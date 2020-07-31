По последним данным ВОЗ, почти 2 миллиарда взрослых людей на планете страдают избыточным весом. Из них 650 миллионов - ожирением. Чаще всего с заявлением весом сталкиваются в Китае и Штатах. Украина тоже полнеет – ожирение наблюдается у более чем 22% населения. Одним из самых популярных способов борьбы с проблемой – до сих пор остаются диеты.

Какие из них могут навредить здоровью, а какие пойти на пользу? Как правильно терять вес, и почему продукты с большим содержанием жира — на самом деле полезны – в новом выпуске программы "120/80" на 24 канале.

К слову Популярны диеты, которые убивают наш организм

Стереотипы, что диета – это суровые ограничения и страдания, можно сразу отбросить.

Наталья Ломоносова, психолог "Мне не нравится слово диета, потому что с диетами обычно заканчивают, это что-то временное. Надо понять, что если вы хотите иметь хороший вид, вам надо изменить питание навсегда. Понять, что вам нужно, и все время придерживаться именно этого. Потому что вы же знаете, человек способен питаться только рисом и водой, и будет чувствовать себя нормально, так? То есть нам все эти изыски совсем не нужны, но не надо себя приводить в аскетизм, я его не сильно приветствую. Но надо понять для себя, что делает тебя сильным, здоровым, спокойным, счастливым"

Исследователи из торговой марки BBC Good food выявили самые распространенные продукты в мире. Для исследования ученые проанализировали более тысячи пищевых продуктов. И назначили им индекс питательности. В десятку вошли миндаль, тыквенные семечки, сало, листья свеклы и мясо окуня. Рейтинг топ-100 закрыли батат, инжир, имбирь и тыква. Ученые доказали: если сложить из них – даже из сала – сбалансированную диету, можно не только избежать вреда для здоровья, но и обеспечить организм необходимыми элементами.

"На самом деле человек любит то, к чему привык. Кто-то любит сладкое, кто-то любит соленое, кто-то любит кислое, горькое. И правда в том, что тот, кто любит сладкое, на столе, где будет полно соленого, все равно будет искать сладкое", – сказала психолог.

Первое место в списке лучших диет 2020 – за Средиземноморской

Врачи из Национального института здоровья США ежегодно составляют список самых лучших диет в мире. Сейчас первенство за Средиземноморской. Первым популяризатором этой диеты был американец Ансель Кис. Еще в середине ХХ века он обнаружил, что сердечно-сосудистая система жителей Крита и юга Италии в гораздо лучшем состоянии, в отличие от населения США. Первые питались свежими продуктами преимущественно растительного происхождения и имели постоянные физические нагрузки.

Столбы, на которых держится средиземноморская диета – активный образ жизни, контроль веса.

Питание с низким содержанием красного мяса, а также сахара, насыщенных жиров, но с большим количеством орехов и других полезных продуктов.

Преимущества для здоровья очевидны – снижение веса, улучшение работы сердца и мозга, профилактика рака и предотвращения диабета.

"Еда для нас играет роль не только калорий или энергии, чем она фактически и является. Кроме этого, пища успокаивает, пища помогает тебе почувствовать себя самим собой, пища помогает тебе почувствовать себя защищенным, помогает почувствовать себя любимым", - пояснила Ломоносова.

Средиземноморская диета включает большое количество орехов и других полезных продуктов / Фото Pixabay / Silviarita

Второе место в списке лучших диет в мире — диета DASH

Это способ питания, который разрабатывался для снижения кровяного давления при гипертонии.

И впоследствии оказалось, что DASH решает ряд других проблем: снижает уровень холестерина, помогает предотвратить развитие инсульта, сердечной недостаточности.

Главные принципы — пить много воды, употреблять пищу часто, но маленькими порциями и табу на алкоголь и курение. Акцент на злаках, бобовых и нежирном мясе.

"Как бы мы ни говорили, организм у каждого разный. И есть тысячи диет. Кому-то какая-то подойдет, кому-то какая-то совершенно не подойдет. Конечно, это все должно идеально приходить с опытом, с возрастом. Ощущение себя, понимать, что тебе комфортно, как тебе комфортно", – сказала тренер Катя Кручок.

В диете DASH преобладают бобовые продукты / Фото Pixabay / Ulrike Leone

Третье место – за флекситарной диетой

Это своеобразный вегетарианский способ похудеть, быть здоровым и вовремя предотвращать заболевания.

Здесь не обязательно полностью исключать мясо из рациона, но все равно стоит отказаться от бургеров и стейков, например.

Стоит употреблять больше продуктов растительного происхождения и меньше мяса.

"Нет какого-то одного правильного рецепта в этом смысле. То есть, если вы пойдете на книжный рынок, вы увидите там книги о диетах – тысячи и все они друг другу противоречат. Пейте воду – не пейте воды. Ешьте мясо – не ешьте мяса. Ешьте сладкое – не ешьте сладкое, углеводы – не углеводы, и вот они все, говорят, что это приведет к похудению. Другими словами – у каждого человека есть его собственный, совсем индивидуальный, комплекс продуктов, которые делают его здоровым, сильным и счастливым", – отметила психолог.

Во флекситарній диете не обязательно полностью исключать мясо из рациона / Фото Pixabay / RitaE

Но есть и категория людей, которым ограничения в еде категорически запрещены.

