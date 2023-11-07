Як зрозуміти, що у вас хвора печінка

Жирова хвороба печінки – це стеатоз, вона розвивається унаслідок надмірного скупчення жиру в організмі. Лікар-гепатолог клініки Мейо Сумері Ільяс розповів, як можна виявити хворобу на ранніх стадіях, якщо придивитися до своїх рук.

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Ознаки проблем з печінкою на руках

почервоніння шкіри на кистях рук;

блідість нігтів, особливо на великому й вказівному пальцях;

припухлість пальців і збільшення їхнього розміру.

Суміжні симптоми

втома;

втрата апетиту;

нудота;

втрата ваги

Чому захворювання печінки небезпечні

Лікарі наголошують, що чим довше хворобу не лікувати, то сильніше запалюється печінка. Такий розвиток подій може закінчитися цирозом.

Цироз – ознаки захворювання Цироз — це буквально рубцювання тканини печінки. З часом, якщо не лікувати захворювання, це може ускладнити функціонування органу і спричинити загрозу життю.



Якщо ви помітили, що швидко втомлюєтеся, втрачаєте вагу, а на тілі з'являються незрозумілі синці. Також огляньте шкіру, якщо вона жовтушного відтінку, це привід записатись до лікаря,

– зазначив гепатолог Ільяс.

Лікар також попередив, що набряки щиколоток, свербіж шкіри, нудота і поява на тілі кровоносних судин теж свідчать, що з печінкою у вас, імовірно, проблеми.

У жінок поміж з вказаних вище симптомів, можуть бути порушення менструального циклу, чи його відсутність, а у чоловіків – збільшення розміру молочних залоз чи зменшення яєчок.

Медики наголошують, що печінка є одним із життєво важливих органів, він відповідає за понад 500 функцій в організмі. Відтак, мінімальні збої в її роботі – можуть мати негативні наслідки на увесь організм. А тому, варто уважно стежити за здоров'ям та станом печінки, проходити регулярні чекапи, а за потреби – лікування.

Фактори ризику розвитку захворювання печінки