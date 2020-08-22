"Лудо" з грецької перекладається як "божевілля" або "божевільний потяг до чогось". Це нехімічна залежність, але подекуди вона впливає на людину більше, ніж наркотики. З цим явищем зіштовхувалися 5% людства і ледь чи не кожен 8 пацієнт психотерапії в Україні.

Про лудоманію – залежність від ігор, надію на виграш та патологічне бажання зіграти читайте у новому випуску програми "120/80" на 24 каналі.

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Психологиня Наталія Ломоносова зазначила, що ігроманія, як і будь-яка інша залежність, – це спосіб втекти від того, що людина не може вирішити. Тобто це втеча від життєвих проблем або від соціальних ролей. Є люди, які не готові стати батьками, тобто не готові грати якусь роль.

Коли виникла лудоманія

Потяг до азартних ігор – не тільки проблема сучасності, адже коріння лудоманії сягають часів ще до нашої ери. В грецькій міфології боги робили ставки на своїх фаворитів-людей. Ігроманія виходила далеко за межі Європи: на єгипетських гробницях є зображення, де люди, боги й тварини грають у стародавню гру "Сенет". Завдяки гральним костям і паличкам боги здобували собі очки і вигравали суперечки. А покійники нібито грали проти власної душі.



Зображення з єгипетської гробниці / The Yorck Project / Directmedia Publishing

"Це був 557 рік до нашої ери, один римський цезар – людина, яка керувала державою, створила перше казино. Так вони його й називали – "casino". З давньоримської це перекладається як маленький будиночок. Тобто такі будиночки – приблизно так само, як будинки розпусти, де люди могли розважатися", – розповів нарколог та кандидат медичних наук Олег Фітькало.

Першим відомим європейським ігровим будинком став заклад "Рідотто" у Венеції. Його створили у 1638 році для того, щоб контролювати азартні ігри в період карнавалу. "Рідотто" був відкритим для всіх охочих, але через високі ставки та офіційний дрес-код тільки дворяни мали змогу грати за столами. Вже через 130 років заклад зачинили: ігри суттєво збіднювали тамтешню шляхту.

Азартні ігри і сьогодення

Гральні заклади почали масово відкривати у Європі: в Італії, Німеччині та Великобританії. Однак першість зберігає американський Лас-Вегас, серед пустелі Мохаве розташовані понад 100 казино. Усі вони діють за одним правилом – зробити все, аби відвідувач затримався якнайдовше.

У казино немає вікон, аби втрачалося відчуття доби. Прямого проходу до виходу немає, адже від автомата до дверей – цілий лабіринт інших ігор. Підлога зазвичай встелена яскравим килимовим покриттям, кольори якого допомагають тримати гравців у тонусі довгий час.

Довідка. За 2013 рік 23 казино отримали по 72 мільйони прибутку, це понад 5 мільярдів загалом. В середньому – заробіток становить понад 630 тисяч доларів на день у кожному гральному закладі. Середньостатистичний гравець витрачає на рік приблизно 600 доларів.

"Людина проходить 3 стадії: фазу виграшів, фазу програшів і розчарування. Зазвичай людина програє перший раз, однак згодом стається виграш. Частіше за все, довго та дорого грають люди, які не відчувають себе успішними у реальному житті", – наголосив нарколог Олег Фітькало.

Він зазначив, що людина залежна не від хімічної сполуки – алкоголю, наркотиків чи тютюну, а від тієї поведінки, яку повторює, і яка їй дає відчуття внутрішньої насолоди. Це називається "нехімічна залежність". Також до неї відносять й сексуальні залежності, роботоголізм та спортивну залежність.

Психологиня Наталія Ломоносова додала, що зазвичай такі люди тільки шукають пристань. У грі вони починають відчувати власну могутність та важливість.

Ресурс WorldAtlas встановив рейтинг країни за проявом лудоманії.

1 місце отримала Австралія, де втрати за рік на 1 дорослого сягають понад 1200 доларів.

На 2 місці – Сингапур, там середньостатистичний гравець програє трохи менше, 1174 долари .

. 3 місце – Ірландія, там на одного лудомана припадає майже 600 програних доларів.

І це лише офіційна статистика, без врахувань підпільних казино та інших гральних закладів.

Україна теж грає

В Україні 24% людей вважають себе азартними. Найбільш прихильно опитані поставилися до лотерей, а про ставки у букмекерських конторах позитивно відгукуються 17% респондентів. Офіційна статистика щодо заробітку гральних закладів та програшів українців відсутня.

Перші казино в Україні почали відкривати ще на початку 1990 років. Згодом офіційно зіграти в блек-джек чи покер можна було в Києві, Донецьку, Одесі, Дніпрі, Львові та інших містах України. А вже у 2009 році тодішня прем'єр-міністерка Тимошенко пролобіювала закон про заборону грального бізнесу.

