В Україні кожна четверта людина страждає на ожиріння. Не краща статистика і у Європі: до 30% дорослих там мають велику надлишкову вагу. За даними ВООЗ, понад третина людства страждає на ожиріння.

В ООН припускають, що пандемія COVID-19 може призвести до глобальної епідемії ожиріння. Чи має така версія право на життя і як вберегти себе від цього – у програмі "120/80" на 24 каналі.

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Глобальний голод

Глобальний голод у світі продовжує рости. За даними ВООЗ, на планеті недоїдають понад 800 мільйонів людей. Ситуація погіршується в Південній Америці і більшості регіонів Африки, а ось у Азії навпаки – йде на спад.

Існує сотня факторів, що впливають на всесвітній голод:

мінливість клімату;

засухи;

військові протистояння;

економічний рівень;

розвиток країн.

За підрахунками ООН, до кінця 2020 року приблизно 132 мільйони людей можуть пережити хронічний голод через наслідки пандемії. Але в розвинених країнах ожиріння є більшою загрозою, ніж голод.

Надлишкова вага у дитячому віці

Надлишкова вага в дитячому віці не покращується, і ожиріння серед дорослих зростає у всіх регіонах. Продовольча безпека та харчовий статус найбільш вразливих груп населення, ймовірно, ще більше погіршуватиметься через наслідки пандемії COVID-19 на здоров'я та соціально-економічний стан.

Під час кризи 2008 року світові запаси продовольства були низькими. А цього разу ми мали рекордні врожаї за останні 2 роки. Насправді, ми маємо вищі запаси продовольства по всьому світу, ніж у нас було раніше. Тому ніде у світі немає аж надто стурбованих тим, що деякі полиці в супермаркетах спорожніють,

– зазначив віцепрезидент з питань сталого розвитку Світового банку Юрґен Фоґеле.

Звісно, люди купують більше їжі, тому що вони їдять вдома більше, ніж зазвичай. Вони хочуть мати трохи запасу на своїх полицях.

Більше купувати – менше витрачати

Більше купувати, більше споживати, але менше витрачати. В умовах кризи люди починають економити на їжі. І не завжди це призводить до зниження ваги. Адже економити на продуктах означає зловживати напівфабрикатами, відмовлятися від фруктів, овочів і нежирного м'яса. В поєднанні з малорухливістю, яка супроводжувала увесь карантин, це може призвести до небажаних наслідків.



Ожиріння у США / Скриншот з відео

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський ствердив: "Хтось, хто мав значний дохід, то для них чек не змінився. Тобто вони продовжують витрачати ті кошти, які витрачали. Проте суттєві зміни відбулися у середньому сегменті. Тобто основна маса людей, які отримують середню заробітну плату по країні. Для них карантин, який був впроваджений – і, відповідно, для деяких скорочення, а для деяких втрата заробітку призвела до того, що вони так дійсно почали економити".

Ситуація у Британії

Добре це на собі відчули британці. За пів року пандемії у Британії неодноразово вводили суворі обмеження. А у вересні 2020 року їх повернули.

Борис Джонсон вводить заборону груп із понад 6 людей, які збираються в будинках, парках, пабах та ресторанах в Англії, в рамках найбільшої боротьби з COVID-19 з моменту пом'якшення правил карантину. Перших правопорушників оштрафують на 100 фунтів стерлінгів. І це збільшиться вдвічі за кожне наступне повторне правопорушення — до 3200 фунтів стерлінгів.

Країна у локдауні

Коли Великобританія потрапила у локдаун, кіоски на ринках закрилися і покупцям наказали обмежити виїзди лише за найнеобхіднішим у великі супермаркети. Лінн, 38-річна мати 4 дітей, яка покладалася на державну підтримку, більше не могла шукати у своєму районі на сході Лондона найкращі пропозиції на яблука чи молоко. З обмеженими можливостями, вона набрала майже 30 фунтів (14 кілограмів) з березня 2020 року.

Та проблема Британії – не аспект однієї країни. Така нездорова дієта може погіршити проблему ожиріння у всьому світі, і призвести до ще однієї пандемії, впевнені експерти ООН.

Доступна здорова та поживна їжа

Здорова та поживна їжа вже у липні 2020 року стала недоступною для понад 3 мільярдів людей. В умовах економічного спаду та безробіття на історичних висотах мільйони людей змушені збалансовувати свій бюджет з потребою у життєво важливих порціях свіжих фруктів, овочів та білків.

