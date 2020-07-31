За останніми даними ВООЗ, майже 2 мільярди дорослих людей на планеті мають надлишкову вагу. З них – 650 мільйонів страждали на ожиріння. Найчастіше із завою вагою зіштовхуються в Китаї та Штатах. Україна теж повнішає – на ожиріння страждають понад 22% населення. Одним з найпопулярніших способів боротьби із проблемою – досі залишаються дієти.

Які із них можуть зашкодити здоров'ю, а які піти на користь? Як правильно втрачати вагу і чому продукти із великим вмістом жиру — насправді корисні – у новому випуску програми "120/80" на 24 каналі.

До слова Популярні дієти, які вбивають наш організм

Стереотипи, що дієта – це суворі обмеження та страждання, можна відразу відкинути.

Наталія Ломоносова, психологиня "Мені не подобається слово дієта, бо з дієтами зазвичай закінчують, це щось тимчасове. Треба зрозуміти, що якщо ви хочете мати гарний вигляд, вам треба змінити харчування назавжди. Зрозуміти, що вам потрібно, і весь час притримуватися саме цього. Бо ви ж знаєте, людина здатна харчуватися тільки рисом і водою, і буде почувати себе нормально, так? Тобто нам усі ці вишуканості зовсім не потрібні, але не треба себе приводити в аскетизм, я його не сильно вітаю. Але треба зрозуміти для себе, що робить тебе сильним, здоровим, спокійним, щасливим"

Дослідники з торгової марки BBC Good food виявили найпоширеніші продукти у світі. Для дослідження науковці проаналізували понад тисячу харчових продуктів. І призначили їм індекс поживності. До десятки увійшли мигдаль, гарбузове насіння, сало, листя буряка і м'ясо окуня. Рейтинг топ-100 замкнули батат, інжир, імбир та гарбуз. Науковці довели: якщо скласти з них – навіть із сала – збалансовану дієту, можна не лише уникнути шкоди для здоров'я, але й забезпечити організм необхідними елементами.

"Насправді людина любить те, до чого звикла. Хтось любить солодке, хтось любить солене, хтось любить кисле, гірке. І правда в тому, що той, хто любить солодке, на столі, де буде повно соленого, все одно шукатиме солодке", – сказала психологиня.

Перше місце у списку найкращих дієт 2020 – за Середземноморською

Лікарі з Національного інституту здоров'я США щороку складають список найкращих дієт у світі. Зараз першість за Середземноморською. Першим популяризатором цієї дієти був американець Ансель Кіс. Ще в середині ХХ століття він виявив, що серцево-судинна система мешканців Криту і півдня Італії у набагато кращому стані, на відміну від населення США. Перші харчувалися свіжими продуктами переважно рослинного походження і мали постійні фізичні навантаження.

Стовпи, на яких тримається середземноморська дієта – активний спосіб життя, контроль ваги.

Харчування з низьким вмістом червоного м'яса, а також цукру, насичених жирів, але з великою кількість горіхів та інших корисних продуктів.

Переваги для здоров'я очевидні – зниження ваги, покращення роботи серця та мозку, профілактика раку та запобігання діабету.

"Їжа для нас грає роль не лише калорій або енергії, чим вона фактично і являється. Крім цього, їжа заспокоює, їжа допомагає тобі відчути себе самим собою, їжа допомагає тобі відчути себе відчути себе захищеним, допомагає відчути себе коханим", – пояснила Ломоносова.



Середземноморська дієта включає велику кількість горіхів та інших корисних продуктів / Фото Pixabay / Silviarita

Друге місце у списку найкращих дієт у світі — DASH дієта

Це спосіб харчування, який розроблявся для зниження кров'яного тиску при гіпертонії.

Та згодом виявилося, що DASH вирішує низку інших проблем: знижує рівень холестерину, допомагає запобігти розвитку інсульту, серцевої недостатності.

Головні принципи — пити багато води, вживати їжу часто, але маленькими порціями і табу на алкоголь та куріння. Акцент на злаках, бобових і нежирному м'ясі.

"Як би ми не говорили, організм у кожного різний. І є тисячі дієт. Комусь якась підійде, комусь якась абсолютно не підійде. Звісно, це все мало б ідеально відбуватися з досвідом, з віком. Відчуття себе, розуміти, що тобі комфортно, як тобі комфортно", – сказала тренерка Катя Кручок.



У дієті DASH переважають бобові продукти / Фото Pixabay ​/ Ulrike Leone

Третє місце – за флекситарною дієтою

Це своєрідний вегетаріанський спосіб схуднути, бути здоровим і вчасно запобігати захворюванням.

Тут не обов'язково повністю виключати м'ясо з раціону, але все одно варто відмовитися від бургерів і стейків, наприклад.

Варто вживати більше продуктів рослинного походження і якнайменше м'яса.

"Немає якогось одного правильного рецепта в цьому сенсі. Тобто, якщо ви підете на книжковий ринок, ви побачите там книги про дієти – тисячі і вони всі один одній суперечать. Пийте воду – не пийте води. Їжте м'ясо – не їжте м'яса. Їжте солодке – не їжте солодке, вуглеводи – не вуглеводи, і от вони всі, говорять, що це приведе до схуднення. Іншими словами – у кожної людини є його власний, зовсім індивідуальний, комплекс продуктів, які роблять її здоровою, сильною і щасливою", – зазначила психологиня.



У флекситарній дієті не обов'язково повністю виключати м'ясо з раціону / Фото Pixabay ​/ RitaE

Але є й категорія людей, яким обмеження в їжі категорично заборонені.

