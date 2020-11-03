Ритуалы могут успокаивать человеческий мозг, даже если они бессодержательны. Например, маниакальная склонность к чистоте и уверенность в преступлениях, которые человек не совершал. Все это является признаками обсессивно-компульсивного расстройства.

Почему обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) возникает и как с ним бороться – в программе "120/80" на 24 канале.

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По данным ВОЗ, сейчас психическими заболеваниями в мире страдают более 450 миллионов человек. В Украине этот показатель превышает миллион.

Что такое ОКР

Обсессивно-компульсивное расстройство – это заболевание, которое приучает человека к бессмысленным ритуалам и внушает невероятный страх нарушить последовательность действий. Его основными симптомами являются:

тревога;

повышенная озабоченность;

неопределенность.

Когда человек болеет этим недугом, его сердце начинает биться чаще, руки потеют, а в голове появляются картины с негативным развитием событий. Иногда чувствовать тревогу – это нормально. Однако постоянная тревога является предвестником неврозов, то есть заболеваний психики. К таким нарушениям приводит большая нагрузка на основные нервные процессы – возбуждение и торможение. Одним из психических расстройств является обсессивно-компульсивное расстройство.

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​ОКР может поражать мужчин, женщин и детей. У некоторых людей симптомы начинаются еще в период полового созревания, но чаще всего – во взрослом возрасте. Обсессивно-компульсивное расстройство может беспокоить и существенно мешать жизни, но лечение может помочь держать его под контролем.

Что является основой заболевания

Обсессия и компульсия – одни из основных признаков ОКР. Обсессия – это навязчивые мысли, которые трудно выбросить из головы, а компульсия – принудительное действие, которое перерастает в ритуал. Часто это защитная реакция на определенные события, на которых зацикливается человеческий мозг.

ОКР – это когда человек думает о том, что может произойти какое-то страшное событие. Чтобы уберечь себя, ему надо провести какой-то ритуал.

– заявила психолог Наталья Ломоносова.

Основными причинами ОКР являются:

► генетическая предрасположенность;

► социальная среда;

► пережитая психотравма;

► длительный психологический дискомфорт.

Чаще всего ОКР – родом из детства. Даже если синдром передается генетически, его можно распознать в раннем возрасте.

Какие проявления болезни

Недуг часто связывают с перфекционизмом относительно чистоты. Якобы человек, у которого есть такое расстройство, обязательно "вычищает" весь дом и делает это постоянно. Такое мнение является правдивым, но это не единственное проявление болезни. Ритуалы могут быть разными. Например, больной ОКР может по несколько раз проверять выключатели перед выходом из дома, пить только из одной чашки, считать ступеньки и тому подобное.

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Кто из знаменитых людей болел ОКР

Обсессивно-компульсивное расстройство – термин из ХХ века. Но, очевидно, болезнь существовала и раньше. Например, в XIV – XVIII веках навязчивые и часто необоснованные страхи вокруг религии были привычным явлением. Примерно в это время в употребление вошло новое слово для описания навязчивости и принуждения – скрупулезность. В частности, от этого страдал автор теории эволюции Чарльз Дарвин.



Чарльз Дарвин / Скриншот с видео

Дарвин каждую ночь переживал, что его дети унаследуют слабое строение тела, как у его жены. Ночью ему трудно было заснуть, ведь мерещились кошмары. Ученый также чувствовал себя некрасивым и повторял 100 раз: "Я работал так сильно, как мог, и ни один человек не может сделать больше за это". Такая методика успокоения действительно могла быть признаком ОКР.

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Болел ОКР и Никола Тесла, который изменил ход истории. Он был одержим цифрой 3. Например, купаясь в общественном бассейне, он всегда проплывал 33 круга. Тесла трижды объезжал городской квартал перед тем, как войти в здание. Он также останавливался в гостиничном номере, который делится на 3.



Никола Тесла / Скриншот с видео

Беспокоили его и микробы. Тесла в совершенстве полировал все принадлежности для еды, которые использовал и требовал 3 сложенные тканевые салфетки возле тарелки во время каждого приема пищи.

Синдром Аспергера и ОКР

Склонность к ритуалам – признак не только обсессивно-компульсивного расстройства. Такие действия присущи еще и синдрому Аспергера. Это высокофункциональная форма аутизма. Основными признаками синдрома являются:

трудности в социуме;

проблемы с эмпатией;

ограниченный круг друзей;

склонность к ритуалам.

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Однако "представители" этой болезни реже страдают от повышенной тревоги. Обычно они обладают высоким интеллектом, являются скрупулезными и не умеют лгать.

Как бороться с ОКР

В 2020 году в мире возникла пандемия COVID-19 и бороться с тревогами стало труднее. Постоянные переживания и неизвестность лишь усугубляют неврозы. Из-за этого может проявиться и обсессивно-компульсивное расстройство. По мнению психологов, людям, которые болеют ОКР, стоит смириться с неопределенностью и осознать, что контролировать все невозможно.

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С обсессивно-компульсивным расстройством можно и надо бороться. В этом поможет психотерапия, а в тяжелых случаях – медпрепараты.