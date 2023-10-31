Ба більше, на відмінно від дорогої колоноскопії, він потребує лише спеціального контейнеру, який можна відправити поштою або кур’єром. Американські учені знайшли біомаркери, які можуть вказувати на рак кишківника.

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Аналіз калу на рак кишківника

Після того, як зразок калу доставлять в лабораторію, вчені проводять аналіз на наявність у ньому клітин раку кишківника. Це метод протестували уже за участі понад 14 тисяч людей віком від 45 до 90 років, у 46% випадків було виявлено онкологічне захворювання на ранній стадії.

Вчені висловили припущення, що цей простий тест з точністю 94% зможе замінити інші дорогі і дуже неприємні методи діагностування.

Перспектива відкриття

Перевага методу також полягає у тому, що його простота та доступність допоможе виявляти рак на ранніх стадіях, що своєю чергою сприятиме кращому лікуванню пацієнтів та відповідно – збільшуватиме шанси хворого на життя.

Наразі тривають додаткові дослідження з мурахами, які за компонентами сечі здатні виявляти ракові клітини.