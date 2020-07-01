По мнению исследователей из Швеции, иммунитет к коронавирусу выше, чем показывают тесты на антитела. Более того, это касается пациентов даже с легким течением заболевания и бессимптомных больных.

Специалисты из Каролинского института и Каролинской университетской больницы обнаружили, что многие пациенты с коронавирусом демонстрируют так называемый Т-клеточно-опосредованный иммунитет к болезни даже при условии, если тест на антитела был отрицательным. Статья есть в свободном доступе на сервере препринтов bioRxiv и подана для публикации в научном журнале – сейчас она ожидает экспертной оценки.

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В этом исследовании ученые провели иммунологический анализ образцов более 200 человек. У многих из них были легкие симптомы COVID-19 или их отсутствие. Также к исследованию присоединилась контрольная группа – здоровые доноры крови, которые ее сдавали в течение 2019 – 2020 годов.

Расширенный анализ дал возможность детально изобразить реакцию Т-клеток во время и после инфицирования COVID-19. Результаты ученых свидетельствуют о том, что на самом деле примерно вдвое больше людей выработали Т-клеточный иммунитет, чем это показывают тесты на антитела.

У пациентов с тяжелым течением коронавируса часто развивались сильный иммунный ответ Т-клеток и антитела к болезни. У тех, кто имел легкие симптомы, не всегда удается выявить антитела. Несмотря на это, многие имеют выраженный Т-клеточный ответ.

Т-клетки – что это? Это тип лейкоцитов, который специализируется на распознавании вирусно-инфицированных клеток и является важной частью иммунной системы.

Т-клеточный иммунитет обнаружили у бессимптомных больных

Не только люди с признаками COVID-19 демонстрировали Т-клеточный иммунитет, но и многие из тех, кто перенес бессимптомный ход заболевания.

Более того, примерно 30% доноров крови, которые сдали кровь в мае 2020 года, имели Т-клетки, специфические для COVID-19. Этот показатель значительно выше, чем показали предварительные тесты на антитела.

Реакция Т-клеток соответствовала измерениям, проведенным после прививки, имеющимися вакцинами против других вирусов.

Почему нельзя протестировать всех на Т-клеточный ответ к COVID-19?

Анализы на Т-клеточный ответ к любой инфекции значительно сложнее, чем тесты на антитела. Следовательно, их можно провести только в специализированных лабораториях при наличии необходимого оборудования.