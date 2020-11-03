Ритуали можуть заспокоювати людський мозок, навіть якщо вони беззмістовні. Наприклад, маніакальна схильність до чистоти й впевненість у злочинах, які людина не скоювала. Усе це є ознаками обсесивно-компульсивного розладу.

Чому обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) виникає і як з ним боротися – у програмі "120/80" на 24 каналі.

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За даними ВООЗ, наразі на психічні захворювання у світі страждають понад 450 мільйонів людей. В Україні цей показник перевищує мільйон.

Що таке ОКР

Обсесивно-компульсивний розлад – це захворювання, яке привчає людину до безглуздих ритуалів і вселяє неймовірний страх порушити послідовність дій. Його основними симптомами є:

тривога;

підвищена занепокоєність;

невизначеність.

Коли людина хворіє на цю недугу, її серце починає битися частіше, руки пітніють, а в голові з'являються картини з негативним розвитком подій. Іноді відчувати тривогу – це нормально. Однак постійна тривога є передвісником неврозів, тобто захворювань психіки. До таких порушень призводить велике навантаження на основні нервові процеси – збудження і гальмування. Одним із психічних розладів є обсесивно-компульсивний розлад.

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​ОКР може вражати чоловіків, жінок та дітей. У деяких людей симптоми починаються ще в період статевого дозрівання, але найчастіше – у дорослому віці. Обсесивно-компульсивний розлад може турбувати й суттєво заважати життю, але лікування може допомогти тримати його під контролем.

Що є основою захворювання

Обсесія і компульсія – одні з основних ознак ОКР. Обсесія – це нав'язливі думки, які важко викинути з голови, а компульсія – примусова дія, яка переростає в ритуал. Часто це захисна реакція на певні події, на яких зациклюється людський мозок.

ОКР – це коли людина думає про те, що може відбутися якась страшна подія. Щоб вберегти себе, їй треба провести якийсь ритуал.

– заявила психологиня Наталія Ломоносова.

Основними причинами ОКР є:

► генетична схильність;

► соціальне середовище;

► пережита психотравма;

► тривалий психологічний дискомфорт.

Найчастіше ОКР – родом із дитинства. Навіть якщо синдром передається генетично, його можна розпізнати у ранньому віці.

Які є прояви хвороби

Недугу часто пов'язують із перфекціонізмом щодо чистоти. Начебто людина, яка має такий розлад, обов'язково "вичищає" увесь дім і робить це постійно. Така думка є правдивою, але це не єдине вираження недуги. Ритуали можуть бути різними. Наприклад, хворий на ОКР може по кілька разів перевіряти вимикачі перед виходом з дому, пити лише з одного горнятка, рахувати сходинки тощо.

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Хто зі знаменитих людей хворів на недугу

Обсесивно-компульсивний розлад – термін з ХХ століття. Але, очевидно, недуга існувала й раніше. Наприклад, у XIV – XVIII століттях нав'язливі й часто необґрунтовані страхи навколо релігії були звичним явищем. Приблизно в цей час у вжиток увійшло нове слово для опису нав'язливості та примусу – скрупульозність. Зокрема, від цього страждав автор Теорії еволюції Чарльз Дарвін.



Чарльз Дарвін / Скриншот з відео

Дарвін щоночі переживав, що його діти успадкують слабку будову тіла, як у його дружини. Вночі йому важко було заснути, адже ввижалися жахіття. Науковець також відчував себе некрасивим і повторював 100 разів: "Я працював так сильно, як міг, і жодна людина не може зробити більше за це". Така методика заспокоєння справді могла бути ознакою ОКР.

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Хворів на ОКР й Нікола Тесла, який змінив хід історії. Він був одержимим цифрою 3. Наприклад, купаючись у громадському басейні, він завжди пропливав 33 кола. Тесла тричі об'їжджав міський квартал перед тим, як увійти до будівлі. Він також зупинявся у готельному номері, який ділиться на 3.



Нікола Тесла / Скриншот з відео

Турбували його й мікроби. Тесла досконало полірував усе приладдя для їжі, яке використовував та вимагав 3 складені тканинні серветки біля тарілки під час кожного приймання їжі.

Синдром Аспергера та ОКР

Схильність до ритуалів – ознака не лише обсесивно-компульсивного розладу. Такі дії притаманні ще й синдрому Аспергера. Це високофункціональна форма аутизму. Основними ознаками синдрому є:

труднощі у соціумі;

проблеми з емпатією;

обмежене коло друзів;

схильність до ритуалів.

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Однак "представники" цієї недуги рідше страждають від підвищеної тривоги. Зазвичай вони мають високий інтелект, є скрупульозними та не вміють брехати.

Як боротися з ОКР

У 2020 році у світі виникла пандемія COVID-19 і боротися з тривогами стало важче. Постійні переживання й невідомість лише поглиблюють неврози. Через це може проявитися й обсесивно-компульсивний розлад. На думку психологів, людям, які хворіють на ОКР, варто змиритися з невизначеністю та усвідомити, що контролювати все неможливо.

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З обсесивно-компульсивним розладом можна і треба боротися. У цьому допоможе психотерапія, а у важких випадках – медпрепарати.