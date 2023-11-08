Сообщается, что это единичный случай заболевания. Решение о карантине было принято для того, чтобы избежать распространения болезни.
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Сколько продлится карантин
В Зборовском городском совете провели заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Тогда стало известно, что заболевшая женщина работает в местной школе в пищеблоке.
Комиссией принято решение о переводе учащихся на дистанционную форму обучения в ЗОШ № 2 города Зборов с 8 по 17 ноября 2023 года,
– отметили в сообщении.
Вспышка гепатита в Украине: что известно
- Случаи заражения гепатитом А обнаружили в нескольких областях, а в Винницкой области подтвердили вспышку болезни. Однако в Минздраве отмечают, что о карантин в Украине пока не говорится, поэтому призывают не верить фейкам. Официальную информацию можно узнать на сайте Минздрава или на страницах ведомства в социальных сетях.
- Ранее из-за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию. В конце октября в больницах области оставалось более 100 больных. Во избежание большего распространения усилили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта, запретили массовые мероприятия, инициировали проведение проверок на предприятиях, которые производят продукты.
- Случаи заболевания выявили в Ивано-Франковской области. По информации Департамента здравоохранения, люди начали болеть еще с середины октября. О вспышке болезни пока не говорится. Между больными не установлены связи и все случаи единичны.