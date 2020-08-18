У людей з психічними розладами набагато вище ризик передчасної смерті. Отримані вченими дані дозволили побачити, як депресія, тривожність і інші розлади, впливають на тривалість життя.

Дослідження, опубліковане в The Lancet, включало 7,4 мільйона осіб, що проживали в Данії в період з 1995 по 2015 рік.

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Отримані дані дозволили побачити, як такі розлади, як депресія, тривожні розлади і розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, впливають на тривалість життя людей.

Наскільки вкорочують життя психічні порушення

Вчені стверджують, що ризик передчасної смерті був вищим для людей з психічними розладами в будь-якому віці. Розглядаючи відмінності в середній очікуваній тривалості життя, автори виявили, що у чоловіків і жінок з психічними розладами вона на 10 і 7 років відповідно коротша в порівнянні з середньостатистичним данцем того ж віку.

Люди з депресією, яка є одним з найбільш поширених психічних розладів, мали підвищений рівень смертності. Крім підвищеного ризику смерті в результаті самогубства, у них також підвищений ризик смерті через соматичні захворювання, такі як рак, респіраторні захворювання, діабет.

Вчені також виявили, що, хоча у чоловіків з психічними розладами вищий ризик померти від раку, вони набагато частіше вмирають від серцево-судинних захворювань і захворювань легенів в молодшому віці в порівнянні з населенням в цілому.