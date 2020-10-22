Світова пандемія ожиріння: як навчитися не заїдати стрес – корисні поради
В Україні кожна четверта людина страждає на ожиріння. Не краща статистика і у Європі: до 30% дорослих там мають велику надлишкову вагу. За даними ВООЗ, понад третина людства страждає на ожиріння.
В ООН припускають, що пандемія COVID-19 може призвести до глобальної епідемії ожиріння. Чи має така версія право на життя і як вберегти себе від цього – у програмі "120/80" на 24 каналі.
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Глобальний голод
Глобальний голод у світі продовжує рости. За даними ВООЗ, на планеті недоїдають понад 800 мільйонів людей. Ситуація погіршується в Південній Америці і більшості регіонів Африки, а ось у Азії навпаки – йде на спад.
Існує сотня факторів, що впливають на всесвітній голод:
- мінливість клімату;
- засухи;
- військові протистояння;
- економічний рівень;
- розвиток країн.
За підрахунками ООН, до кінця 2020 року приблизно 132 мільйони людей можуть пережити хронічний голод через наслідки пандемії. Але в розвинених країнах ожиріння є більшою загрозою, ніж голод.
Надлишкова вага у дитячому віці
Надлишкова вага в дитячому віці не покращується, і ожиріння серед дорослих зростає у всіх регіонах. Продовольча безпека та харчовий статус найбільш вразливих груп населення, ймовірно, ще більше погіршуватиметься через наслідки пандемії COVID-19 на здоров'я та соціально-економічний стан.
Під час кризи 2008 року світові запаси продовольства були низькими. А цього разу ми мали рекордні врожаї за останні 2 роки. Насправді, ми маємо вищі запаси продовольства по всьому світу, ніж у нас було раніше. Тому ніде у світі немає аж надто стурбованих тим, що деякі полиці в супермаркетах спорожніють,
– зазначив віцепрезидент з питань сталого розвитку Світового банку Юрґен Фоґеле.
Звісно, люди купують більше їжі, тому що вони їдять вдома більше, ніж зазвичай. Вони хочуть мати трохи запасу на своїх полицях.
Більше купувати – менше витрачати
Більше купувати, більше споживати, але менше витрачати. В умовах кризи люди починають економити на їжі. І не завжди це призводить до зниження ваги. Адже економити на продуктах означає зловживати напівфабрикатами, відмовлятися від фруктів, овочів і нежирного м'яса. В поєднанні з малорухливістю, яка супроводжувала увесь карантин, це може призвести до небажаних наслідків.
Ожиріння у США / Скриншот з відео
Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський ствердив: "Хтось, хто мав значний дохід, то для них чек не змінився. Тобто вони продовжують витрачати ті кошти, які витрачали. Проте суттєві зміни відбулися у середньому сегменті. Тобто основна маса людей, які отримують середню заробітну плату по країні. Для них карантин, який був впроваджений – і, відповідно, для деяких скорочення, а для деяких втрата заробітку призвела до того, що вони так дійсно почали економити".
Ситуація у Британії
Добре це на собі відчули британці. За пів року пандемії у Британії неодноразово вводили суворі обмеження. А у вересні 2020 року їх повернули.
Борис Джонсон вводить заборону груп із понад 6 людей, які збираються в будинках, парках, пабах та ресторанах в Англії, в рамках найбільшої боротьби з COVID-19 з моменту пом'якшення правил карантину. Перших правопорушників оштрафують на 100 фунтів стерлінгів. І це збільшиться вдвічі за кожне наступне повторне правопорушення — до 3200 фунтів стерлінгів.
Країна у локдауні
Коли Великобританія потрапила у локдаун, кіоски на ринках закрилися і покупцям наказали обмежити виїзди лише за найнеобхіднішим у великі супермаркети. Лінн, 38-річна мати 4 дітей, яка покладалася на державну підтримку, більше не могла шукати у своєму районі на сході Лондона найкращі пропозиції на яблука чи молоко. З обмеженими можливостями, вона набрала майже 30 фунтів (14 кілограмів) з березня 2020 року.
Та проблема Британії – не аспект однієї країни. Така нездорова дієта може погіршити проблему ожиріння у всьому світі, і призвести до ще однієї пандемії, впевнені експерти ООН.
