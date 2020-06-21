Китайські вчені стверджують, що імунітет до COVID-19 є тимчасовим і триває не більше, ніж 2-3 місяці. А у 40% безсимптомних пацієнтів через декілька місяців він перестає виявлятись взагалі.

Вчені з Медичного університету Чунціна провели попереднє дослідження та встановили, що вже через 8 тижнів після хвороби рівень антитіл до коронавірусу значно знижується. Дослідження про це опубліковане в журналі Nature Medicine.

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Під час дослідження оглянули 74 хворих на коронавірус. 50% з них були безсимптомними, а інші 50% мали ознаки COVID-19. Вже за 8 тижнів вміст антитіл знизився у 81% безсимптомних та у 62% пацієнтів з симптомами.

Окрім того, у 40% безсимптомних носіїв на восьмий тиждень антитіла перестали виявлятись взагалі. А ось серед хворих з симптомами така проблема виникла лише у 12,9% людей.

Якщо результати дослідження істинні, то це означає, що коронавірусом можна заразитися повторно – це лише питання часу, адже тимчасового імунітету вистачає на 2-3 місяці.

Втім, вчені підкреслили, що поки що вивчають ключові аспекти дії вірусу та імунну реакцію організму. Відповіді на питання, що вони шукають, допоможуть при розробці вакцини та зможуть пояснити, коли варто очікувати на вироблення колективного імунітету проти COVID-19 та чи очікувати взагалі.

Це дослідження досить невелике, але воно вже не перше з такими результатами. Нещодавно дослідники з Амстердамського університету заявили, що імунітет до COVID-19 може тривати всього до 6 місяців.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу