Да, специалисты Killing Cancer Kindly под руководством онколога NHS доктора Мохаммада Муниба Хана обнаружили, что добавки оказывают стресс для организма, что может способствовать росту и развитию раковых клеток.

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Ученые предположили, что стресс организм испытывает из-за огромной дозы совершенно ненужных питательных веществ.

Шокирующие выводы ученых

Натуральные витамины, содержащиеся в продуктах, не представляют опасности, потому что они медленно усваиваются, и организм усваивает только то, что ему нужно.

А вот когда таблетки попадают в кровь и наполняют ее питательными веществами, вдвое превышающими рекомендованную суточную дозу, это увеличивает риск развития злокачественных клеток, в частности рака предстательной железы, кишечника и рака груди.

Внимание. Риск может быть настолько существенным, что медицинская организация призвала законодательство, чтобы производители "маркировали" поливитамины, в частности, добавляли на этикетки предупреждения о возможных последствиях.

Синтетические таблетки содержат неприлично высокие и абсолютно ненужные объемы питательных микроэлементов, значительно превышающих потребности среднестатистического человеческого организма,

– отметил доктор Хан.

Медик объяснил, что крошечных органических соединений в поливитаминах настолько много, что наши органы пытаются их использовать, а когда этого не происходит, они продолжают плавать по телу.

Проблема состоит в том, что эти излишки поливитаминов легко доступны для питания сотен раковых клеток, производимых в нашем организме каждый день. Организм обычно самостоятельно их уничтожает, но когда эти клетки имеют корм в виде органических соединений – ситуация становится угрожающей.