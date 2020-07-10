На коронавірус у світі захворіли майже 12 мільйонів людей і понад 500 тисяч померли. Пандемія змусила людство зіткнутися із новими реаліями існування.

Про економічну, соціальну та навіть політичну сторони пандемії – читайте в програмі "120 на 80" на 24 каналі.

У попередній програмі Пурпурова лихоманка: що треба знати про недугу з недитячими ускладненнями

Віруси зазвичай накочуються хвилями. Кількість інфікованих людей спершу зростає, потім знижується. Її вірулентність, тобто ступінь хвороботворності, може залежати від багатьох причин:

зміни погоди;

суворих обмежень;

від колективного імунітету.

Якщо показати це на графіку, виглядатиме, неначе морська хвиля. Потенціал же у Sars-Cov-2 дуже великий.



Хвилі інфікування / Скриншот з відео

Перша хвиля

Найімовірніше, зараз триває перша хвиля: рівень захворювання в більшості країн тримається на високій позначці. І спровокувати другу хвилю може надто різке послаблення карантинних обмежень.

Але є й ті, які переживають наступну хвилю захворювання. Наприклад, Сингапур. На початку пандемії там створили потужну систему відстеження контактів з інфікованими, тестували людей зі симптомами та їхнє оточення. Коли здавалося, що рівень захворювання опустився практично до позначки нуль, хвороба знову спалахнула в гуртожитках, які використовували тисячі іноземців.

Ще одна хвиля накотилася й на Китай. У Пекіні 11 червня зафіксували перший за 2 місяці випадок захворювання на коронавірус на продуктовому ринку.

Коронавірус VS пандемія іспанки

Пандемію коронавірусу порівнюють із глобальною епідемією іспанського грипу, яка нахлинула на світ 100 років тому, у 1918 – 1919 роках. За півтора року пандемії іспанським грипом заразилася третина всього людства, і це призвело до 50-ти мільйонів смертей у світі.

Недуга накочувалася на людство трьома хвилями.

► Перша була типовою для пандемії грипу: хвороба буквально кидалася на літніх і людей із хронічними захворюваннями.

► Друга забрала найбільше життів: за 13 тижнів осені та зими кількість смертей перевищила втрати на фронтах першої світової – а в боях тоді загинули 10 мільйонів солдатів.

► Третя хвиля тривала до весни 1919 року.

Зараз ми виграємо в плані можливостей реагування системи. Яка більш потужна, більш зорганізована, виставлена. Однаково розуміли, що прийдуть великі епідускладнення, і треба буде мати міжнародне співробітництво,

– зазначила завідувачка кафедри епідеміології Львівського медичного університету Наталія Виноград.

Вплив на економіку

Уся світова економіка у 2020 році буде показувати падіння за дуже рідкісними виключеннями. Наприклад, економіка Китаю покаже 1,5% росту, що для них, у принципі, означає падіння.

Негативні наслідки коронакризи відчує на собі й Україна. Причина – зниження міжнародної торгівлі й обмеження всередині країни. Економісти прогнозують падіння ВВП на 5%. А збитки від цієї кризи вже оцінюють в 10 мільярдів доларів.

Змінюється поведінка домогосподарств, тобто громадян країни. Тому що коли ти пережив такі умови абсолютної невизначеності, коли ти розумієш, що тобі треба економити на дуже багатьох речах, якщо не на всьому, то перше, що приходить у голову – на чому можуть економити громадяни, це якраз на секторі послуг,

– вважає радник президента України Олег Устенко.

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Рівень безробіття

У час пандемії в Україні – понад півмільйона офіційно безробітних людей. Ті, кому вдалося зберегти роботу, явно втрачають прибутки: жорсткі карантинні обмеження не дають можливості працювати на повну. Саме тому людям усе важче дотримуватися обмежень. Послаблювати жорсткий карантин в Україні почали зсередини травня.

Вакцина від COVID-19

Євросоюз уже домовився про попередню купівлю вакцини із компанією "Astrazeneca". Їх тестують на великій кількості людей, аби виявити результат та побічні ефекти. Якщо дослідження фармацевтів буде успішним, до кінця року Європа закупить 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. До перемовин під'єдналася й Україна.

Якщо подивитися на теперішні технології, то варто провести паралель з еболою. Перед тим це теж було дуже велике епідемічне ускладнення й серйозне для світу, де спробували нову технологію, – наголосила Наталія Виноград.

Україна неабияк втомилася від коронавірусу. Після зняття карантинних обмежень у центрах великих міст побільшало людей: ще з травня можна сидіти на літніх майданчиках і відвідувати крамниці. А Після зняття карантинних обмежень у центрах великих міст побільшало людей.



ЄС домовився про попередню купівлю вакцини / GettyImages

Кількість нових інфікованих у цей час невпинно зростає. 26 червня Україна встановила антирекорд – 1109 нових випадків за добу.

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Проте не варто зациклюватися на пандемії чи нехтувати правилами безпеки. ВООЗ рекомендує досі користуватися масками в громадських місцях. Бо головним шляхом передачі коронавірусу є повітряно-крапельний. Тож у такий можна захистити себе й того, хто перебуває поруч.