Анатолій Пшеничний – директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА – повідомив, що наразі на території області госпіталізовані 11 людей. Серед них – 5 дітей.
Зверніть увагу Як розпізнати перші симптоми гепатиту A: пояснення ЦГЗ
В Україні продовджує погіршуватися ситуація з гепатитом А. Станом на 2 листопада відомо, що з підозрою госпіталізували 11 людей. Серед них є діти.
Анатолій Пшеничний – директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА – повідомив, що наразі на території області госпіталізовані 11 людей. Серед них – 5 дітей.
Зверніть увагу Як розпізнати перші симптоми гепатиту A: пояснення ЦГЗ
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