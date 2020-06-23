В Україні від коронавірусу одужали понад 16 тисяч пацієнтів: статистика по областях 10:17, - Читать новость на русском Кількість людей, які одужали від коронавірусу в Україні / ukrinform.ua Станом на 23 червня в Україні лабораторно підтвердили 38 тисяч 74 випадки зараження коронавірусом. Одужати від недуги вдалося 16 тисячам 956 українцям. Нову статистику повідомив Центр громадського здоров'я України у фейсбуці. Зверніть увагу Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених Із загальної кількості пацієнтів, які одужали, – 3713 медпрацівників. В яких областях зафіксували випадки одужання від коронавірусу: Вінницька область – 1037 одужали;

Волинська область – 550 одужали;

Дніпропетровська область – 780 одужали;

Донецька область – 145 одужали;

Житомирська область – 663 одужали;

Закарпатська область – 845 одужали;

Запорізька область – 393 одужали;

Івано-Франківська область – 1071 одужав;

місто Київ – 1415 одужали;

Київська область – 1141 одужали;

Кіровоградська область – 521 одужав;

Луганська область – 53 одужали;

Львівська область – 696 одужали;

Миколаївська область – 269 одужали;

Одеська область – 562 одужали;

Полтавська область – 263 одужали;

Рівненська область – 1538 одужали;

Сумська область – 184 одужали;

Тернопільська область – 1079 одужали;

Харківська область – 889 одужали;

Херсонська область – 175 одужали;

Хмельницька область – 493 одужали;

Черкаська область – 408 одужали;

Чернівецька область – 1642 одужали;

Чернігівська область – 144 одужали.

Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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