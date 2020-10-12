Нобелівську премію з медицини у 2020 році отримали 3 науковці. Дослідників нагородили за відкриття гепатиту С. Цю недугу можна підхопити через брудні руки, зубну щітку або й у салоні краси.

Гепатит С – часто невидима недуга, що перш за все вражає печінку. Як відбулося відкриття гепатиту С та скільки людей хворіють на нього у світі – у програмі "120/80" на 24 каналі.

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Чому гепатит небезпечний

Гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Головними причинами розвитку гепатиту є:

віруси гепатиту;

деякі інфекційні захворювання;

токсичні речовини (алкоголь, деякі наркотичні препарати);

медикаменти;

аутоімунні захворювання.

Іноді гепатит передається через брудні руки, заражену інфікованою людиною воду, незахищений секс або ж від матері до дитини. Ще гепатит вражає печінку за умови споживання наркотиків. Однак найчастіше ця недуга потрапляє до людського організму через кров.

Коли виникло захворювання

Гепатит – хвороба не нова. Ще у V столітті до нашої ери Гіппократ описав спалах жовтяниці – пожовтіння шкіри та слизових оболонок. Наразі його дослідження вважають передвісником гепатиту. У ХІХ столітті нашої ери Сергій Боткін сформулював уявлення про гепатит А, як про інфекцію. За це відкриття хворобу назвали на його честь.



Сергій Боткін / Скриншот з відео

Вірус А та В: симптоми

У 1973 році в американських лабораторіях виділили збудник інфекційного гепатиту – вірус А. Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто захворіти на цю недугу можна через продукти чи воду, які забруднені фекаліями інфікованої людини. Характерними симптомами вірусу А є:

► неприємні відчуття в животі;

►потемніння сечі;

►пожовтіння шкіри й білків очей.

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Згодом виявилося, що крім вірусу А, є ще й вірус В. Він передається через кров або незахищений секс, а його симптоми – такі ж, як і у попереднього вірусу. Втім, крім пожовтіння очей та шкіри, вірусу В притаманний біль у м'язах і свербіж. Інкубаційний період вірусу гепатиту В становить приблизно 75 днів. Він може варіюватися від 30 до 180 днів. Гостре захворювання може перерости у хронічний гепатит В.

Як виявили збудник гепатиту С

До відкриття трьох лікарів, які цьогоріч отримали Нобелівську премію, виокремлювали лише два віруси гепатиту: А і B. Втім, більшість випадків захворювання, які передавалися через кров, залишалися для наукової спільноти незрозумілими. Харві Джей Альтер – один із лауреатів, який вивчав виникнення гепатиту у заражених після переливання пацієнтів. Дослідник зазначав, що тести на гепатит А та В у них були негативними. Однак у пацієнтів було запалення печінки, яке провокував досі невідомий вірус.



Харві Джей Альтер / Скриншот з відео

Виявити невідомий збудник не вдавалося протягом тривалого часу. Згодом це зробив Майкл Хоутон. Хоутон і його співробітники створили колекцію фрагментів ДНК з нуклеїнових кислот, виявлених у крові зараженого шимпанзе. Дослідник використовував мавп, адже вони були єдиними з тварин, яких можна було заразити гепатитом. У їхній крові він шукав вірусного агента.

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Припускаючи, що антитіла проти вірусу будуть присутні у крові вже заражених гепатитом, дослідники використовували сироватки крові пацієнтів для ідентифікації клонованих вірусних фрагментів ДНК, які кодують вірусні білки. Після всебічного пошуку був знайдений один позитивний агент. Його назвали вірусом гепатиту С. Дізнатися чи міг новий вірус спричиняти захворювання, чи відкриття було випадковим допоміг Чарльз Райс – дослідник Вашингтонського університету у Сент-Луїсі.



Чарльз Райс / Скриншот з відео

Райс за допомогою генної інженерії вводив піддослідним шимпанзе у печінку вірус. У результаті він швидко поширювався кров'ю і викликав дуже схожі симптоми, як у людей з невідомою до того недугою. Захворювання отримало назву гепатит С. За це науковці й отримали Нобелівську премію.

Гепатит в Україні та світі

Процес виявлення інших вірусів гепатиту триває до сьогодні. Наразі світу відомі А, В, С, D і Е – тобто 5 агентів. За останніми даними ВООЗ, понад 300 мільйонів людей у світі хворіють на вірусні гепатити. Захворювання спричинило смерть близько 1 300 тисяч людей. В Україні у 2019 році хронічну форму вірусного гепатиту С діагностували у майже 6 тисяч мешканців. Найкращий спосіб профілактики цієї недуги – вакцинація. Існують препарати проти вірусів A, B, D. У Китаї зареєстрували вакцину від агента Е, але в інших країнах її не затвердили. Вакцини від гепатиту С досі немає, однак лікарі рекомендують такі засоби профілактики:

застосування бар'єрних контрацептивів;

користування засобами разового (шприци, голки, крапельні системи, гінекологічні оглядові дзеркала) та індивідуального (зубні щітки, леза для гоління, контактні лінзи) призначення;

користування засобами індивідуального захисту (рукавички, окуляри, фартухи);

користування стерильними інструментами багаторазового призначення (манікюрними, стоматологічними, хірургічними, лабораторними).

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Не варто покладатися на очевидні симптоми захворювання – жовту шкіру чи біль у животі. Ознаки можуть не проявлятися роками. Найкраще після ризикованих процедур (переливання крові чи пірсингу) здати тест на гепатит С. Його можна придбати в аптеці. Якщо вчасно звернутися до лікаря, то є великі шанси одужати, адже приблизно 95% людей з гепатитом С таки одужують.