Да, специалисты Killing Cancer Kindly под руководством онколога NHS доктора Мохаммада Муниба Хана обнаружили, что добавки оказывают стресс для организма, что может способствовать росту и развитию раковых клеток.
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Ученые предположили, что стресс организм испытывает из-за огромной дозы совершенно ненужных питательных веществ.
Шокирующие выводы ученых
Натуральные витамины, содержащиеся в продуктах, не представляют опасности, потому что они медленно усваиваются, и организм усваивает только то, что ему нужно.
А вот когда таблетки попадают в кровь и наполняют ее питательными веществами, вдвое превышающими рекомендованную суточную дозу, это увеличивает риск развития злокачественных клеток, в частности рака предстательной железы, кишечника и рака груди.
Синтетические таблетки содержат неприлично высокие и абсолютно ненужные объемы питательных микроэлементов, значительно превышающих потребности среднестатистического человеческого организма,
– отметил доктор Хан.
Медик объяснил, что крошечных органических соединений в поливитаминах настолько много, что наши органы пытаются их использовать, а когда этого не происходит, они продолжают плавать по телу.
Проблема состоит в том, что эти излишки поливитаминов легко доступны для питания сотен раковых клеток, производимых в нашем организме каждый день. Организм обычно самостоятельно их уничтожает, но когда эти клетки имеют корм в виде органических соединений – ситуация становится угрожающей.