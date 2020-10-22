В Украине каждый четвертый человек страдает ожирением. Не лучше статистика и в Европе: до 30% взрослых там имеют большой избыточный вес. По данным ВОЗ, более трети человечества страдает ожирением.

В ООН предполагают, что пандемия COVID-19 может привести к глобальной эпидемии ожирения. Имеет ли такая версия право на жизнь и как уберечь себя от этого – в программе "120/80" на 24 канале.

Читайте и смотрите предыдущий выпуск Гепатит С: почему за открытие болезни дали Нобелевскую премию

Глобальный голод

Глобальный голод в мире продолжает расти. По данным ВОЗ, на планете недоедают более 800 миллионов человек. Ситуация ухудшается в Южной Америке и большинстве регионов Африки, а вот в Азии наоборот – идет на спад.

Существует сотня факторов, влияющих на всемирный голод:

изменчивость климата;

засухи;

военные противостояния;

экономический уровень;

развитие стран.

По подсчетам ООН, к концу 2020 года примерно 132 миллиона человек могут пережить хронический голод из-за последствий пандемии. Но в развитых странах ожирение является большей угрозой, чем голод.

Избыточный вес в детском возрасте

Избыточный вес в детском возрасте не улучшается, и ожирение среди взрослых растет во всех регионах. Продовольственная безопасность и пищевой статус наиболее уязвимых групп населения, вероятно, еще больше будет ухудшаться из-за последствий пандемии COVID-19 на здоровье и социально-экономическое состояние.

Во время кризиса 2008 года мировые запасы продовольствия были низкими. А в этот раз мы имели рекордные урожаи за последние 2 года. На самом деле, мы имеем более высокие запасы продовольствия по всему миру, чем у нас было раньше. Поэтому нигде в мире нет уж слишком обеспокоенных тем, что некоторые полки в супермаркетах опустеют,

– отметил вице-президент по вопросам устойчивого развития Всемирного банка Юрген Фогеле.

Конечно, люди покупают больше еды, потому что они едят дома больше, чем обычно. Они хотят иметь немного запаса на своих полках.

Больше покупать – меньше тратить

Больше покупать, больше потреблять, но меньше тратить. В условиях кризиса люди начинают экономить на еде. И не всегда это приводит к снижению веса. Ведь экономить на продуктах означает злоупотреблять полуфабрикатами, отказываться от фруктов, овощей и нежирного мяса. В сочетании с малоподвижностью, которая сопровождала весь карантин, это может привести к нежелательным последствиям.

Ожирение в США / Скриншот из видео

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский подтвердил: "Кто-то, кто имел значительный доход, то для них чек не изменился. То есть они продолжают тратить те средства, которые тратили. Однако существенные изменения произошли в среднем сегменте. То есть основная масса людей, получающих среднюю заработную плату по стране. Для них карантин, который был введен – и, соответственно, для некоторых сокращения, а для некоторых потеря заработка привела к тому, что они так действительно начали экономить".

Ситуация в Британии

Хорошо это на себе почувствовали британцы. За полгода пандемии в Британии неоднократно вводили строгие ограничения. А в сентябре 2020 года их вернули.

Борис Джонсон вводит запрет групп из более чем 6 человек, которые собираются в домах, парках, пабах и ресторанах в Англии, в рамках крупнейшей борьбы с COVID-19 С момента смягчения правил карантина. Первых правонарушителей оштрафуют на 100 фунтов стерлингов. И это удвоится за каждое последующее повторное преступление - до 3200 фунтов стерлингов.

Страна в локдауне

Когда Великобритания попала в локдаун, киоски на рынках закрылись и покупателям приказали ограничить выезды только за самым необходимым в большие супермаркеты. Линн, 38-летняя мать 4 детей, которая полагалась на государственную поддержку, больше не могла искать в своем районе на востоке Лондона лучшие предложения на яблоки или молоко. С ограниченными возможностями она набрала почти 30 фунтов (14 килограммов) с марта 2020 года.

Но проблема Британии – не аспект одной страны. Такая нездоровая диета может усугубить проблему ожирения во всем мире, и привести к еще одной пандемии, уверены эксперты ООН.

Доступная здоровая и питательная пища

Здоровая и питательная пища уже в июле 2020 года стала недоступной для более 3 миллиардов людей. В условиях экономического спада и безработицы на исторических высотах миллионы людей вынуждены балансировать свой бюджет с потребностью в жизненно важных порциях свежих фруктов, овощей и белков.

