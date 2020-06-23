В Україні від коронавірусу одужали понад 16 тисяч пацієнтів: статистика по областях
Станом на 23 червня в Україні лабораторно підтвердили 38 тисяч 74 випадки зараження коронавірусом. Одужати від недуги вдалося 16 тисячам 956 українцям.
Нову статистику повідомив Центр громадського здоров'я України у фейсбуці.
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Із загальної кількості пацієнтів, які одужали, – 3713 медпрацівників.
В яких областях зафіксували випадки одужання від коронавірусу:
- Вінницька область – 1037 одужали;
- Волинська область – 550 одужали;
- Дніпропетровська область – 780 одужали;
- Донецька область – 145 одужали;
- Житомирська область – 663 одужали;
- Закарпатська область – 845 одужали;
- Запорізька область – 393 одужали;
- Івано-Франківська область – 1071 одужав;
- місто Київ – 1415 одужали;
- Київська область – 1141 одужали;
- Кіровоградська область – 521 одужав;
- Луганська область – 53 одужали;
- Львівська область – 696 одужали;
- Миколаївська область – 269 одужали;
- Одеська область – 562 одужали;
- Полтавська область – 263 одужали;
- Рівненська область – 1538 одужали;
- Сумська область – 184 одужали;
- Тернопільська область – 1079 одужали;
- Харківська область – 889 одужали;
- Херсонська область – 175 одужали;
- Хмельницька область – 493 одужали;
- Черкаська область – 408 одужали;
- Чернівецька область – 1642 одужали;
- Чернігівська область – 144 одужали.
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