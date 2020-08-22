"Лудо" с греческого переводится как "безумие" или "сумасшедший поезд к чему". Это нехимическая зависимость, но иногда она влияет на человека больше, чем наркотики. С этим явлением сталкивались 5% человечества и едва ли не каждый 8 пациент психотерапии в Украине.

О лудомании – зависимости от игр, надежде на выигрыш и патологическом желании сыграть читайте в новом выпуске программы "120/80" на 24 канале.

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Психолог Наталия Ломоносова отметила, что игромания, как и любая другая зависимость, – это способ убежать от того, чего человек не может решить. То есть это бегство от жизненных проблем или от социальных ролей. Есть люди, которые не готовы стать родителями, то есть не готовы играть какую-то роль.

Когда возникла лудомания

Влечение к азартным играм – не только проблема современности, ведь корни лудомании восходят к временам еще до нашей эры. В греческой мифологии боги делали ставки на своих фаворитов-людей. Игромания выходила далеко за пределы Европы: на египетских гробницах есть изображения, где люди, боги и животные играют в древнюю игру "Сенет". Благодаря игральным костям и палочкам боги добывали себе очки и выигрывали споры. А покойники якобы играли против собственной души.

Изображения из египетской гробницы / The Yorck Project / Directmedia Publishing

"Это был 557 год до нашей эры, один римский цезарь – человек, который управлял государством, создал первое казино. Так они его и называли – "casino". С древнеримского это переводится как маленький домик. То есть такие домики – примерно так же, как дома разврата, где люди могли развлекаться", – рассказал нарколог и кандидат медицинских наук Олег Фитькало.

Первым известным европейским игровым домом стало заведение "Ридотто" в Венеции. Его создали в 1638 году для того, чтобы контролировать азартные игры в период карнавала. "Ридотто" был открытым для всех желающих, но из-за высоких ставок и официального дресс-кода только дворяне имели возможность играть за столами. Уже через 130 лет заведение закрыли: игры существенно обедняли тамошнюю шляхту.

Азартные игры и настоящее

Игорные заведения начали массово открывать в Европе: в Италии, Германии и Великобритании. Однако первенство сохраняет американский Лас-Вегас, среди пустыни Мохаве расположены более 100 казино. Все они действуют по одному правилу сделать все, чтобы посетитель задержался подольше.

В казино нет окон, чтобы терялось ощущение суток. Прямого прохода к выходу нет, ведь от автомата к двери – целый лабиринт других игр. Пол обычно устлан ярким ковровым покрытием, цвета которого помогают держать игроков в тонусе долгое время.

Справка. За 2013 год 23 казино получили по 72 миллиона прибыли, это более 5 миллиардов в целом. В среднем заработок составляет свыше 630 тысяч долларов на день в каждом игорном заведении. Среднестатистический игрок тратит в год примерно 600 долларов.

"Человек проходит 3 стадии: фазу выигрышей, фазу проигрышей и разочарования. Обычно человек проигрывает первый раз, однако впоследствии происходит выигрыш. Чаще всего, долго и дорого играют люди, которые не чувствуют себя успешными в реальной жизни", – подчеркнул нарколог Олег Фитькало.

Он отметил, что человек зависим не от химического соединения – алкоголя, наркотиков или табака, а от того поведения, которое повторяет, и которое ему дает ощущение внутреннего наслаждения. Это называется "нехимическая зависимость". Также к ней относят и сексуальные зависимости, работоголизм и спортивную зависимость.

Психолог Наталья Ломоносова добавила, что обычно такие люди только ищут пристань. В игре они начинают ощущать собственное могущество и важность.

Ресурс WorldAtlas установил рейтинг страны по проявлению лудомании.

1 место получила Австралия, где потери за год на 1 взрослого достигают более 1200 долларов.

На 2 месте – Сингапур, там среднестатистический игрок проигрывает чуть меньше, 1174 доллара.

3 место – Ирландия, там на одного лудомана приходится почти 600 проигранных долларов.

И это лишь официальная статистика, без учета подпольных казино и других игорных заведений.

Украина тоже играет

В Украине 24% людей считают себя азартными. Наиболее благосклонно опрошенные отнеслись к лотереям, а о ставках в букмекерских конторах положительно отзываются 17% респондентов. Официальная статистика по заработку игорных заведений и проигрышей украинцев отсутствует.

Первые казино в Украине начали открывать еще в начале 1990 годов. Впоследствии официально сыграть в блэк-джек или покер можно было в Киеве, Донецке, Одессе, Днепре, Львове и других городах Украины. А уже в 2009 году тогдашняя премьер-министр Тимошенко пролоббировала закон о запрете игорного бизнеса.

