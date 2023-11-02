Гепатит А в Франківську

За словами Голови Івано-Франківської ОДА, на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом гепатит А перебувають 8 людей, серед них – 3 дітей. Їхній стан медики оцінюють, як середньої тяжкості.

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За інформацією Департаменту охорони здоров'я, люди почали хворіти ще з середини жовтня. Усі вище згадані випадки – поодинокі і наразі не встановлено між ними зв’язку. Тож про спалах не йдеться. Ситуація контрольована,

– зазначила чиновниця.

Що потрібно знати про гепатит А

Гепатит А є вірусним захворюванням, яке вражає печінку. Його спричиняє вірус гепатиту A (HAV). Це один із кількох видів вірусного гепатиту та має найлегший перебіг.

Гепатит A передається через контакт із фекаліями інфікованої людини або через вживання їжі чи води, забруднених вірусом. Також Гепатит A може поширюватись через близький контакт з інфікованою людиною.



Все про гепатит A / Інфографіка 24 Каналу

Симптоми гепатиту A можуть включати жовтяницю (пожовтіння шкіри та склер очей), втому, нудоту, блювання, біль у животі та втрату апетиту. Найчастіше гепатит A зникає самостійно, і більшість інфікованих відновлюються повністю.

Профілактика гепатиту A включає вакцинацію, дотримання правил гігієнічної безпеки при приготуванні їжі та вживанні води.