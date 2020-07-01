В Украине 664 новых случая заражения коронавирусом и страна в шаге от усиления карантина. В Киеве снова усилили карантин. Польша возобновила авиасообщение с Украиной. В Словении задержали министра экономики по подозрению в коррупционных схемах, связанных со средствами защиты. Прощальная вечеринка с COVID-19 в центре Праги. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 июля.

Коронавирус в Украине 1 июля

Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 664 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых больных снова зафиксировали на Львовщине (+143) и в Киеве (+101). На Ровненщине и на Закарпатье по 72 новых случая заражения.

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За последние сутки в стране провели 22 298 тестирований на COVID-19, из которых 10 053 методом ПЦР, а еще 12 245 методом ИФА.

По состоянию на 1 июля в Украине зарегистрировали 44 998 случаев заражения коронавирусом. 19 548 больных выздоровели. 1 173 пациента умерли от осложнений.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 1 июля:

Винницкая область – 1876 (1220 выздоровели)

Волынская область – 2427 (717 выздоровели)

Днепропетровская область – 1090 (926 выздоровели)

Донецкая область – 484 (166 выздоровели)

Житомирская область – 1408 (831 выздоровел)

Закарпатская область – 2961 (953 выздоровели)

Запорожская область – 572 (425 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 2438 (1098 выздоровели)

Киев – 5138 (1598 выздоровели)

Киевская область – 2610 (1356 выздоровели)

Кировоградская область – 647 (541 выздоровел)

Луганская область – 80 (59 выздоровели)

Львовская область – 5578 (800 выздоровели)

Николаевская область – 447 (283 выздоровели)

Одесская область – 1712 (737 выздоровели)

Полтавская область – 319 (270 выздоровели)

Ровненская область – 3784 (1815 выздоровели)

Сумская область – 297 (230 выздоровели)

Тернопольская область – 1930 (1160 выздоровели)

Харьковская область – 2169 (1104 выздоровели)

Херсонская область – 193 (176 выздоровели)

Хмельницкая область – 805 (548 выздоровели)

Черкасская область – 645 (474 ​​выздоровели)

Черновицкая область – 4850 (1916 выздоровели)

Черниговская область – 538 (145 выздоровели).

Ситуация с коронавирусом в ВСУ: за минувшие сутки среди военных обнаружили еще 9 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас от коронавируса лечатся 187 военнослужащих, еще 539 находятся на изоляции. С начала пандемии от болезни успели выздороветь 312 военных ВСУ. К сожалению, еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

за минувшие сутки среди военных обнаружили еще 9 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас от коронавируса лечатся 187 военнослужащих, еще 539 находятся на изоляции. С начала пандемии от болезни успели выздороветь 312 военных ВСУ. К сожалению, еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью. COVID-19 среди украинских медиков: За минувшие сутки коронавирус диагностировали 44 медикам. За все время болезнь обнаружили у 6 765 работников медицинской сферы, 4 094 из которых уже выздоровели. Известно по меньшей мере, 43 летальных случаях среди медработников.

Новости о коронавирусе в Украине

Украина в шаге от усиления карантина

Ранее премьр-министр Денис Шмыгаль сообщал, что при показателе 60 человек на 100 тысяч населения, карантин могут усилить. В Украине сейчас этот показатель составляет 58 больных на 100 тысяч человек. Впрочем, показатели смертности остаются достаточно низкими, также небольшой процент пациентов, которых подключают к аппаратам ИВЛ. Использование аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 6,5%.

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В Киеве снова усилили карантин

Из-за эпидемиологической ситуации в Киеве, городские власти усилили карантин. В результате в городе появились новые ограничения:

Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22.00;

Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22.00.

12 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Киев и еще 11 областей не могут ослабить карантин из-за ситуации с коронавирусом. По состоянию на 1 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти следующие регионы:

Киев,

Львовская область,

Волынская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Ровненская область,

Одесская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая область,

Черниговская область,

Харьковская область,

Донецкая область.

В Житомире ослабили карантин

С 1 июля в Житомире ослабили карантин. Можно возобновить работу торговых центров и гостиниц, а также проведение массовых и спортивных мероприятий. В Житомире снова заработают:

поликлиники и амбулатории;

учреждения торгово-развлекательных центров. Однако, кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и только до 22:00;

учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

гостиницы и хостелы.

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Новости о коронавирусе в мире 1 июля

По состоянию на 1 июля в мире обнаружили 10 497 164 случая заражения коронавирусом. В то же время 5 376 446 больных уже выздоровели, но 511 844 умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 618 480; Бразилия – 1 368 195; Россия – 646 929; Индия – 566 840; Великобритания – 314 159.

Польша возобновила авиасообщение с Украиной

С 1 июля Польша возобновила авиационное сообщение с Украиной. В частности, уже утром самолет Airbus A320 компании Wizz Air стартовал из варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны).

Коррупционный скандал на министерском уровне из-за средств защиты Словении

После разоблачения коррупционной схемы с закупкой защитных средств задержали министра экономики Словении Здравко Почивалшека. Его подозревают в том, что он оказывал правительственную поддержку определенным фирмам по производству средств защиты от коронавируса. На фоне скандала Министр внутренних дел Алеш Хойс ушел в отставку.

В центре Праги устроили прощальную вечеринку с коронавирусом

Чехия стала одной из первых стран в Европе, которая быстро смогла сдержать распространение инфекции – карантин там смягчила еще 24 апреля. Недавно в центре Праги на знаменитом Карловом мосту устроили бесплатную вечеринку-прощание с коронавирусом, на которую пришли тысячи людей. Люди сидели за 500-метровым столом, делили еду и напитки, чтобы попрощаться со сложным прошлым коронакризиса.

Вечеринка-прощание с коронавирусом в Чехии / Фото: novinky.cz