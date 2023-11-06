Так, фахівці Killing Cancer Kindly під керівництвом онколога NHS доктора Мохаммада Муніба Хана виявили, що добавки чинять стрес для організму, що може сприяти росту та розвитку ракових клітин.

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Учені припустили, що стрес організм відчуває через величезну дозу абсолютно непотрібних поживних речовин.

Шокуючі висновки вчених

Натуральні вітаміни, які містяться в продуктах, не становлять небезпеки, тому що вони повільно засвоюються, і організм засвоює лише те, що йому потрібно.

А ось коли таблетки потрапляють в кров і наповнюють її поживними речовинами, які вдвічі перевищують рекомендовану добову дозу, це збільшує ризик розвитку злоякісних клітин, зокрема раку передміхурової залози, кишківника та раку грудей.

Увага. Ризик може бути настільки суттєвим, що медична організація закликала законодавство, аби виробники "маркували" полівітаміни, зокрема додавали на етикетки попередження про можливі наслідки.

Синтетичні таблетки містять непристойно високі та абсолютно непотрібні об'єми поживних мікроелементів, які значно перевищують потреби середньостатистичного людського організму,

– зазначив доктор Хан.

Медик пояснив, що крихітних органічних сполук у полівітамінах настільки багато, що наші органи намагаються їх використати, а коли цього не стається, вони продовжують "плавати" по тілу.

Проблема полягає в тому, що ці надлишки полівітамінів легко доступні для живлення сотень ракових клітин, які виробляються в нашому організмі щодня. Організм зазвичай самостійно їх знищує, але коли ці клітини мають "корм" у вигляді органічних сполук – ситуація стає загрозливою.