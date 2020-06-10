Скарлатина – хвороба 16 століття, яка побутує й досі. Раніше цю хворобу називали пурпуровою лихоманкою, а вилікувати її до появи антибіотиків було дуже важко. Недуга часто вражає дітей. Може бути ледь помітною, або ж завдати чималих проблем для здоров'я.

Історія хвороби

До 16 століття скарлатину не визначали як окрему недугу. Часто її плутали з іншими шкірними хворобами через оманливий висип на шкірі та в роті. Уперше скарлатину виділив італійський медик Джованні Філіппо Інґрассіас. У 1550 роках він описав захворювання та певні його симптоми.

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Скарлатина – що це? Гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом. Джерело інфекції – хвора людина чи бактеріоносій.

Виникнення назви "пурпурова лихоманка"

Британський лікар Томас Сиденґам у 17 столітті намагався реформувати медицину Англії, тож і отримав прізвисько "англійський Гіппократ". Саме Сиденґам уперше описав клінічну картину скарлатини. А через колір висипань дав хворобі назву "пурпурова лихоманка". Англійською "пурпуровий" буде "scarlet". Звідси й сучасна назва недуги – скарлатина.



А вже у 20 столітті червона лихоманка перетворилася на хворобу великих міст: подекуди летальність від цієї хвороби сягала 25%.

Антибіотик від недуги

Британський бактеріолог Александр Флемінг 1928 року винайшов перший відомий у світі антибіотик пеніцилін. За це й отримав нобелівську премію. Випадковий винахід Флемінга почав рятувати від багатьох інфекційних недуг, у тому числі й від скарлатини у 1940-х роках. Але скарлатина не втратила свою небезпеку.



Александр Флемінг/ Фото Ruspekh

Симптоми

У більшості випадків скарлатина починається раптово. Розвивається ангіна, на мигдалинах можливий біло-жовтий наліт. Язик спочатку має біле нашарування, але після 2 – 3 днів починає очищатися з кінчика й до 4 дня стає яскраво-червоним, з виокремленими сосочками – так званий малиновий язик.



Малиновий язик / Фото "Меджурнал"



Скарлатина найчастіше вражає дітей віком від 1 до 9 років. Але недуга може захопити і старших. Найчастіше цю інфекцію можна підхопити повітряно-крапельним шляхом. Краплі формуються під час кашлю, чхання й навіть під час тихої розмови. Але скарлатина може передаватися й через білизну, предмети побуту та спільні іграшки.

Скарлатина – перші симптоми висока температура,

головний біль,

загальна слабкість,

блювання,

біль у горлі,

суха шкіра,

згодом висип

Одним із головних симптомів скарлатини є висип. Він з'являється на 1 – 2 день хвороби. Найбільше, висип сконцентрований на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, передній і боковій поверхні шиї, боковій поверхні тулуба, животі.

Характерною ознакою скарлатини є так званий носогубний або скарлатинозний трикутник: шкіра навколо рота бліда, а навколо – червонуватий висип на щоках.

Загалом є 3 форми скарлатини:

► Легка форма протікає без ускладнень. Температура підіймається до 38 градусів, є легкі зміни мигдаликів у ротоглотці, незначний висип на шкірі. За умови якісного лікування, симптоми тримаються до 5 днів.

► Середньотяжка форма "підганяє" температуру до 40 градусів. З'являються головний біль, блювота, інтенсивний червоний висип на шкірі та в роті, тяжчі зміни мигдаликів. Така форма забере тиждень на лікування.

► Тяжка форма характеризується дуже високою температурою, судомами, порушенням свідомості та інтенсивним висипом.

Але всі форми потребують лікування. Тож при перших симптомах недуги варто звернутися до лікаря.

Ускладнення

Скарлатина може мати небезпечні ускладнення, пов'язані з невчасним початком лікування та недотриманням рекомендацій лікаря: гнійний лімфаденіт, отит, ревматизм. Після одужання в людини виникає імунітет до скарлатини, як правило, стійкий.

Якщо скарлатина не викликає ускладнень, її лікують вдома. І медики дають кілька порад, як зробити тиждень лікарняного трошки приємнішим.

Ви можете зняти симптоми скарлатини у такий спосіб:

пити прохолодну рідину;

їсти м'яку їжу, якщо у вас болить горло;

використовуючи лосьйон або призначені лікарем антигістамінні таблетки, щоби зупинити свербіж.

Статистика захворюваності

За 2019 рік медики зареєстрували 14 456 випадків захворювання на скарлатину

з них – 14313 – це діти до 17 років.



Статистика захворюваності в Україні за 2019 рік / Скриншот з відео

Інфекція притаманна для більшості країн світу. Проте там, де клімат більш вологий і холодний, скарлатині живеться ще краще. Найкращий її період – зима та осінь.

Історична хвороба

Науковці скарлатину називають історичною хворобою. Але вона все ж повертається й до сучасного світу і спалахує в різних країнах.

Наприклад, на початку 2000-х випадки скарлатини траплялися в Китаї, В'єтнамі, Південній Кореї й Гонг-Конгу. А в Британії за період 2014 – 2018 років було найбільше зареєстрованих випадків пурпурної лихоманки з часів 1960 року: за статистикою, майже 1500 дітей у віці від 1 до 4 років на 100 тисяч населення.

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Якщо контактувати з хворим на скарлатину, є висока ймовірність підхопити недугу. Але все ж варто проводити регулярну профілактику проти цієї інфекції. Найкращими "ліками" стануть правильне харчування, провітрювання приміщень та вологе прибирання, заняття спортом та особиста гігієна.