"Це вагітні, мами, які годують, люди, які мають хронічні захворювання, тут справді краще звернутися до спеціаліста, і якщо якісь запальні захворювання шлунку чи кишківника, то тут рекомендації має давати тільки дієтолог або гастроентеролог, або терапевт, або сімейний лікар", – сказала лікарка-дієтолог Каріна Дейнеко.

Що обов'язково має бути у раціоні людини

Будь-яка дієта починається із набору корисних продуктів. Що обов'язково має бути у раціоні людини? Основа – це білки, жири і вуглеводи. Якщо зберігати баланс – наше тіло повноцінно отримуватиме корисні речовини для повноцінного функціонування.

Вуглеводи – це енергія для органів і головного мозку. Їх можна знайти у кашах, макаронах, картоплі, овочах і фруктах.

Білки – це основне джерело амінокислот, які допомагають транспортувати кисень через кров і буквально рухають нашими м'язами й кістками. Білки – яйця, молочні продукти, риба та м'ясо.

А ось жири позитивно впливають на наш зовнішній вигляд: шкіру, нігті і волосся. Хороші жири містяться в авокадо, яєчному жовтку, твердих сирах, горіхах і олії. Якщо у когось слово "жири" асоціюється із негативом та зайвою вагою, забудьте.

"Є різні лікувальні дієти, де лікуються за допомогою жирів, і тваринного походження так само. Для багатьох це така дуже гучна заява, через те що всі звикли, що бекон не можна, масло не можна, чим жирніший сир (м'який), тим гірший. Але насправді це все зовсім не так, просто тут уже суть у якості продукту, який ти купуєш, і чи є у тебе можливість взяти органічний продукт десь у селі, у бабусі. Чи взяти у перевіреної продавчині, де ти точно знаєш, що це є домашнє", – пояснила Кручок.



Обов'язкові продукти у раціоні людини / Колаж 24 каналу

Не меншу роль грає і повноцінність нашого харчування.

"Якщо людина починає зменшувати порції до 200 – 300 грамів, харчуватися кожні 2 – 3 чи 5 годин, тобто не пропускати сніданок, обід і вечерю, в певний час снідати, обідати і вечеряти, Якщо людина правильно розприділяє продукти впродовж дня, не включає вуглеводи після 15:00, не вживає важкий білок у вигляді м'яса не їсть солодке або обмежує його кількість у своєму раціоні, – то вже навіть ці легкі і прості поради дають побачити результат у вигляді зниження ваги", – розповіла лікарка-дієтолог.

Кето-дієта

А тепер про дієти в усталеному розумінні. Звичайно, якщо ви хочете втратити вагу, перед експериментами над власним тілом краще звернутися до спеціалістів. А тоді вже обирати те, що підійде саме вам. Популярності зараз набирає і кето-дієта.

Каріна Дейнеко, лікарка-дієтолог "Кето дієта – це дієта з великим вмістом жирів у раціоні. Це дієта була розроблена 1921 року для лікування дітей з епілепсією. Більшу частину калорій складають жири, близько 70 – 80%. Невелика кількість білка і дуже мало вуглеводів.Людина харчується 1 – 2 рази у день, досить ситно, але при цьому худне. Але цією дієтою не можна користуватися постійно"

Перед входом у "кетоз", людину до цього готують. Як фізично, так і морально. Існує навіть спеціальний термін "кетогрип". Це стан знемоги, який людина може відчувати на початку дієти. Якщо починати такий спосіб харчування правильно й під наглядом лікарів, можна справді досить швидко схуднути.

"Головний мозок потребує глюкози від організму, він її не отримує, і в якості альтернативного палива для роботи головного мозку, організм починає спалювати кетони, при цьому спалює свої власні жири. І людина досить швидко знижує вагу і втрачає зайву воду в тому числі", – сказала експертка.

Інтервальне голодування

Ще одна дієта, яка зараз на піку популярності, – інтервальне голодування. Формально, це великий інтервал після закінчення прийомів їжі за день. Тобто упродовж 8 годин їсте – 16 годин не споживаєте їжі. І так "набивається" доба. Такий спосіб уже не харчування, а життя, виявився ефективним у полегшенні серцево-судинних недуг, ожиріння та раку. Власне, японському досліднику Осумі Йошинорі за відкриття та опис фізіологічних механізмів такого голоду дали Нобелівську премію.

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Інтервал можна збільшувати, наприклад, 6 годин їсти, 18 не споживати нічого. Для організму – корисно, але зловживати інтервальним голодуванням – не варто.

Якщо ми беремо чим більший інтервал голодування, тим складніше організму. Але організм і омолоджується в цей період. Але входити на величезні перерви їжі – зразу не рекомендую. Особливо, якщо в людини є проблеми зі шлунком, кишківника, тоді це теж треба переглянути і, найімовірніше, не розглядати такий момент, як інтервальне голодування,

– сказала тренерка Катя Кручок.

У будь-якому випадку, дієта – це комплекс, який торкнеться усіх сфер вашого життя. Дієтологи радять уникати стресів, аналізувати свій день, менше сидіти в смартфонах – звідти теж приходить чимало тривоги. І, звісно, без якісного і тривалого сну не обійтися.

"Всі ми худнемо і поправляємося уві сні. Так, наш день – це якби написаний код. І якщо він написаний добре, тоді уві сні в нас відбудеться та ціль, яку ми хотіли. Якщо ми протягом дня виконуємо код дуже погано, пишемо його недобре, їмо недобре, п'ємо недобре, тоді і під час сну відбудеться або погіршення, або покращення", – розповіла тренерка.

Про правильне харчування професійних спортсменів – дивіться у програмі.