На думку дослідників зі Швеції, імунітет до коронавірусу вищий, ніж показують тести на антитіла. Ба більше, це стосується пацієнтів навіть з легким перебігом захворювання та безсимптомних хворих.

Фахівці з Каролінського Інституту та Каролінської університетської лікарні виявили, що багато пацієнтів з коронавірусом демонструють так званий Т-клітинно-опосередкований імунітет до хвороби навіть за умови, якщо тест на антитіла був негативний. Стаття є у вільному доступі на сервері препринтів bioRxiv та подана для публікації в науковому журналі – нині вона очікує на експертну оцінку.

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У цьому дослідженні науковці провели імунологічний аналіз зразків понад 200 осіб. У багатьох з них були легкі симптоми COVID-19 або їх відсутність. Також до дослідження долучилась контрольна група – здорові донори крові, які її здавали продовж 2019-2020 років.

Розширений аналіз дав змогу детально зобразити реакцію Т-клітин під час та після інфікування COVID-19. Результати науковців свідчать про те, що насправді приблизно вдвічі більше людей виробили Т-клітинний імунітет, ніж це показують тести на антитіла.

У пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусу часто розвивались сильна імунна відповідь Т-клітин та антитіла до хвороби. У тих, хто мав легші симптоми, не завжди вдається виявити антитіла. Попри це, багато хто має виражену Т-клітинну відповідь.

Т-клітини – що це? Це тип лейкоцитів, який спеціалізується на розпізнаванні вірусно-інфікованих клітин і є важливою частиною імунної системи.

Т-клітинний імунітет виявили у безсимптомних хворих

Не лише люди з ознаками COVID-19 демонстрували Т-клітинний імунітет, а й багато хто з тих, які зазнали безсимптомного перебігу захворювання.

Ба більше, приблизно 30% донорів крові, які здали кров у травні 2020 року, мали Т-клітини, специфічні для COVID-19. Цей показник значно вищий, ніж показали попередні тести на антитіла.

Реакція Т-клітин відповідала вимірюванням, проведеним після щеплення наявними вакцинами проти інших вірусів.

Чому не можна протестувати всіх на Т-клітину відповідь до COVID-19?

Аналізи на Т-клітинну відповідь до будь-якої інфекції значно складніші, ніж тести на антитіла. Відтак, їх можна провести лише в спеціалізованих лабораторіях за наявністю необхідного обладнання.