В глобальном масштабе людей с лишним весом и ожирением больше, чем голодных. На первых позициях в рейтинге – США. Там с проблемой ожирения сталкивается 36% населения. Недалеко убежали:

Саудовская Аравия – 35%;

Венгрия и Чехия – по 26% каждая;

Испания – 24%;

Франция – 22%.

По странам Евросоюза последняя статистика говорит о том, что избыточным весом страдают люди – до 60% взрослого населения среди мужчин и женщин. Диагноз ожирения имеют от 15% до 30% взрослого населения, это достаточно высокий процент. В Украине избыточный вес по данным на 2019 год имеет каждый четвертый украинец.

В противовес этим странам в большинстве регионов Африки процент ожирения – очень низкий:

► Судан – 9%;

► Конго – 7%;

► Эфиопия – 5%.

Статистика наталкивает на вывод: чем крепче страна стоит "на ногах" экономически, тем больше избыточного веса.

Важный фактор – доход

Доход является жизненно важным фактором. И вес человека может быть одним из самых острых признаков неравенства в питании. Люди с самыми низкими доходами и многие этнические меньшинства имеют больше шансов иметь избыточный вес, чем те, кто живет в обеспеченных районах. Когда им исполнилось 11 лет, дети из самых бедных районов в три раза чаще страдают ожирением, чем их самые богатые сверстники.

Интересно Время, когда вы едите – важно: почему появляются жировые отложения

Несходовский отметил, что у человека есть градация приоритетов:

Первая градация – отказ от развлечений: меньше посещения развлекательных мероприятий, меньше расходования средств на развлечения; меньше покупок ненужных вещей. В случае, если этих сокращенных для человека расходов недостаточно, или и раньше у него их было мало, то для того, чтобы обеспечить это, он начинает экономить на еде и основных своих потребностях.

И это действительно так: высокий доход позволяет придерживаться дневной нормы белков, жиров и углеводов. Получать витамины из фруктов, овощей и зелени и не злоупотреблять вредной пищей, которая часто дешевле здоровой. Поэтому ВОЗ прогнозирует, что избыточный вес и ожирение могут вскоре заменить другие, традиционные проблемы: недоедание и инфекционные заболевания, например.

Врач-диетолог Карина Дайнеко В первую очередь надо понимать причину ожирения. В большинстве случаев оно является алиментарным – то есть когда человек переедает и калорийность рациона превышает затраты энергетические у человека. Реже бывает связано с эндокринными вопросами. Но стоит сказать, что это очень взаимосвязано. Дело в том, что когда человек хронически переедает, постоянно переедает, постоянно зависим от еды или делает много приемов в течение дня, злоупотребляет пустыми калориями, например, фастфудом, сладостями, жареной пищей. Та пища, которая несет много калорий, но по факту не приносит пользы человеку. Она не дает достаточно белка, качественных жиров.

Есть еще один фактор: еда навевает нам покой. Так люди борются со стрессом. Когда наш мозг стрессует, он пытается сделать телу запасы на возможный черный день, вот и провоцирует чувство голода. А во время пандемии – карантинных ограничений, ощущения тревоги, неопределенности и увеличения количества заболеваний, не стрессовать – сложно.

Люди заедают стресс, потому что это работает. Потому что еда помогает успокоиться. Потому и так трудно. Честно говоря, это связано с нашим детством. Это тот самый момент, когда новорожденный ребенок волнуется, и тут мама дает ему поесть. И ему становится спокойно, безопасно и хорошо. И мы все на всю жизнь помним, как хорошо, когда ты поел. Поэтому мы все это используем время от времени,

– утвердила психолог Наталья Ломоносова.

Исследование ожирения

Впервые ожирение клинически исследовали в 1950 году. Первые исследования проводили на мышах, которые имели генетическую мутацию. Это и заставляло подопытных животных есть вдвое, а то и втрое больше. А уже через 30 лет-в 1980-х годах прошлого века эту тему продолжил ученый Джефри Фридман. В 1995 году на опытах он очистил генный продукт – гормон, который он назвал лептином.

Лептин – что это? Лептин — гормон, который выделяется из клеток, расположенных в жировой ткани, посылает сигналы гипоталамусу (это небольшая область в отделе головного мозга). Этот конкретный гормон помогает регулировать и изменять длительное потребление пищи и затраты энергии… Основная функция лептина – помочь организму поддерживать свой вес.

