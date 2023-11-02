Гепатит А в Ивано-Франковске

По словам Председателя Ивано-Франковской ОГА, на стационарном лечении в инфекционной больнице с диагнозом гепатит А находятся 8 человек, среди них – 3 детей. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

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По информации Департамента здравоохранения, люди начали болеть еще с середины октября. Все вышеупомянутые случаи – единичны и пока не установлены между ними связи. Так что о вспышке речь не идет. Ситуация контролируемая,

– отметила чиновница.

Что нужно знать о гепатите А

Гепатит А является вирусным заболеванием, поражающим печень. Его вызывает вирус гепатита A (HAV). Это один из нескольких видов вирусного гепатита и имеет самое легкое течение.

Гепатит A передается через контакт с фекалиями инфицированного человека или через употребление пищи или воды, загрязненных вирусом. Гепатит A также может распространяться через близкий контакт с инфицированным человеком.



Все о гепатите A / Инфографика 24 Канала

Симптомы гепатита A могут включать желтуху (пожелтение кожи и склеры глаз), усталость, тошноту, рвоту, боль в животе и потерю аппетита. Чаще гепатит A исчезает самостоятельно, и большинство инфицированных восстанавливаются полностью.

Профилактика гепатита A включает вакцинацию, соблюдение правил гигиенической безопасности при приготовлении пищи и употреблении воды.