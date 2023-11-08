Повідомляється, що це поодинокий випадок захворювання. Рішення про карантин прийняли для того, щоб уникнути розповсюдження хвороби.
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Скільки триватиме карантин
У Зборівській міській раді провели засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тоді стало відомо, що жінка, яка захворіла, працює в місцевій школі у харчоблоці.
Комісією прийнято рішення про переведення учнів на дистанційну форму навчання в ЗОШ № 2 міста Зборів з 8 по 17 листопада 2023 року,
– зазначили у повідомленні.
Спалах гепатиту в Україні: що відомо
- Випадки зараження гепатитом А виявили в декількох областях, а на Вінниччині підтвердили спалах хвороби. Однак у МОЗ наголошують, що про карантин в Україні наразі не мовиться, тому закликають не вірити фейкам. Офіційну інформацію можна дізнаватися на сайті МОЗ або на сторінках відомства у соціальних мережах.
- Раніше через спалах гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію. Наприкінці жовтня у лікарнях області залишалося понад 100 хворих. Для того, щоб уникнути більшого розповсюдження посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, заборонили масові заходи, ініціювали проведення перевірок на підприємствах, які виготовляють продукти.
- Випадки захворювання виявили й на Івано-Франківщині. За інформацією Департаменту охорони здоров'я, люди почали хворіти ще з середини жовтня. Про спалах хвороби наразі не мовиться. Між хворими не встановлено зв'язку й всі випадки поодинокі.