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Это частично привело к их криминализации: в Украине массово начали появляться незаконные игорные залы и букмекерские конторы, которые маскировались под Национальную лотерею. В так называемых космолотах игроки теряли ощущение времени, а с ним и потраченных денег.

За 3 месяца Офис бывшего генпрокурора Рябошапки прекратил деятельность 3 тысяч нелегальных игорных заведений. Периодически эти заведения закрывали правоохранители, иногда туда врывались активисты. Но так называемые космолоты все равно продолжали свою деятельность. Уже в этом году Верховная Рада поддержала новый закон Об игорном бизнесе.

Справка. 14 июля Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине, что позволяет организацию и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в сети интернет, букмекерскую деятельность и тому подобное. Законопроект также предусматривает создание реестра лиц, которым ограничен доступ в игорные заведения и участие в азартных играх.

Чем грозит игорный бизнес

Журналист 24 канала Виталий Гливинский отметил, что худшим в украинском игорном бизнесе в течение почти 10 последних лет было то, что он был в тени. То есть он никуда не исчезал с рынка, а все прибыли шли в карман тем, кто это дело "крышевал". Игровые аппараты, худшее проявление игорного бизнеса, оставался без всяких проблем.

Игорный бизнес уже давно и успешно перекочевал в интернет-режим. Еще один способ заработать, или же потерять собственные деньги – букмекерство.

Появился сегмент интернет-ставок, который очень серьезно набирает обороты. Использует и телевизионную рекламу и радиорекламу, которые позволяют с каждым годом поднимать популярность,

– рассказал Виталий Гливинский.

Уберечься от онлайн-игры или ставок сложно, такой вид зависимости лечить труднее, чем тягу к традиционным автоматам.

Олег Фитькало сообщил, что перед просмотром фильма в онлайн-режиме на любом сайте, сначала будет продемонстрировано 2 рекламы, которые призывают сыграть в какую-то азартную игру. Посередине фильма – также этот призыв.

"Это существенно упрощает работу тому, кто хочет поставить ставки. Даже компьютер не нужен, потому что все можно сделать в мобильном приложении. Так оно затягивает еще больше, ведь упрощает процессы, которые есть между игроком и ставкой", – подчеркнул журналист Виталий Гливинский.

По словам Гливинского, украинцы ставят в основном на крупные чемпионаты ведущих стран: Италии, Испании, Англии и Франции. Ведь там игроки застрахованы от договорных матчей. Есть и место профессиональным игрокам, которые таким образом спокойно зарабатывают себе на жизнь. Сумма ставки у любителя или профессионала колеблется.

Все зависит от кошелька, ведь можно ставить на 10 гривен, а можно и на 10 тысяч. Средний игрок, если не брать в расчет профессиональных людей, которые этим зарабатывают на жизнь, ставит от 200 до 500 гривен,

– отметил он.

Вылечить игроманию совсем непросто. Ставки в лудоманов высокие, они просят займы у друзей, берут многочисленные кредиты и продают, что могут, а остановиться крайне сложно.

Эксперимент

Кандидат медицинских наук Олег Фитькало рассказал, что в 1960 годах провели эксперимент, где животным имплементировали электроды в мозг. Они нажимали на педальку, которая давала им разряд тока. Однако в мозг им вводили наркотическое соединение. То есть животное нажимало на педальку – ее било током, однако в мозг поступал наркотик.

Животные погибали от истощения и боли, ведь продолжали нажимать на ту педальку пока не погибли. Все ради получения внутреннего удовольствия.

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Несмотря на все неудачи, лудоманы склонны запоминать суммы выигрышей, а не суммы проигрышей.

Психолог Наталья Ломоносова отметила, что взрослых людей останавливает полный проигрыш. Однако иногда они так сильно зависят от этого, что стоит лишь немножко восстановиться, как страх исчезает и они снова несут свои деньги в автоматы. Такую зависимость можно заменить любовью, вниманием и пониманием. Ведь любая зависимость – это замещение близких отношений.

Удача в азартных играх

Выиграть в азартных играх, конечно же, удается. Даже не будучи профессиональным игроком. Житель Нью-Джерси в конце 2018 года поставил 5 долларов, а выиграл 1 миллион. В Атлантик-сити он играл в 3-карточный покер и сделал бонусную ставку "6 карт" величиной 5 долларов. Ему выпала выигрышная комбинация роял-флеш, вероятность которой 1 на 20 миллионов.



Житель Нью-Джерси, который выиграл 1 миллион / Страница пользователя "borgataac" в інстаграмі