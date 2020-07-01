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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
Як безпечно купатися і відпочивати на пляжі під час пандемії COVID-19
16:18, сьогодні Як безпечно купатися і відпочивати на пляжі під час пандемії COVID-19
В Україні виявили 664 нових випадків зараження коронавірусом, загалом майже 45 тисяч
09:12, сьогодні В Україні виявили 664 нових випадків зараження коронавірусом, загалом майже 45 тисяч
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Новини про коронавірус 30 червня: 706 нових випадків в Україні, смерть породіллі
06:05, сьогодні Новини про коронавірус 30 червня: 706 нових випадків в Україні, смерть породіллі
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