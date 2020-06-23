В Украине от коронавируса выздоровели более 16 тысяч пациентов: статистика по областям
По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтвердили 38 тысяч 74 случая заражения коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 16 тысячам 956 украинцам.
Новую статистику сообщил Центр общественного здоровья Украины в фейсбуке.
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Из общего количества пациентов, которые выздоровели, – 3 713 медработников.
В каких областях зафиксированы случаи выздоровления от коронавируса:
- Винницкая область – 1037 выздоровели;
- Волынская область – 550 выздоровели;
- Днепропетровская область – 780 выздоровели;
- Донецкая область – 145 выздоровели;
- Житомирская область – 663 выздоровели;
- Закарпатская область – 845 выздоровели;
- Запорожская область – 393 выздоровели;
- Ивано-Франковская область – 1071 выздоровел;
- Киев – 1415 выздоровели;
- Киевская область – 1141 выздоровели;
- Кировоградская область – 521 выздоровел;
- Луганская область – 53 выздоровели;
- Львовская область – 696 выздоровели;
- Николаевская область – 269 выздоровели;
- Одесская область – 562 выздоровели;
- Полтавская область – 263 выздоровели;
- Ровненская область – 1538 выздоровели;
- Сумская область – 184 выздоровели;
- Тернопольская область – 1079 выздоровели;
- Харьковская область – 889 выздоровели;
- Херсонская область – 175 выздоровели;
- Хмельницкая область – 493 выздоровели;
- Черкасская область – 408 выздоровели;
- Черновицкая область – 1642 выздоровели;
- Черниговская область – 144 выздоровели.
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