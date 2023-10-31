У МОЗ наголосили, що джерело інфікування, на жаль, продовжує існувати. Це можуть бути продукти або питна вода.

Зверніть увагу Школярів в одному з обласних центрів переводять на дистанційне навчання

За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація з інфікованими

Станом на 31 жовтня у лікарнях залишаються 144 пацієнти.

Виписали вже 32 дорослих та 10 дітей.

Які протиепідеміологічні заходи вжили на території області

Посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту;

заборонили ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва;

посилили контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області;

ініціювали проведення перевірок на підприємствах, які виготовляють продукти;

продовжили дистанційне навчання.

Наразі на території області триває вакцинація. Зокрема, мовиться про медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я.

"Мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей які проживають спільно або близьких, з ким контактували напередодні захворювання", – мовиться у повідомленні.

Сподіваються, що вже невдовзі вдасться зупинити спалах.