У глобальному масштабі людей із зайвою вагою та ожирінням більше, ніж голодних. На перших позиціях у рейтингу — США. Там з проблемою ожиріння стикається 36% населення. Недалеко втекли:

Саудівська Аравія – 35%;

Угорщина та Чехія – по 26 % кожна;

Іспанія – 24%;

Франція – 22%.

По країнах Євросоюзу остання статистика говорить про те, що надлишковою вагою страждають люди – до 60% дорослого населення серед чоловіків і жінок. Діагноз ожиріння мають від 15% до 30% дорослого населення, це достатньо високий процент. В Україні надлишкову вагу за даними на 2019 рік має кожен четвертий українець.

На противагу цим країнам у більшості регіонів Африки процент ожиріння – дуже низький:

► Судан – 9%;

► Конго – 7%;

► Ефіопія – 5%.

Статистика наштовхує на висновок: чим міцніше країна стоїть "на ногах" економічно, тим більше надлишкової ваги.

Важливий фактор – дохід

Дохід є життєво важливим фактором. І вага людини може бути однією із найгостріших ознак нерівності у харчуванні. Люди з найнижчими доходами та багато етнічних меншин мають більші шанси мати надлишкову вагу, ніж ті, хто живе в забезпечених районах. Коли вони досягнуть 11 років, діти з найбідніших районів втричі частіше страждають ожирінням, ніж їхні найбагатші однолітки.

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Несходовський зазначив, що у людини є градація пріоритетів:

Перша градація – відмова від розваг: менше відвідування розважальних заходів, менше витрачання коштів на розваги; менше купівлі непотрібних речей. У випадку, якщо цих скорочених для людини видатків недостатньо, або і раніше у неї їх було мало, то для того, щоб забезпечити це, вона починає економити на їжі і основних своїх потребах.

І це справді так: високий дохід дозволяє дотримуватися денної потрібної норми білків, жирів і вуглеводів. Отримувати вітаміни з фруктів, овочів та зелені і не зловживати шкідливою їжею, яка часто є дешевшою за здорову. Тому ВООЗ прогнозує, надмірна вага і ожиріння можуть незабаром замінити інші, традиційні проблеми: недоїдання та інфекційні захворювання, наприклад.

Лікарка-дієтолог Каріна Дайнеко В першу чергу треба розуміти причину ожиріння. У більшості випадків воно є аліментарним – тобто коли людина переїдає і калорійність раціону перевищує затрати енергетичні людини. Рідше буває пов'язано з ендокринними питаннями. Але варто сказати, що це дуже взаємопов'язано. Річ у тому, що коли людина хронічно переїдає, чи постійно переїдає, чи постійно залежна від їжі чи робить багато прийомів упродовж дня, чи зловживає пустими калоріями, наприклад, фастфудом, солодощами, смаженою їжею. Та їжа, яка несе багато калорій, але по факту не приносить користі людині. Вона не дає достатньо білка, якісних жирів.

Є ще один фактор: їжа навіює нам спокій. Так люди борються зі стресом. Коли наш мозок стресує, він намагається зробити тілу запаси на можливий чорний день, от і провокує відчуття голоду. А в час пандемії – карантинних обмежень, відчуття тривоги, невизначеності та збільшення кількості захворювань, не стресувати – складно.

Люди заїдають стрес, тому що це працює. Бо їжа допомагає заспокоїтись. Тому й так важко. Чесно кажучи, це пов'язано з нашим дитинством. Це той самий момент, коли новонароджена дитина хвилюється, і тут мама дає йому поїсти. І йому стає спокійно, безпечно і добре. І ми всі на все життя пам'ятаємо, як добре, коли ти поїв. Тому ми всі це використовуємо час від часу,

– ствердила психологиня Наталія Ломоносова.

Дослідження ожиріння

Уперше ожиріння клінічно дослідили 1950 року. Перші дослідження проводили на мишах, які мали генетичну мутацію. Це й змушувало піддослідних тварин їсти вдвічі, а то й утричі більше. А вже за 30 років – у 1980-х роках минулого століття цю тему продовжив науковець Джефрі Фрідман. У 1995 році на дослідах він очистив генний продукт – гормон, який він назвав лептином.

Лептин – що це? Лептин — гормон, який виділяється з клітин, розташованих у жировій тканині, посилає сигнали гіпоталамусу (це невелика область в у відділі головного мозку). Цей конкретний гормон допомагає регулювати та змінювати тривале споживання їжі та витрати енергії...Основна функція лептину – допомогти організму підтримувати свою вагу.

