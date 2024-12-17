Фахівці з Копенгагенського університету та Університету Брешії дослідили 10 зразків рослинних напоїв, виготовлених на основі сої, вівса, рису та мигдалю, а також їхніх сумішей. Вони порівняли поживні характеристики цих рослинних замінників з двома видами ультрапастеризованого коров’ячого молока з жирністю 3,5% та 1,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Food Research International.

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Дослідження молока

Вчені виявили значні відмінності у вмісті незамінних амінокислот, білка та інших речовин у зразках, але прийшли до однозначного висновку: за своєю харчовою цінністю рослинні напої поступаються коров’ячому молоку. Ба більше, у деяких з них виявилися потенційно небезпечні сполуки, які можуть бути шкідливими при високих концентраціях.

Пояснюючи свої висновки, дослідники вказали на те, що коров’яче молоко зазвичай потрапляє на ринок практично без змін, проходячи термічну обробку на виробництві, тоді як рослинна сировина, з якої виробляють альтернативні напої, піддається більш інтенсивній обробці.

Натуральне молоко має кращий склад

Зокрема, дослідження показало, що в результаті реакції Майяра, яка відбувається між амінокислотами та цукрами під час нагрівання, білки в рослинних напоях змінюються значно більше, ніж білки у звичайному ультрапастеризованому молоці. Крім того, більшість рослинних замінників мають меншу концентрацію білків і незамінних амінокислот порівняно з натуральним молоком.

Наприклад, в аналізованих молочних зразках було виявлено 3,4 грама білка на 100 мілілітрів, тоді як у восьми з десяти рослинних замінників його вміст коливався від 0,4 до 1,1 грама. Винятком стали два напої на основі сої.

Рівень незамінних амінокислот у рослинних напоях також виявився нижчим, ніж у коров’ячому молоці, однак за вмістом цукру сім з десяти рослинних продуктів перевершили натуральне молоко.

Небезпечні речовини у рослинному молоці

Крім того, в рослинних напоях було виявлено більше продуктів реакції Майяра, ніж у молоці. Дослідників насторожило наявність акриламіду в чотирьох зразках на основі вівса та мигдалю. На думку вчених, ця сполука, яка класифікується як канцерогенна, могла утворитися в результаті обсмажування інгредієнтів. Акриламід також зустрічається в інших продуктах, таких як хліб, печиво, смажена картопля та чипси.

Деякі рослинні зразки містили α-дикарбонільні сполуки та оксиметилфурфурол (HMF). Хоча ці хімічно активні речовини можуть бути шкідливими, їх концентрації в напоях були невеликими та не становили серйозної загрози.