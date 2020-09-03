Исследование американских ученых демонстрирует, что склонность к самоубийству может передаваться из поколения в поколение. И на это влияют как генетика, так и воспитание.

Суицидальное поведение чаще наследуется мужчинами, чем женщинами, сообщает The American Journal of Psychiatry.

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Исследователи убеждены, что кроме наследственности склонность к самоубийству или попытки к нему обусловлены культурно-психологическими факторами, которые передаются от семьи в процессе воспитания.

В исследовании приняли участие шведские семьи. Их было четыре типа:

полные нуклеарные (где на первый план выдвигаются отношения между представителями одного поколения – супругами, а бабушки и дедушки имеют второстепенное значение),

неполные (где биологический отец не проживает вместе с семьей),

семьи с отчимом,

семьи с приемными детьми.

Ученые обнаружили, что передача суицидального поведения от поколения к поколению умеренно высока: она возникает практически одинаково и из-за генетических факторов, и вследствие воспитания.

Например, приемный ребенок, которого воспитывал неродной отец, имеющий склонность к самоубийству, имеет такие же шансы наложить на себя руки или начать делать попытки к этому, как и ребенок, выросший в семье, в которой биологические родители тоже были склонны к суицидальному поведению.

Также исследователи обнаружили, что в тех семьях, у которых не было приемных детей, склонность к суициду передавалась преимущественно потомству мужского пола.