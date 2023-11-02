Анатолій Пшеничний – директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА – повідомив, що наразі на території області госпіталізовані 11 людей. Серед них – 5 дітей.

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