Открытие Фридмана показало, что существует мощная физиологическая система, которая регулирует потребление пищи и метаболизм, и что ожирение является проблемой биологии. Когда человек худеет, уровень лептина в крови падает. Это стимулирует аппетит и даже подавляет расход энергии. Простыми словами – лептин сидит в человеческом организме и контролирует, съели ли мы то, что обычно, насытились ли мы.

Если нет – провоцирует чувство голода и "прикручивает" нашу энергию, пока жировая масса не восстановится. Ожирение влияет на все органы человека. Большой избыточный вес может привести к различным другим недугам:

сердечно-сосудистым;

сахарному диабету;

раку;

остеоартриту.

Самый полный мужчина в мире

Согласно данным Public Health England, избыточный вес увеличивает риск госпитализации или интенсивной терапии. И чем больше лишнего веса, тем выше риски. Ожирение – болезнь не новая. Но все чаще ее называют "недугом современного мира".

Пол Мейсон был самым полным мужчиной в мире – 444 килограмма. Ежедневно Пол потреблял по 20 тысяч калорий. Каждое утро он съедал:

► 4 сосиски на завтрак;

► целый пакет бекона;

► 4 яйца;

► 2 гренки;

► 5 колбасных рулетов;

► пирожные;

► до 40 батончиков.

Пол не всегда был полным. Все началось в злополучном детстве. Отсутствие друзей, плохое отношение отца. В юности – любовь, но девушка Пола передумала выходить за него. И он искал утешения в еде.

Самый полный мужчина в мире Пол Мейсон / Скриншот из видео

Механизмы справиться со стрессом

Другое дело, когда у человека есть единственный способ успокоиться. Человек находится в стрессе достаточно долгое время, и ему трудно с этим стрессом справляться. У него нет других механизмов справиться со стрессом, сохранять трезвость и спокойствие ума и самообладание.

И это привело к тому, что у Пола отказали колени. Мужчина мало спал, едва ходил, и большинство своего времени проводил в социальном приюте. В постели – с едой.

Еда забрала мою мобильность, забрала мою независимость. Я живу в постели 24 на 7. И я себя ненавижу, чтобы я ни делал. Я ненавижу себя за то, что не контролирую это,

– сказал Пол Мейсон.

Полу Мейсону сделали операцию – шунтирование желудка. Это сужение этого органа. За полгода после такого хирургического вмешательства вес человека может снизиться даже на 90%. Но Пола Мейсона предупредили: операция для него – очень опасная. Вес-слишком высокий, и шунтирование могло привести к сердечному приступу прямо на операционном столе.

Но Пол согласился. За последующие 6 лет мужчина "залег" на дно. А когда репортеры встретились с ним в 2016 году, его было и не узнать. 55-летний мужчина похудел более чем на 200 килограммов.

Генетические предпосылки

Не всегда ожирение можно преодолеть лишь операциями. Иногда достаточно придерживаться хорошей диеты, нормально двигаться, чтобы вернуть нормальный индекс массы тела.

Есть показатель, который демонстрирует человеку, нет ли у него избыточного веса. Рассчитать его просто: надо вес тела поделить на рост в квадрате. Если показатель не превышает 29, ожирения нет. Если 30 или более – стоит обратиться к врачу. Не стоит проблемы с весом объяснять плохой генетикой.

Обратите внимание 10 причин лишнего веса у ребенка: как влияет психосоматика

"Генетические предпосылки в развитии ожирения занимают всего 6%. А все остальное – это образ жизни и питание человека. Вот настолько мы можем влиять на свою генетику. То есть всего 6%, которые связаны с генетикой", – сказала диетолог Дайнеко.

Как бороться с ожирением

Как бороться с возможной пандемией ожирения? Глобальная победа – за тем, чтобы каждый следил за своим здоровьем. И для этого не обязательно тратить большие суммы на еду.

Стоит подойти грамотно. И даже в условиях экономии мы можем выбирать, опять же, сезонные овощи и фрукты, можем выбирать крупы, гречку, ячневую, пшенную крупы, которая является источником питательных элементов. Можем выбирать яйца, кисломолочные продукты, мы можем выбирать птицу или рыбу,

– добавила врач.

По словам психолога Натальи Ломоносовой, надо понять, что стоит отказываться не от привычки, а менять способы вообще. Думать, чувствовать, учиться новому, думать, учить технике самоуспокоения. А они есть на самом деле. Человек может взять себя в руки и проанализировать: самое лучшее в этой ситуации – пойти к врачу.

А еще – не пренебрегать физической активностью, общаться с близкими и делиться с ними тревогами. И ни в коем случае не заедать стресс.