Доступна здорова та поживна їжа
Здорова та поживна їжа вже у липні 2020 року стала недоступною для понад 3 мільярдів людей. В умовах економічного спаду та безробіття на історичних висотах мільйони людей змушені збалансовувати свій бюджет з потребою у життєво важливих порціях свіжих фруктів, овочів та білків.
У глобальному масштабі людей із зайвою вагою та ожирінням більше, ніж голодних. На перших позиціях у рейтингу — США. Там з проблемою ожиріння стикається 36% населення. Недалеко втекли:
- Саудівська Аравія – 35%;
- Угорщина та Чехія – по 26 % кожна;
- Іспанія – 24%;
- Франція – 22%.
По країнах Євросоюзу остання статистика говорить про те, що надлишковою вагою страждають люди – до 60% дорослого населення серед чоловіків і жінок. Діагноз ожиріння мають від 15% до 30% дорослого населення, це достатньо високий процент. В Україні надлишкову вагу за даними на 2019 рік має кожен четвертий українець.
На противагу цим країнам у більшості регіонів Африки процент ожиріння – дуже низький:
► Судан – 9%;
► Конго – 7%;
► Ефіопія – 5%.
Статистика наштовхує на висновок: чим міцніше країна стоїть "на ногах" економічно, тим більше надлишкової ваги.
Важливий фактор – дохід
Дохід є життєво важливим фактором. І вага людини може бути однією із найгостріших ознак нерівності у харчуванні. Люди з найнижчими доходами та багато етнічних меншин мають більші шанси мати надлишкову вагу, ніж ті, хто живе в забезпечених районах. Коли вони досягнуть 11 років, діти з найбідніших районів втричі частіше страждають ожирінням, ніж їхні найбагатші однолітки.
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Несходовський зазначив, що у людини є градація пріоритетів:
Перша градація – відмова від розваг: менше відвідування розважальних заходів, менше витрачання коштів на розваги; менше купівлі непотрібних речей. У випадку, якщо цих скорочених для людини видатків недостатньо, або і раніше у неї їх було мало, то для того, щоб забезпечити це, вона починає економити на їжі і основних своїх потребах.
І це справді так: високий дохід дозволяє дотримуватися денної потрібної норми білків, жирів і вуглеводів. Отримувати вітаміни з фруктів, овочів та зелені і не зловживати шкідливою їжею, яка часто є дешевшою за здорову. Тому ВООЗ прогнозує, надмірна вага і ожиріння можуть незабаром замінити інші, традиційні проблеми: недоїдання та інфекційні захворювання, наприклад.
Є ще один фактор: їжа навіює нам спокій. Так люди борються зі стресом. Коли наш мозок стресує, він намагається зробити тілу запаси на можливий чорний день, от і провокує відчуття голоду. А в час пандемії – карантинних обмежень, відчуття тривоги, невизначеності та збільшення кількості захворювань, не стресувати – складно.
Люди заїдають стрес, тому що це працює. Бо їжа допомагає заспокоїтись. Тому й так важко. Чесно кажучи, це пов'язано з нашим дитинством. Це той самий момент, коли новонароджена дитина хвилюється, і тут мама дає йому поїсти. І йому стає спокійно, безпечно і добре. І ми всі на все життя пам'ятаємо, як добре, коли ти поїв. Тому ми всі це використовуємо час від часу,
– ствердила психологиня Наталія Ломоносова.
Дослідження ожиріння
Уперше ожиріння клінічно дослідили 1950 року. Перші дослідження проводили на мишах, які мали генетичну мутацію. Це й змушувало піддослідних тварин їсти вдвічі, а то й утричі більше. А вже за 30 років – у 1980-х роках минулого століття цю тему продовжив науковець Джефрі Фрідман. У 1995 році на дослідах він очистив генний продукт – гормон, який він назвав лептином.
Відкриття Фрідмана показало, що є потужна фізіологічна система, яка регулює споживання їжі та обмін речовин, і що ожиріння є проблемою біології. Коли людина худне, рівень лептину в крові падає. Це стимулює апетит і навіть пригнічує витрату енергії. Простими словами – лептин сидить у людському організмі і контролює, чи з'їли ми те, що зазвичай, чи наситились ми.
