П"яте покоління мобільних мереж, більш відоме як 5G – це вдесятеро швидша передача даних, ніж у попередника, ідеальний сигнал і робота 1 мільйона пристроїв на один квадратний кілометр.

Про те, чи справді 5G впливає на здоров'я та як взагалі працюють мобільні мережі – читайте в програмі 120/80 на 24 каналі.

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Петиція про заборону 5G

З розгортанням нового покоління бездротових систем поки не поспішають – обіцяють не раніше 2022-го року. Вітчизняні оператори просто не бачать достатнього попиту. Попри це, на сайті президента вже зареєстрована петиція про заборону 5G. Вона зібрала 25 тисяч підписів. Тож тепер її має розглянути глава держави.

Як працюють мобільні мережі

Згадайте дріт, яким підключаєте роутер вдома. Якщо ви думаєте, що кінець цієї системи – десь під будинком, то глибоко помиляєтеся.

"Є потужна волоконно-оптична мережа всього світу. Між усіма континентами світу є підводні волоконно-оптичні магістралі. За одне оптичне волокно в такому транспортному каналі океанському бореться низка фірм. Уся Росія окутана кабелями, уся Африка, Америка, усі континенти. Усі зв'язані. А вже супутниковий і мобільний зв'язок уже працюють через засоби стаціонарного зв'язку", – пояснив завідувач кафедри телекомунікацій "Львівської політехніки" Михайло Климаш.

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Волоконно-оптичні мережі використовують всюди: від міжконтинентальних магістралей до корпоративних і домашніх мереж. Тобто, інтернет із вашого комп'ютера, картинка на вашому телефоні можуть бути родом десь, наприклад, з Америки.

Мобільний зв'язок в Україні

В Україні мобільний зв'язок існує ще з 90-х. Так, в 1996 році з'явилося перше покоління – технологія 1G. Але в таких мережах передавали тільки телефонні розмови. На початку 2000-х розвиток пришвидшився, і зараз людство користується вже 4G-інтернетом: можна не лише розмовляти, а й ділитися світлинами й відео, дивитися фільми та проводити довгі конференції. Але й цього зараз уже недостатньо.

Станом на сьогодні світ має близько 6 – 8 мільярдів мобільних пристроїв. До кінця 2021 року буде 20 мільярдів мобільних пристроїв. Це велика кількість для мобільного доступу,

– зазначив Климаш.

Тобто 5G – не просто забаганка. Це потреба, розвиток наявних технологій. Якщо колись науковці думали, як надати користувачу змогу поділитися картинками через інтернет, то тепер думають, як охопити всі мобільні пристрої та покращити зв'язок там, де велике скупчення людей – відповідно, і телефонів.

Вплив 5G

5G має 2 етапи:

► Неавтономний режим. Тобто 5G – перше покоління, яке виходить із покоління 4G LTE.

► Автономний режим. Тут зовсім інша побудова мережі, де ви вільно працюєте з хмарними технологіями, вільно з будь-якими потоками, обсягами інформації.

Мобільний зв'язок виробляє електромагнітні хвилі. Однак вони набагато слабші, ніж, наприклад, рентген чи ртутно-кварцеві лампи.

Щодо 3G i 4G є більша кількість досліджень. І тут ми чітко бачимо, що якихось великих негативних впливів на здоров'я чи життя людей немає. Ці дослідження проводилися в дуже багатьох університетах, і, відповідно, якби були якісь найменші застереження щодо того, що це впливає на здоров'я людини, ці технології б заборонили,

– розповів лікар Ігор Заставний.

Загалом науковці справді не виокремлюють якоїсь великої небезпеки для здоров'я людини під час користування телефоном. Звичайно, застосування варто обмежувати: новини, листування, дзвінки 24/7 можуть викликати тривогу і стрес. А за 20 – 30 хвилин розмови телефоном температура тіла підіймається на 0,1°C. Але це не є критично для вас.

Телефон та діти

Та все ж не рекомендують зловживати телефонними дзвінками дітям до 12 років. А ось ігри – можна, якщо в невеликих часових рамках.

Не варто зловживати телефонами й у підлітковому віці. За даними дослідження лондонського королівського коледжу, чверть сучасних підлітків залежна від смартфонів і навіть відчуває умовну "ломку", якщо довго не користується ґаджетами. Залежність навіть отримала окремий термін – номофобія. Частіше через на неї страждають дівчата – у віці від 17 до 19 років.



23% підлітків залежні від телефону / Скриншот з відео

Як 5G майже непомітно впливає на звуки

Сучасні смартфони завдають менше шкоди, ніж старі кнопкові телефони, де рівень опромінення – набагато вищий. Про те, що при адекватному використанні мобільного зв'язку, можна не турбуватися за здоров'я, свідчать різноманітні дослідження.

Наприклад, в одному американському експерименті вчені піддавали радіочастотному випромінюванню рибок. І за 2 тижні з'ясували: істотного впливу на смертність, на формування ембріону або на поведінку рибок 5G не має. Однак ледь-ледь впливає на реакцію ембріона на звуки. Загалом вчені впродовж тривалого часу досліджують, чи мобільний зв'язок впливає на здоров'я людини. І відповідь повсякчас – негативна.

Уже не перший рік у світі досліджують ймовірний вплив п'ятого покоління мереж на здоров'я людини. Та поки що лабораторного підтвердження шкоди для людського організму немає.

Конспірологічна теорія про 5G та коронавірус

Розвіємо й конспірологічну теорію, що 5G допомагає коронавірусу поширюватися світом. Прихильники цього міфу стверджують: наступне покоління мобільних мереж може пригнічувати імунну систему або ж що сам вірус можна передавати за допомогою цієї технології. Це – абсурд. Так вважають і автори програми й лікарі з науковцями.



Коронавіру не передається через 5G / Скриншот з відео

Фейки та знаменитості

Фейковою інформацію про вплив мобільного зв'язку на коронавірус ділилися і знаменитості через соцмережі. Минулого тижня Джон К'юсак став останньою знаменитістю, яка просунула теорію змови 5G. Голлівудська зірка написав твіт своїм 1,6 мільйонам підписників, що 5G виявиться дуже поганим для здоров'я людей. А співачка Кері Хілсон написала Кері 4,2 мільйонам підписників, що у Китаї намертво падали люди через 5G. Згодом зірки видалили ці фейки.



Джон К'юсак та Кері Хілсон / Колаж 24 каналу

"Радіохвилі можуть порушити вашу фізіологію, бо вони підвищують вашу температуру, внаслідок чого імунна система не може функціонувати. Але рівні енергії від радіохвиль 5G дуже невисокі, і вони навіть близько не настільки сильні, щоби впливати на імунну систему. Щодо цього було проведено багато досліджень", – розповів доцент клітинної мікробіології в Університеті Редінга Саймон Кларк.

Науковий переворот

Запровадження 5G зв'язку вже спричинило переворот у науці. Ця технологія може покращити взаємодію безпілотного транспорту, який завдяки швидкісному зв'язку зможе запобігати пожежам, аваріям, проводити рятувальні місії. Відеодзвінки можуть стати якіснішими.

У світі вже почали використовувати технологію 5G. Наприклад, під час пандемії COVID-19 у квітні цього року Фінляндія почала впроваджувати п'яте покоління для кращого зв'язку в державних органах та екстрених службах.

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Якщо вірити звіту компанії Ericson, технологія може допомагати заощаджувати енергію. На мережах, де обладнання модернізоване до 5G і де запроваджено управління радіо сайтами за допомогою штучного інтелекту, оператори зафіксували зниження енергоспоживання до 15%.