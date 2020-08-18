У людей с психическими расстройствами гораздо выше риск преждевременной смерти. Полученные учеными данные позволили увидеть, как депрессия, тревожность и другие расстройства влияют на продолжительность жизни.

Исследование, опубликованное в The Lancet, включало 7,4 миллиона человек, проживающих в Дании в период с 1995 по 2015 год.

Также по теме: Депрессия вызывает болезни сердца: исследование

Полученные данные позволили увидеть, как такие расстройства, как депрессия, тревожные расстройства и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, влияют на продолжительность жизни людей.

Насколько укорачивают жизнь психические нарушения

Ученые утверждают, что риск преждевременной смерти был выше для людей с психическими расстройствами в любом возрасте. Рассматривая различия в средней ожидаемой продолжительности жизни, авторы обнаружили, что у мужчин и женщин с психическими расстройствами она на 10 и 7 лет соответственно короче по сравнению со среднестатистическим датчанином того же возраста.

Люди с депрессией, которая является одним из наиболее распространенных психических расстройств, имели повышенный уровень смертности. Кроме повышенного риска смерти в результате самоубийства, у них также повышенный риск смерти из-за соматических заболеваний, такие как рак, респираторные заболевания, диабет.

Ученые также обнаружили, что, хотя у мужчин с психическими расстройствами выше риск умереть от рака, они гораздо чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний легких в молодом возрасте по сравнению с населением в целом.