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Це частково призвело до їхньої криміналізації: в Україні масово почали з'являтися незаконні гральні зали та букмекерські контори, які маскувалися під Національну лотерею. У так званих космолотах ігромани втрачали відчуття часу, а з ним і витрачених грошей.

За 3 місяці Офіс колишнього генпрокурора Рябошапки припинив діяльність 3 тисяч нелегальних гральних закладів. Періодично ці заклади зачиняли правоохоронці, іноді туди вривалися активісти. Але так звані космолоти все одно продовжували свою діяльність. Вже цьогоріч Верховна Рада підтримала новий закон про гральний бізнес.

Довідка. 14 липня Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні, що дозволяє організацію та проведення азартних ігор у казино, у залах гральних автоматів, у мережі інтернет, букмекерську діяльність тощо. Законопроєкт також передбачає створення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

Чим загрожує гральний бізнес

Журналіст 24 каналу Віталій Гливінський зазначив, що найгіршим в українському гральному бізнесі упродовж майже 10 останніх років було те, що він був у тіні. Тобто він нікуди не зникав з ринку, а всі прибутки йшли в кишеню тим, хто цю справу "кришував". Ігрові апарати, найгірший прояв грального бізнесу, залишався без жодних проблем.

Гральний бізнес уже давно й успішно перекочував в інтернет-режим. Ще один спосіб заробити, або ж втратити власні гроші – букмекерство.

З'явився сегмент інтернет-ставок, який дуже серйозно набирає обертів. Використовує і телевізійну рекламу, і радіорекламу, які дозволяють з кожним роком піднімати популярність,

– розповів Віталій Гливінський.

Вберегтися від онлайн-гри чи ставок складно, такий вид залежності лікувати важче, ніж тягу до традиційних автоматів.

Олег Фітькало повідомив, що перед переглядом фільму в онлайн-режимі на будь-якому сайті, спершу буде продемонстровано 2 реклами, які закликають зіграти в якусь азартну гру. Посередині фільму – також цей заклик.

"Це суттєво спрощує роботу тому, хто хоче поставити ставки. Навіть комп'ютер не потрібен, бо все можна зробити у мобільному додатку. Так воно затягує ще більше, адже спрощує процеси, які є між гравцем та ставкою", – наголосив журналіст Віталій Гливінський.

За словами Гливінського, українці ставлять в основному на великі чемпіонати провідних країн: Італії, Іспанії, Англії та Франції. Адже там гравці застраховані від договірних матчів. Є й місце професійним гравцям, які у такий спосіб спокійно заробляють собі на життя. Сума ставки в аматора чи професіонала коливається.

Все залежить від гаманця, адже можна ставити на 10 гривень, а можна й на 10 тисяч. Середній гравець, якщо не брати до уваги професійних людей, які цим заробляють на життя, ставить від 200 до 500 гривень,

– зазначив він.

Вилікувати ігроманію зовсім непросто. Ставки у лудоманів високі, вони просять позики у друзів, беруть численні кредити та продають, що можуть, а зупинитися вкрай складно.

Експеримент

Кандидат медичних наук Олег Фітькало розповів, що у 1960 роках провели експеримент, де тваринам імплементували електроди в мозок. Вони натискали на педальку, яка давала їм розряд струму. Проте в мозок їм вводили наркотичну сполуку. Тобто тварина натискала на педальку – її било струмом, однак в мозок поступав наркотик.

Тварини гинули від виснаження й болю, адже продовжували натискати на ту педальку допоки не загинули. Все задля отримання внутрішнього задоволення.

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Попри всі невдачі, лудомани схильні запам'ятовувати суми виграшів, а не суми програшів.

Психологиня Наталія Ломоносова зазначила, що дорослих людей зупиняє повний програш. Проте інколи вони так сильно залежать від цього, що варто лише трошки відновитися, як страх зникає і вони знову несуть свої гроші в автомати. Таку залежність можна замінити любов'ю, увагою та розумінням. Адже будь-яка залежність – це заміщення близьких стосунків.

Вдача в азартних іграх

Виграти в азартних іграх, звичайно ж, вдається. Навіть не будучи професійним гравцем. Мешканець Нью-Джерсі наприкінці 2018 року поставив 5 доларів, а виграв 1 мільйон. В Атлантік-сіті він грав у 3-картковий покер і зробив бонусну ставку "6 карт" величиною 5 доларів. Йому випала виграшна комбінація роял-флеш, ймовірність якої 1 на 20 мільйонів.



Мешканець Нью-Джерсі, який виграв 1 мільйон / Сторінка користувача "borgataac" в інстаграмі