Ученые выяснили, что желание причислять себя к какой-либо группе делает людей склонными к осуждению других. Особенно ярко это выражается, когда речь идет о политических взглядах.

Осуждать могут даже тех, кто в целом согласен с мнением группы, но не входит в нее, пишет PNAS.

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В исследовании участвовали 141 человек, их разделили по группам. В первом эксперименте разделение было сделано в соответствии с политическими взглядами, а во втором – по нейтральным признакам вроде бы похожих вкусов на стихи и картины. В третий раз их поделили случайным образом.

Кто больше всего осуждает других

После каждого теста участников просили выделить деньги кому-то из своей группы или за ее пределами. Сумма была фиксирована и выдавалась учебным центром. Выяснилось, люди с ярко выраженными политическими взглядами были более пристрастны к тем, кто отказывался причислять себя к их группе. Даже если между убеждениями практически не было различий.

Есть явное различие между теми, кто имеет определенные политические взгляды, и теми, кто не идентифицирует себя с ними. И у тех, и у других могут быть схожие позиции, но все решает принадлежность к группе,

- сказал один из авторов работы.

Еще одна интересная закономерность – люди, которые не хотели принадлежать к какой-либо группе, быстрее принимали решения. