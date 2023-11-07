Как понять, что у вас больная печень
Жировая болезнь печени – это стеатоз, она развивается по причине чрезмерного скопления жира в организме. Врач-гепатолог клиники Мэйо Сумери Ильяс рассказал, как можно обнаружить болезнь на ранних стадиях, если присмотреться к своим рукам.
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Признаки проблем с печенью на руках
- покраснение кожи на кистях рук;
- бледность ногтей, особенно на большом и указательном пальцах;
- припухлость пальцев и увеличение их размера.
Смежные симптомы
- усталость;
- потеря аппетита;
- тошнота;
- потеря веса
Почему заболевания печени опасны
Врачи отмечают, что чем дольше болезнь не лечить, тем сильнее воспаляется печень. Такое развитие событий может окончиться циррозом.
Если вы заметили, что быстро устаете, теряете вес, а на теле появляются непонятные синяки. Также осмотрите кожу, если она желтушного оттенка, это повод записаться к врачу,
– отметил гепатолог Ильяс.
Врач также предупредил, что отеки лодыжек, кожный зуд, тошнота и появление на теле кровеносных сосудов тоже свидетельствуют, что с печенью у вас, вероятно, проблемы.
У женщин среди указанных выше симптомов могут быть нарушения менструального цикла или его отсутствие, а у мужчин – увеличение размера молочных желез или уменьшение яичек.
Медики отмечают, что печень является одним из жизненно важных органов, он отвечает за более чем 500 функций в организме. Следовательно, минимальные сбои в ее работе могут иметь негативные последствия на весь организм. Поэтому следует внимательно следить за здоровьем и состоянием печени, проходить регулярные чекапы, а при необходимости – лечение.
Факторы риска развития заболевания печени
- Чрезмерное потребление алкоголя.
- Избыточный вес. Ожирение повышает риск заболеваний, которые могут привести к циррозу, например, неалкогольной жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита.
- Вирусный гепатит. Не у каждого пациента с хроническим гепатитом разовьется цирроз печени, но это одна из главных причин заболеваний печени в мире.