"Это беременные, кормящие мамы, люди, которые страдают хроническими заболеваниями, здесь действительно лучше обратиться к специалисту, и если есть какие-то воспалительные заболевания желудка или кишечника, то здесь рекомендации должен давать только диетолог или гастроэнтеролог, или терапевт, или семейный врач", – сказала врач-диетолог Карина Дейнеко.

Что обязательно должно быть в рационе человека

Любая диета начинается с набора полезных продуктов. Что обязательно должно быть в рационе человека? Основа – это белки, жиры и углеводы. Если сохранять баланс – наше тело полноценно будет получать полезные вещества для полноценного функционирования.

Углеводы – это энергия для органов и головного мозга. Их можно найти в кашах, макаронах, картофеле, овощах и фруктах.

Белки – это основной источник аминокислот, которые помогают транспортировать кислород через кровь и буквально движут нашими мышцами и костями. Белки – яйца, молочные продукты, рыба и мясо.

А вот жиры положительно влияют на наш внешний вид: кожу, ногти и волосы. Хорошие жиры содержатся в авокадо, яичном желтке, твердых сырах, орехах и масле. Если у кого-то слово "жиры" ассоциируется с негативом и лишним весом, забудьте.

"Есть различные лечебные диеты, где лечатся с помощью жиров, в том числе и животного происхождения. Для многих это очень громкое заявление, из-за того, что все привыкли, что бекон нельзя, масло нельзя, чем жирнее сыр (мягкий), тем хуже. Но на самом деле это все совсем не так, просто тут уже суть в качестве продукта, который ты покупаешь, и есть ли у тебя возможность взять органический продукт где-то в деревне, у бабушки. Или взять у проверенной продавщицы, где ты точно знаешь, что это домашнее", – пояснила Кручок.

Обязательные продукты в рационе человека / Коллаж 24 канала

Не меньшую роль играет и полноценности нашего питания.

"Если человек начинает уменьшать порции до 200 – 300 граммов, питаться каждые 2 – 3 или 5 часов, то есть не пропускать завтрак, обед и ужин, в определенное время завтракать, обедать и ужинать, если правильно распределяет продукты на протяжении дня, не включает углеводы после 15:00, не употребляет тяжелый белок в виде мяса, не ест сладкое или ограничивает его количество в своем рационе, то уже даже эти легкие и простые советы дают результат в виде снижения веса", – рассказала врач-диетолог.

Кето-диета

А теперь о диетах в устоявшемся понимании. Конечно, если вы хотите потерять вес, перед экспериментами над собственным телом лучше обратиться к специалистам. И уже тогда выбирать то, что подойдет именно вам. Популярность сейчас набирает и кето-диета.

Карина Дейнеко, врач-диетолог "Кето диета – это диета с большим содержанием жиров в рационе. Эта диета была разработана в 1921 году для лечения детей с эпилепсией. Большую часть калорий составляют жиры, около 70 – 80%. Небольшое количество белка и очень мало углеводов. Человек питается 1 – 2 раза в день, достаточно сытно, но при этом худеет. Но этой диетой нельзя пользоваться постоянно"

Перед входом в "кетоз", человека к этому готовят. Как физически, так и морально. Существует даже специальный термин "кетогрип". Это состояние изнеможения, которое человек может испытывать в начале диеты. Если начинать такой способ питания правильно и под присмотром врачей, можно действительно достаточно быстро похудеть.

"Мозг требует глюкозы от организма, он ее не получает, и в качестве альтернативного топлива для работы головного мозга, организм начинает сжигать кетоны, при этом сжигает свои собственные жиры. И человек довольно быстро снижает вес и теряет лишнюю воду в том числе", – сказала эксперт.

Интервальное голодание

Еще одна диета, которая сейчас на пике популярности, – интервальное голодание. Формально, это большой интервал после окончания приемов пищи за день. То есть в течение 8 часов едите – 16 часов не потребляете пищи. И так "набиваются" сутки. Такой способ уже не питания, а жизни, оказался эффективным в облегчении сердечно-сосудистых недугов, ожирения и рака. Собственно, японскому исследователю Осуми Йошинори за открытие и описание физиологических механизмов такого голодания дали Нобелевскую премию.

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Интервал можно увеличивать, например, 6 часов есть, 18 не потреблять ничего. Для организма – полезно, но злоупотреблять интервальным голоданием – не стоит.

Если мы берем чем больше интервал голодания, тем сложнее организму. Но организм и омолаживается в этот период. Но входить на огромные перерывы пищи – сразу не рекомендую. Особенно, если у человека есть проблемы с желудком, кишечником, тогда это тоже надо пересмотреть и, скорее всего, не рассматривать такой момент, как интервальное голодание,

- сказала тренерка Катя Кручок.

В любом случае, диета – это комплекс, который коснется всех сфер вашей жизни. Диетологи советуют избегать стрессов, анализировать свой день, меньше сидеть в смартфонах – оттуда тоже приходит немало тревоги. И, конечно, без качественного и длительного сна не обойтись.

"Все мы худеем и поправляемся во сне. Так, наш день – это как бы написанный код. И если он написан хорошо, тогда во сне у нас состоится и цель, которую мы хотели. Если мы в течение дня выполняем код очень плохо, пишем его нехорошо, едим плохо, пьем нехорошо, тогда и во время сна произойдут или ухудшения, или улучшения", – рассказала тренер.

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