Якщо ні – провокує відчуття голоду та "прикручує" нашу енергію, допоки жирова маса не відновиться. Ожиріння впливає на всі органи людини. Велика надлишкова вага може призвести до різних інших недуг:
- серцево-судинних;
- цукрового діабету;
- раку;
- остеоартриту.
Найповніший чоловік у світі
Згідно з даними Public Health England, надмірна вага підвищує ризик необхідності госпіталізації чи інтенсивної терапії. І чим більше зайвої ваги? тим вищі ризики. Ожиріння – хвороба не нова. Але все частіше її називають "недугою сучасного світу".
Пол Мейсон був найповнішим чоловіком у світі – 444 кілограми. Щодня Пол споживав по 20 тисяч калорій. Щоранку він з'їдав:
► 4 сосиски на сніданок;
► цілий пакет бекону;
► 4 яйця;
► 2 грінки;
► 5 ковбасних рулетів;
► тістечка;
► до 40 батончиків.
Пол не завжди був повним. Усе почалося у нещасливому дитинстві. Відсутність друзів, погане ставлення батька. В юності – кохання, але дівчина Пола передумала виходити за нього. Повсякчас чоловік шукав розради і втіхи у їжі.
Найповніший чоловік у світі Пол Мейсон / Скриншот з відео
Механізми впоратися зі стресом
Інше діло, коли в людини є лише єдиний спосіб заспокоїтись. Людина перебуває у стресі досить довгий час, і їй важко з цим стресом справлятися. В неї немає інших механізмів впоратися зі стресом, зберігати тверезість і спокій розуму і самовладання.
І це призвело до того, що в Пола відмовили коліна. Чоловік мало спав, ледь ходив, і більшість свого часу проводив у соціальному притулку. У ліжку – з їжею.
Їжа забрала мою мобільність, забрала мою незалежність. Я живу в ліжку 24 на 7. І я себе ненавиджу, щоб я не робив. Я ненавиджу себе за те, що не контролюю це,
– сказав Пол Мейсон.
Полу Мейсону зробили операцію – шунтування шлунку. Це звуження цього органу. За пів року після такого хірургічного втручання вага людини може знизитись навіть на 90%. Але Пола Мейсона попередили: операція для нього – дуже небезпечна. Вага – надто висока, і шунтування могло призвести до серцевого нападу просто на операційному столі.
Але Пол погодився. За наступні 6 років чоловік "заліг" на дно. А коли репортери зустрілися з ним у 2016 році, його годі було й упізнати. 55-річний чоловік схуд на понад 200 кілограмів.
Генетичні передумови
Не завжди ожиріння можна здолати лише операціями. Іноді достатньо дотримуватися хорошої дієти, нормально рухатися, аби повернути нормальний індекс маси тіла.
Є показник, який демонструє людині, чи немає в неї надлишкової ваги. Розрахувати його просто: треба вагу тіла поділити на ріст у квадраті. Якщо показник не перевищує 29, ожиріння немає. Якщо 30 або більше – варто звернутися до лікаря. Не варто проблеми з вагою пояснювати поганою генетикою.
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"Генетичні передумови в розвитку ожиріння займають всього 6%. А все решта – це образ життя і харчування людини. От настільки ми можемо впливати на свою генетику. Тобто всього 6%, які пов'язані з генетикою", – сказала дієтологиня Дайнеко.
Як боротися з ожирінням
Як боротися з можливою пандемією ожиріння? Глобальна перемога – за тим, аби кожен слідкував за своїм здоров'ям. І для цього не обов'язково витрачати великі суми на їжу.
Варто підійти грамотно. І навіть в умовах економії ми можемо вибирати, знову ж таки, сезонні овочі і фрукти, можемо вибирати крупи, гречку, ячну, пшоняну крупи, яка є джерелом поживних елементів. Можемо обирати яйця, кисломолочні продукти, ми можемо обирати птицю чи рибу,
– додала лікарка.
За словами психологині Наталії Ломоносовї, треба зрозуміти, що варто відмовлятися не від звички, а змінювати способи взагалі. Думати, відчувати, вчитися нового, думати, вчити техніки самозаспокоєння. А вони є насправді. Людина може взяти себе в руки і проаналізувати: найкраще в цій ситуації – піти до лікаря.
А ще – не нехтувати фізичною активністю, спілкуватися з близькими та ділитися з ними тривогами. І у жодному випадку не заїдати стрес.