возраст младше 1 месяца, мужской пол, наличие уже имеющихся заболеваний и наличие признаков или симптомов инфекции нижних дыхательных путей во время заражения.