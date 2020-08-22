Для современного человека стрессы и личные переживания – это привычное дело. Именно поэтому выросло количество специалистов. Как выбрать специалиста, который действительно поможет – читайте в нашем материале.

Как распознать токсичных терапевтов, рассказала Ассоциация психологов, которая создала классификацию псевдоспециалистов.

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Большинство из описанных типов психотерапевтов работают в научно обоснованных направлениях, поэтому распознать их не так и просто. Откровенно антинаучные подходы, по типу духовных практик или управления энергиями, опровергаем сразу. Это неэффективно, глупо, утопично!

Недоучка

Два года заочного обучения в частном малоизвестном институте, 120 часов практических курсов когнитивно-поведенческой терапии, 60 часов нейролингвистического программирования и тому подобные учения, это ничто иное как обман.

Специфика данной профессии в том, что 4-6 лет обучения в хорошем ВУЗе часто недостаточно для того, чтобы стать профессионалом. В университетах много теории, практики – минимум. Для оказания качественных консультаций стоит учиться на практических курсах. Это профессия, которая требует значительных финансовых и временных вложений. Более того, после завершения обучения специалисты должны регулярно проходить платную супервизию – профессиональный разбор сложных кейсов с более опытным специалистом.

Психотерапия требует еще большего контроля и качества. Согласно законодательству, право проводить психотерапию имеют лишь люди с медицинским образованием.

Рынок образования для психологов быстро формируется под высокий спрос, некоторые частные и государственные университеты предлагают людям с любым бэкграундом освоить профессию всего за 1-2 года. Очень часто под маской "вашего психотерапевта" обычный психолог-гуманитарий без медицинского образования. Поэтому, квалификация многих гештальт-терапевтов и арт-терапевтов под вопросом.

В профессию психологов также часто приходят люди, которые считают, что личного жизненного опыта и любви давать советы достаточно для качественного консультирования. Жизненный опыт – это хорошо, но задача психолога в том, чтобы видеть проблему шире.

Если вы допускаете мысль, что ваш психолог стал вам другом, это плохой знак. Консультирование не должно переходить границы делового общения. Есть четкие этические нормы, правила общения с пациентами, которых должен придерживаться хороший психоаналитик. Этические кодексы терапевтов разных направлений могут несколько разниться: в психоанализе терапевт – нейтральный наблюдатель, а в гуманистическом подходе – он всегда на стороне клиента.

Великий гуру

Этот тип психологов абсолютно "точно знает" в чем ваша проблема! И для вас он подготовил универсальные рекомендации: "5 правил успешного человека", "как сохранить семью", "как побороть депрессию за 10 дней". Это один из показателей плохого психолога. При этом, он убеждает, что быстро решит вашу проблему.

На практике помогают не универсальные рецепты, а индивидуальный подход.

Умный циник

Образ циника симпатизирует многим, но за компетентностью такие врачи прячут лишь самоуверенность. Ведь довольно популярным остается образ "Доктора Хауса": самоуверенный, несколько наглый, красноречивый.

Такой псевдоспециалист любит употреблять термины: "вы патологически зависимы от родителей", "вы так и не переросли Эдипов комплекс", "вы на самом деле ищете вторичные выгоды в отношениях с агрессором". Наличие таких вещей трудно как доказать, так и опровергнуть.

Психосоматик-сектант

Некоторые "специалисты" объясняют почти все соматические болезни именно психологическими проблемами. Психосиматика, как ни странно, такое же популярное слово, как и психотерапия. Поэтому очень часто от психосоматиков-сектантов можно услышать: "у вас тахикардия, потому что вы привыкли подавлять гнев", "артрит возникает из-за отказа действовать", "все болезни – от нервов".

Человек, услышав такое уверен, что все проблемы легко решаются по принципу: "Перестану нервничать по пустякам – забуду о проблемах с сердцем".

Но это так не сработает. Ведь перед тем, как начать лечить психосоматику психологическими методами, психолог должен отправить клиента на обследование и убедиться, что у заболевания нет соматических причин. Да, стресс влияет на здоровье, но однозначной связи между болезнью и переживанием не установлено.

Недолеченный психолог

Если вам кажется, что с вашим психоаналитиком что-то не так, скорее всего, вам не кажется.

Не для кого не секрет, что в психологию идут люди, которые хотят разобраться с личными проблемами, а потом помогать уже другим. Это факт не является плохим, в мире много талантливых практиков, которые пришли в профессию именно таким образом.

Плохим это становится тогда, когда врач не смог разобраться с собственными проблемами и продолжает проектировать их на своих пациентов.

Его легко узнать, ведь такой тип "психологов" приписывает пациентам несвойственные для них характеристики и переживания.

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Провокатор

Сказать глупость, а потом объяснить ее как провокацию – это не профессионально и не действенно. Кроме того, это вредит пациенту, который замкнется в себе, вместо того чтобы взять ответственность за свою жизнь.

Искусство – донести до клиента неприятную для него информацию в доступной для него форме.



Такие "специалисты" наносят вред, а не лечат / Фото: shutterstock.com/g/mentatdgt

Моралист

"Вы должны помириться с родителями, иначе от вас откажутся ваши дети!" или "вы замужняя женщина, вам должно быть стыдно за такие мысли". Еще более категорично могут звучать религиозные убеждения. Психоаналитик не может ориентироваться на мораль, ибо внутренние конфликты возникают именно из-за подавления базовых потребностей культурными нормами. Важно не оценивать клиента, его поведение не должно быть хорошим или плохим.

Гуманистическая школа психологии пропагандирует принцип абсолютного принятия: любые мысли и действия пациента достойны внимания и понимания. Именно принятие позволяет клиенту раскрыться и добраться до глубочайших переживаний.

Фундаментальная проблема в том, что у религии и психологии задачи совершенно разные: психология учит нас принимать собственные недостатки и избавляться от чрезмерного чувства вины, в то время как религия побуждает избавляться от грехов и терпеть ради жизни после смерти.

Сексисты

Один из самых распространенных вопросов, с которым люди обращаются к психологу, – как устроить личную жизнь и, конечно, получают огромное количество советов "как привлечь и удержать внимание мужчины/женщины".

В основном такие "специалисты" рекомендуют женщинам уволиться с работы и забыть о карьере, чтобы ухаживать за детьми. Также они убеждают женщин, что они слабее и нуждаются в заботе. Но не только женщины получают сексистские советы. Например, "перестань ныть и начни действовать, ты глава семьи " – часто адресуют мужчинам.