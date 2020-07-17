Пятое поколение мобильных сетей, более известное как 5G – это в десять раз быстрее передача данных, чем у предшественника, идеальный сигнал и работа 1 миллиона устройств на один квадратный километр.

О том, действительно ли 5G влияет на здоровье и как вообще работают мобильные сети – читайте в программе 120/80 на 24 канале.

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Петиция о запрете 5G

С развертыванием нового поколения беспроводных систем пока не спешат – обещают не раньше 2022-го года. Отечественные операторы просто не видят достаточного спроса. Несмотря на это, на сайте президента уже зарегистрирована петиция о запрете 5G. Она собрала 25 тысяч подписей. И теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Как работают мобильные сети

Вспомните провод, которым подключаете роутер дома. Если вы думаете, что конец этой системы – где-то под домом, то глубоко ошибаетесь.

"существует мощная волоконно-оптическая сеть всего мира. Между всеми континентами мира есть подводные волоконно-оптические магистрали. За одно оптическое волокно в таком транспортном канале океанском борется ряд фирм. Вся Россия окутана кабелями, вся Африка, Америка, все континенты. Все связаны. А уже спутниковая и мобильная связь уже работают через средства стационарной связи", – объяснил заведующий кафедрой телекоммуникаций "Львовской политехники" Михаил Климаш.

Смотрите полностью видео программы 120/80:

Волоконно-оптические сети используют везде: от межконтинентальных магистралей до корпоративных и домашних сетей. То есть, интернет с компьютера, картинка на вашем телефоне могут быть родом откуда-то, например, из Америки.

Мобильная связь в Украине

В Украине мобильная связь существует еще с 90-х. Так, в 1996 году появилось первое поколение – технология 1G. Но в таких сетях передавали только телефонные разговоры. В начале 2000-х развитие ускорилось, и сейчас человечество пользуется уже 4G-интернетом: можно не только разговаривать, но и делиться фотографиями и видео, смотреть фильмы и проводить долгие конференции. Но и этого сейчас уже недостаточно.

На сегодня мир имеет около 6 – 8 миллиардов мобильных устройств. К концу 2021 года будет 20 миллиардов мобильных устройств. Это большое количество для мобильного доступа

– отметил Климаш.

То есть 5G – не просто прихоть. Это потребность, развитие имеющихся технологий. Если когда-то ученые думали, как предоставить пользователю возможность поделиться картинками через интернет, то теперь думают, как охватить все мобильные устройства и улучшить связь там, где большое скопление людей – соответственно, и телефонов.

Влияние 5G

5G имеет 2 этапа:

Неавтономные режим. То есть 5G – первое поколение, которое выходит из поколения 4G LTE.

Автономный режим. Здесь совсем другое построение сети, где вы свободно работаете с облачными технологиями, свободно с любыми потоками, объемами информации.

Мобильная связь вырабатывает электромагнитные волны. Однако они гораздо слабее, чем, например, рентген или ртутно-кварцевые лампы.

Касательно 3G и 4G проведено большее количество исследований. И здесь мы четко видим, что каких-то больших негативных воздействий на здоровье или жизни людей нет. Эти исследования проводились в очень многих университетах и, соответственно, если бы были какие-то маленькие оговорки о том, что это влияет на здоровье человека, эти технологии бы запретили,

– рассказал врач Игорь Заставный.

В целом ученые действительно не выделяют какой-то большой опасности для здоровья человека при использовании телефона. Конечно, использование стоит ограничивать: новости, переписка, звонки 24/7 могут вызвать тревогу и стресс. А за 20 – 30 минут разговора по телефону температура тела поднимается на 0,1 ° C. Но это не критично для вас.

Телефон и дети

И все же не рекомендуют злоупотреблять телефонными звонками детям до 12 лет. А вот игры – можно, если в небольших временных рамках.

Не стоит злоупотреблять телефонами и в подростковом возрасте. По данным исследования лондонского королевского колледжа, четверть современных подростков зависима от смартфонов и даже чувствует условную "ломку", если долго не пользуется гаджетами. Зависимость даже получила отдельный термин – номофобия. Чаще ней страдают девушки – в возрасте от 17 до 19 лет.



23% подростков зависимы от телефона / Скриншот с видео

Как 5G почти незаметно влияет на звуки

Современные смартфоны наносят меньше вреда, чем старые кнопочные телефоны, где уровень облучения – гораздо выше. О том, что при адекватном использовании мобильной связи, можно не беспокоиться о здоровье, свидетельствуют различные исследования.

Например, в одном американском эксперименте ученые подвергали радиочастотном излучению рыбок. И за 2 недели выяснили: существенного влияния на смертность, на формирование эмбриона или на поведение рыбок 5G не оказывает. Однако чуть-чуть влияет на реакцию эмбриона на звуки. В целом ученые на протяжении длительного времени исследуют, влияет ли мобильная связь на здоровье человека. И ответ всегда – отрицательный.

Уже не первый год в мире исследуют возможное воздействие пятого поколения сетей на здоровье человека. Но пока лабораторного подтверждения вреда для человеческого организма нет.

Конспирологическая теория о 5G и коронавирусе

Развеем и конспирологические теории, что 5G помогает коронавирусу распространяться по миру. Сторонники этого мифа утверждают: следующее поколение мобильных сетей может подавлять иммунную систему или же сам вирус можно передаваться с помощью этой технологии. Это – абсурд. Так считают и авторы программы и врачи с учеными.

Коронавиру не передается через 5G / Скриншот с видео

Фейки и знаменитости

Фейковой информацией о влиянии мобильной связи на коронавирус делились и знаменитости в соцсетях. На прошлой неделе Джон Кьюсак стал последней знаменитостью, кто продвигал теорию заговора 5G. Голливудская звезда написал твит своим 1,6 миллионам подписчиков, что 5G очень негативно повлияет на здоровье людей. А певица Кэрри Хилсон написала 4,2 миллионам подписчиков, что в Китае намертво падали люди из-за 5G. Впоследствии звезды удалили эти фейки.



Джон Кьюсак и Кэри Хилсон / Коллаж 24 канала

"Радиоволны могут нарушить вашу физиологию, так как они повышают вашу температуру, в результате чего иммунная система не может функционировать. Но уровни энергии от радиоволн 5G очень невысокие, и они даже близко не настолько сильны, чтобы влиять на иммунную систему. Касательно этого было проведено много исследований", – рассказал доцент клеточной микробиологии в Университете Рединга Саймон Кларк.

Научный переворот

Введение 5G связи уже совершило переворот в науке. Эта технология может улучшить взаимодействие беспилотного транспорта, который благодаря скоростной связи сможет предотвращать пожары, аварии, проводить спасательные миссии. Видеозвонки могут стать качественнее.

В мире уже начали использовать технологию 5G. Например, во время пандемии COVID-19 в апреле этого года Финляндия начала внедрять пятое поколение для лучшей связи в государственных органах и экстренных службах.

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Если верить отчету компании Ericson, технология может помогать экономить энергию. В сетях, где оборудование модернизировано до 5G и где введено управление радио сайтами с помощью искусственного интеллекта, операторы зафиксировали снижение энергопотребления до 15%.