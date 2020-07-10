Коронавирусом в мире заболели почти 12 миллионов человек и более 500 тысяч умерли. Пандемия заставила человечество столкнуться с новыми реалиями существования.

Об экономической, социальной и даже политической стороне пандемии – читайте в программе "120 на 80" на 24 канале.

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Вирусы обычно накатываются волнами. Количество инфицированных людей сперва растет, затем снижается. Вирулентность, то есть степень болезнетворности, может зависеть от многих причин:

изменения погоды;

строгих ограничений;

от коллективного иммунитета.

Если показать на графике – это будет выглядеть, как морская волна. Потенциал же у Sars-Cov-2 очень большой.



Волны инфицирования / Скриншот из видео

Первая волна

Вероятнее всего, сейчас идет первая волна: уровень заболевания в большинстве стран держится на высокой отметке. А спровоцировать вторую волну может слишком резкое ослабление карантинных ограничений.

Но есть и те, кто переживает следующую волну заболевания. Например, Сингапур. В начале пандемии там создали мощную систему отслеживания контактов с инфицированными, тестировали людей с симптомами и их окружение. Когда казалось, что уровень заболевания опустился практически до отметки ноль, болезнь снова вспыхнула в общежитиях, которые использовали тысячи иностранцев.

Еще одна волна накатилась и на Китай. В Пекине 11 июня зафиксировали первый за 2 месяца случай заболевания коронавирусом на продуктовом рынке.

Коронавирус VS пандемия испанки

Пандемию коронавируса сравнивают с глобальной эпидемией испанского гриппа, которая нахлынула на мир 100 лет назад, в 1918 – 1919 годах. За полтора года пандемии испанским гриппом заразилась треть всего человечества, и это привело к 50-ти миллионам смертей в мире.

Болезнь накатывалась на человечество тремя волнами.

► Первая была типичной для пандемии гриппа: болезнь буквально бросалась на пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

► Вторая унесла больше всего жизней: за 13 недель осени и зимы количество смертей превысило потери на фронтах первой мировой – а в боях тогда погибли 10 миллионов солдат.

► Третья волна продолжалась до весны 1919 года.

Сейчас мы выиграем в плане возможностей реагирования системы. Которая более мощная, более организованная, выставленная. Одинаково понимали, что придут большие эпидосложнения, и нужно будет иметь международное сотрудничество,

– отметила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского медицинского университета Наталья Виноград.

Влияние на экономику

Вся мировая экономика в 2020 году будет показывать падение за очень редкими исключениями. Например, экономика Китая покажет 1,5% роста, что для них, в принципе, означает падение.

Негативные последствия коронакризиса ощутит на себе и Украина. Причина – снижение международной торговли и ограничения внутри страны. Экономисты прогнозируют падение ВВП на 5%. А убытки от этого кризиса уже оценивают в 10 миллиардов долларов.

Меняется поведение домохозяйств, то есть граждан страны. Потому что когда ты пережил такие условия абсолютной неопределенности, когда ты понимаешь, что тебе надо экономить на очень многих вещах, если не на всем, то первое, что приходит в голову – на чем могут экономить граждане, это как раз на секторе услуг,

– считает советник президента Украины Олег Устенко.

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Уровень безработицы

Во время пандемии в Украине – больше полумиллиона официально безработных людей. Те, кому удалось сохранить работу, явно теряют прибыли: жесткие карантинные ограничения не дают возможности работать на полную. Именно поэтому людям все труднее соблюдать ограничения. Ослаблять жесткий карантин в Украине начали с середины мая.

Вакцина от COVID-19

Евросоюз уже договорился о предварительной покупке вакцины с компанией "Astrazeneca". Их тестируют на большом количестве людей, чтобы выявить результат и побочные эффекты. Если исследование фармацевтов будет успешным, до конца года Европа закупит 300 миллионов доз вакцины от коронавируса. К переговорам подключилась и Украина.

Если посмотреть на нынешние технологии, то стоит провести параллель с Эболой. Перед тем это тоже было очень большое эпидемическое осложнение, и серьезное для мира, где испытали новую технологию,

– подчеркнула Наталья Виноград.

Украина очень устала от коронавируса. После снятия карантинных ограничений в центрах крупных городов стало больше людей: еще с мая можно сидеть на летних площадках и посещать магазины.



ЕС договорился о предварительной покупке вакцины / Getty Images

Количество новых инфицированных в это время неуклонно растет. 26 июня Украина установила антирекорд – 1 109 новых случаев за сутки.

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Однако не стоит зацикливаться на пандемии или пренебрегать правилами безопасности. ВОЗ рекомендует и дальше пользоваться масками в общественных местах. Потому что главным путем передачи коронавируса является воздушно-капельный. Следовательно, таким способом можно защитить себя и того, кто находится рядом.