Відкриття Фрідмана показало, що є потужна фізіологічна система, яка регулює споживання їжі та обмін речовин, і що ожиріння є проблемою біології. Коли людина худне, рівень лептину в крові падає. Це стимулює апетит і навіть пригнічує витрату енергії. Простими словами – лептин сидить у людському організмі і контролює, чи з'їли ми те, що зазвичай, чи наситились ми.

Якщо ні – провокує відчуття голоду та "прикручує" нашу енергію, допоки жирова маса не відновиться. Ожиріння впливає на всі органи людини. Велика надлишкова вага може призвести до різних інших недуг:

серцево-судинних;

цукрового діабету;

раку;

остеоартриту.

Найповніший чоловік у світі

Згідно з даними Public Health England, надмірна вага підвищує ризик необхідності госпіталізації чи інтенсивної терапії. І чим більше зайвої ваги? тим вищі ризики. Ожиріння – хвороба не нова. Але все частіше її називають "недугою сучасного світу".

Пол Мейсон був найповнішим чоловіком у світі – 444 кілограми. Щодня Пол споживав по 20 тисяч калорій. Щоранку він з'їдав:

► 4 сосиски на сніданок;

► цілий пакет бекону;

► 4 яйця;

► 2 грінки;

► 5 ковбасних рулетів;

► тістечка;

► до 40 батончиків.

Пол не завжди був повним. Усе почалося у нещасливому дитинстві. Відсутність друзів, погане ставлення батька. В юності – кохання, але дівчина Пола передумала виходити за нього. Повсякчас чоловік шукав розради і втіхи у їжі.



Найповніший чоловік у світі Пол Мейсон / Скриншот з відео

Механізми впоратися зі стресом

Інше діло, коли в людини є лише єдиний спосіб заспокоїтись. Людина перебуває у стресі досить довгий час, і їй важко з цим стресом справлятися. В неї немає інших механізмів впоратися зі стресом, зберігати тверезість і спокій розуму і самовладання.

І це призвело до того, що в Пола відмовили коліна. Чоловік мало спав, ледь ходив, і більшість свого часу проводив у соціальному притулку. У ліжку – з їжею.

Їжа забрала мою мобільність, забрала мою незалежність. Я живу в ліжку 24 на 7. І я себе ненавиджу, щоб я не робив. Я ненавиджу себе за те, що не контролюю це,

– сказав Пол Мейсон.

Полу Мейсону зробили операцію – шунтування шлунку. Це звуження цього органу. За пів року після такого хірургічного втручання вага людини може знизитись навіть на 90%. Але Пола Мейсона попередили: операція для нього – дуже небезпечна. Вага – надто висока, і шунтування могло призвести до серцевого нападу просто на операційному столі.

Але Пол погодився. За наступні 6 років чоловік "заліг" на дно. А коли репортери зустрілися з ним у 2016 році, його годі було й упізнати. 55-річний чоловік схуд на понад 200 кілограмів.

Генетичні передумови

Не завжди ожиріння можна здолати лише операціями. Іноді достатньо дотримуватися хорошої дієти, нормально рухатися, аби повернути нормальний індекс маси тіла.

Є показник, який демонструє людині, чи немає в неї надлишкової ваги. Розрахувати його просто: треба вагу тіла поділити на ріст у квадраті. Якщо показник не перевищує 29, ожиріння немає. Якщо 30 або більше – варто звернутися до лікаря. Не варто проблеми з вагою пояснювати поганою генетикою.

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"Генетичні передумови в розвитку ожиріння займають всього 6%. А все решта – це образ життя і харчування людини. От настільки ми можемо впливати на свою генетику. Тобто всього 6%, які пов'язані з генетикою", – сказала дієтологиня Дайнеко.

Як боротися з ожирінням

Як боротися з можливою пандемією ожиріння? Глобальна перемога – за тим, аби кожен слідкував за своїм здоров'ям. І для цього не обов'язково витрачати великі суми на їжу.

Варто підійти грамотно. І навіть в умовах економії ми можемо вибирати, знову ж таки, сезонні овочі і фрукти, можемо вибирати крупи, гречку, ячну, пшоняну крупи, яка є джерелом поживних елементів. Можемо обирати яйця, кисломолочні продукти, ми можемо обирати птицю чи рибу,

– додала лікарка.

За словами психологині Наталії Ломоносовї, треба зрозуміти, що варто відмовлятися не від звички, а змінювати способи взагалі. Думати, відчувати, вчитися нового, думати, вчити техніки самозаспокоєння. А вони є насправді. Людина може взяти себе в руки і проаналізувати: найкраще в цій ситуації – піти до лікаря.

А ще – не нехтувати фізичною активністю, спілкуватися з близькими та ділитися з ними тривогами. І у жодному випадку не заїдати стрес.