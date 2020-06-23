В Украине от коронавируса выздоровели более 16 тысяч пациентов: статистика по областям 10:17, - Читати новину українською Количество людей, которые выздоровели от коронавируса в Украине / ukrinform.ua По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтвердили 38 тысяч 74 случая заражения коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 16 тысячам 956 украинцам. Новую статистику сообщил Центр общественного здоровья Украины в фейсбуке. Обратите внимание Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных Из общего количества пациентов, которые выздоровели, – 3 713 медработников. В каких областях зафиксированы случаи выздоровления от коронавируса: Винницкая область – 1037 выздоровели;

Волынская область – 550 выздоровели;

Днепропетровская область – 780 выздоровели;

Донецкая область – 145 выздоровели;

Житомирская область – 663 выздоровели;

Закарпатская область – 845 выздоровели;

Запорожская область – 393 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 1071 выздоровел;

Киев – 1415 выздоровели;

Киевская область – 1141 выздоровели;

Кировоградская область – 521 выздоровел;

Луганская область – 53 выздоровели;

Львовская область – 696 выздоровели;

Николаевская область – 269 выздоровели;

Одесская область – 562 выздоровели;

Полтавская область – 263 выздоровели;

Ровненская область – 1538 выздоровели;

Сумская область – 184 выздоровели;

Тернопольская область – 1079 выздоровели;

Харьковская область – 889 выздоровели;

Херсонская область – 175 выздоровели;

Хмельницкая область – 493 выздоровели;

Черкасская область – 408 выздоровели;

Черновицкая область – 1642 выздоровели;

Черниговская область – 144 выздоровели. Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter