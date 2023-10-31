В Минздраве отметили, что источник инфицирования, к сожалению, продолжает существовать. Это могут быть продукты или питьевая вода.

Обратите внимание Школьников в одном из областных центров переводят на дистанционное обучение

По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация с инфицированными

По состоянию на 31 октября в больницах остаются 144 пациента.

Выписали уже 32 взрослых и 10 детей.

Какие противоэпидемиологические меры приняли на территории области

Ужесточили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта;

запретили ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства;

усилили контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области;

инициировали проведение проверок на предприятиях, производящих продукты;

продолжили дистанционное обучение.

На территории области продолжается вакцинация. В частности, говорится о медиках, врачах экстренной медицинской помощи и специалистах общественного здоровья.

"Мобильные бригады начали прививку близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе семей проживающих совместно или близких, с кем контактировали накануне заболевания", – говорится в сообщении.

Надеются, что вскоре удастся остановить вспышку.