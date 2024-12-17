Специалисты из Копенгагенского университета и Университета Брешии исследовали 10 образцов растительных напитков, изготовленных на основе сои, овса, риса и миндаля, а также их смесей. Они сравнили питательные характеристики этих растительных заменителей с двумя видами ультрапастеризованного коровьего молока с жирностью 3,5% и 1,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Food Research International.

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Исследование молока

Ученые обнаружили значительные различия в содержании незаменимых аминокислот, белка и других веществ в образцах, но пришли к однозначному выводу: по своей пищевой ценности растительные напитки уступают коровьему молоку. Более того, в некоторых из них оказались потенциально опасные соединения, которые могут быть вредными при высоких концентрациях.

Объясняя свои выводы, исследователи указали на то, что коровье молоко обычно попадает на рынок практически без изменений, проходя термическую обработку на производстве, тогда как растительное сырье, из которого производят альтернативные напитки, подвергается более интенсивной обработке.

Натуральное молоко имеет лучший состав

В частности, исследование показало, что в результате реакции Майяра, которая происходит между аминокислотами и сахарами при нагревании, белки в растительных напитках меняются значительно больше, чем белки в обычном ультрапастеризованном молоке. Кроме того, большинство растительных заменителей имеют меньшую концентрацию белков и незаменимых аминокислот по сравнению с натуральным молоком.

Например, в анализируемых молочных образцах было обнаружено 3,4 грамма белка на 100 миллилитров, тогда как в восьми из десяти растительных заменителей его содержание колебалось от 0,4 до 1,1 грамма. Исключением стали два напитка на основе сои.

Уровень незаменимых аминокислот в растительных напитках также оказался ниже, чем в коровьем молоке, однако по содержанию сахара семь из десяти растительных продуктов превзошли натуральное молоко.

Опасные вещества в растительном молоке

Кроме того, в растительных напитках было обнаружено больше продуктов реакции Майяра, чем в молоке. Исследователей насторожило наличие акриламида в четырех образцах на основе овса и миндаля. По мнению ученых, это соединение, которое классифицируется как канцерогенное, могло образоваться в результате обжаривания ингредиентов. Акриламид также встречается в других продуктах, таких как хлеб, печенье, жареная картошка и чипсы.

Некоторые растительные образцы содержали α-дикарбонильные соединения и оксиметилфурфурол (HMF). Хотя эти химически активные вещества могут быть вредными, их концентрации в напитках были небольшими и не представляли серьезной угрозы.