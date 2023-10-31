У МОЗ наголосили, що джерело інфікування, на жаль, продовжує існувати. Це можуть бути продукти або питна вода.
Зверніть увагу Школярів в одному з обласних центрів переводять на дистанційне навчання
За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня,
– мовиться у повідомленні.
Яка ситуація з інфікованими
- Станом на 31 жовтня у лікарнях залишаються 144 пацієнти.
- Виписали вже 32 дорослих та 10 дітей.
Які протиепідеміологічні заходи вжили на території області
- Посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту;
- заборонили ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва;
- посилили контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області;
- ініціювали проведення перевірок на підприємствах, які виготовляють продукти;
- продовжили дистанційне навчання.
Наразі на території області триває вакцинація. Зокрема, мовиться про медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я.
"Мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей які проживають спільно або близьких, з ким контактували напередодні захворювання", – мовиться у повідомленні.
Сподіваються, що вже невдовзі вдасться зупинити спалах.