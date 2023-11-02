У МОЗ наголосили, що про жодний карантин наразі не мовиться. Всі "вкиди" про нього – це фейк та частина ворожої ІПСО.

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В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах. Наразі спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині. Там тривають посилені протиепідемічні заходи,

– мовиться у повідомленні.

Скільки інфікованих вже зафіксували

У МОЗ розповіли, що упродовж 2022 року в Україні зафіксували 281 випадок гепатиту А. Тим часом упродовж 9 місяців 2023 року виявили 314 випадків зараження. Зокрема, інфіковані є у Вінницькій та Івано-Франківській області. Також з підозрою на гепатит А госпіталізували людей на Закарпатті.

Українцям нагадали, що гепатит А постійно фіксують на території України. Найчастіше причиною захворювання є погано вимиті руки або використання чи вживання забрудненої води.

Людей закликають не панікувати та довіряти інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує не лише ракетами та дронами, але й фейками.