Як зрозуміти, що у вас хвора печінка
Жирова хвороба печінки – це стеатоз, вона розвивається унаслідок надмірного скупчення жиру в організмі. Лікар-гепатолог клініки Мейо Сумері Ільяс розповів, як можна виявити хворобу на ранніх стадіях, якщо придивитися до своїх рук.
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Ознаки проблем з печінкою на руках
- почервоніння шкіри на кистях рук;
- блідість нігтів, особливо на великому й вказівному пальцях;
- припухлість пальців і збільшення їхнього розміру.
Суміжні симптоми
- втома;
- втрата апетиту;
- нудота;
- втрата ваги
Чому захворювання печінки небезпечні
Лікарі наголошують, що чим довше хворобу не лікувати, то сильніше запалюється печінка. Такий розвиток подій може закінчитися цирозом.
Якщо ви помітили, що швидко втомлюєтеся, втрачаєте вагу, а на тілі з'являються незрозумілі синці. Також огляньте шкіру, якщо вона жовтушного відтінку, це привід записатись до лікаря,
– зазначив гепатолог Ільяс.
Лікар також попередив, що набряки щиколоток, свербіж шкіри, нудота і поява на тілі кровоносних судин теж свідчать, що з печінкою у вас, імовірно, проблеми.
У жінок поміж з вказаних вище симптомів, можуть бути порушення менструального циклу, чи його відсутність, а у чоловіків – збільшення розміру молочних залоз чи зменшення яєчок.
Медики наголошують, що печінка є одним із життєво важливих органів, він відповідає за понад 500 функцій в організмі. Відтак, мінімальні збої в її роботі – можуть мати негативні наслідки на увесь організм. А тому, варто уважно стежити за здоров'ям та станом печінки, проходити регулярні чекапи, а за потреби – лікування.
Фактори ризику розвитку захворювання печінки
- Надмірне споживання алкоголю.
- Надмірна вага. Ожиріння підвищує ризик захворювань, які можуть призвести до цирозу, наприклад неалкогольної жирової хвороби печінки та неалкогольного стеатогепатиту.
- Вірусний гепатит. Не у кожного пацієнта з хронічним гепатитом розвинеться цироз печінки, але це одна з головних причин захворювань печінки у світі.