Нобелевскую премию по медицине в 2020 году получили 3 ученых. Исследователей наградили за открытие гепатита С. Этот недуг можно подхватить из-за грязных рук, зубной щетки или и в салоне красоты.

Гепатит С – часто невидимый недуг, прежде всего поражающий печень. Как состоялось открытие гепатита С и сколько людей болеют им в мире – в программе "120/80" на 24 канале.

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Почему гепатит опасен

Гепатит — это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения. Главными причинами развития гепатита являются:

вирусы гепатита;

некоторые инфекционные заболевания;

токсичные вещества (алкоголь, некоторые наркотические препараты);

медикаменты;

аутоиммунные заболевания.

Иногда гепатит передается через грязные руки, зараженную инфицированным человеком воду, незащищенный секс или же от матери к ребенку. Еще гепатит поражает печень при условии потребления наркотиков. Однако чаще всего этот недуг попадает в человеческий организм через кровь.

Когда возникло заболевание

Гепатит – болезнь не новая. Еще в V веке до нашей эры Гиппократ описал вспышку желтухи – пожелтение кожи и слизистых оболочек. Сейчас его исследования считают предвестником гепатита. В XIX веке нашей эры Сергей Боткин сформулировал представление о гепатите А, как об инфекции. За это открытие болезнь назвали в его честь.



Сергей Боткин / Скриншот из видео

Вирус А и В: симптомы

В 1973 году в американских лабораториях выделили возбудитель инфекционного гепатита – вирус А. Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заболеть этим недугом можно через продукты или воду, которые загрязнены фекалиями инфицированного человека. Характерными симптомами вируса а являются:

►неприятные ощущения в животе;

►потемнение мочи;

►пожелтение кожи и белков глаз.

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Впоследствии оказалось, что кроме вируса А, есть еще и вирус В. Он передается через кровь или незащищенный секс, а его симптомы – такие же, как и у предыдущего вируса. Впрочем, кроме пожелтения глаз и кожи, вирусу в присуща боль в мышцах и зуд. Инкубационный период вируса гепатита В составляет примерно 75 дней. Он может варьироваться от 30 до 180 дней. Острое заболевание может перерасти в хронический гепатит В.

Как обнаружили возбудитель гепатита С

До открытия трех врачей, которые в этом году получили Нобелевскую премию, выделяли только два вируса гепатита: А и B. Впрочем, большинство случаев заболевания, которые передавались через кровь, оставались для научного сообщества непонятными. Харви Джей Альтер – один из лауреатов, изучавший возникновение гепатита у зараженных после переливания пациентов. Исследователь отмечал, что тесты на гепатит А и В у них были отрицательными. Однако у пациентов было воспаление печени, которое провоцировал до сих пор неизвестный вирус.



Харви Джей Альтер / Скриншот из видео

Обнаружить неизвестный возбудитель не удавалось в течение длительного времени. Впоследствии это сделал Майкл Хоутон. Хоутон и его сотрудники создали коллекцию фрагментов ДНК из нуклеиновых кислот, обнаруженных в крови зараженного шимпанзе. Исследователь использовал обезьян, ведь они были единственными из животных, которых можно было заразить гепатитом. В их крови он искал вирусный агент.

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Предполагая, что антитела против вируса будут присутствовать в крови уже зараженных гепатитом, исследователи использовали сыворотки крови пациентов для идентификации клонированных вирусных фрагментов ДНК, которые кодируют вирусные белки. После всестороннего поиска был найден один положительный агент. Его назвали вирусом гепатита С. Узнать, мог ли новый вирус вызывать заболевания, или открытие было случайным, помог Чарльз Райс – исследователь Вашингтонского университета в Сент-Луисе.



Чарльз Райс / Скриншот из видео

Райс с помощью генной инженерии вводил подопытным шимпанзе в печень вирус. В результате он быстро распространялся по крови и вызывал очень похожие симптомы, как у людей с неизвестным до того недугом. Заболевание получило название гепатит С. За это ученые и получили Нобелевскую премию.

Гепатит в Украине и мире

Процесс обнаружения других вирусов гепатита продолжается до сих пор. Сейчас миру известны А, В, С, D и Е – то есть 5 агентов. По последним данным ВОЗ, более 300 миллионов человек в мире болеют вирусными гепатитами. Заболевание повлекло смерть около 1 300 тысяч человек. В Украине в 2019 году хроническую форму вирусного гепатита С диагностировали у почти 6 тысяч жителей. Лучший способ профилактики этого недуга – вакцинация. Существуют препараты против вирусов A, B, D. В Китае зарегистрировали вакцину от агента Е, но в других странах ее не утвердили. Вакцины от гепатита С до сих пор нет, однако врачи рекомендуют такие средства профилактики:

применение барьерных контрацептивов;

пользование одноразовыми средствами (шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала) и индивидуального (зубные щетки, лезвия для бритья, контактные линзы) назначение;

пользование средствами индивидуальной защиты (перчатки, очки, фартуки);

пользование стерильными инструментами многократного назначения (маникюрными, стоматологическими, хирургическими, лабораторными).

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Не стоит полагаться на очевидные симптомы заболевания – желтую кожу или боль в животе. Признаки могут не проявляться годами. Лучше всего после рискованных процедур (переливания крови или пирсинга) сдать тест на гепатит С. Его можно приобрести в аптеке. Если вовремя обратиться к врачу, то есть большие шансы выздороветь, ведь примерно 95% людей с гепатитом С таки выздоравливают.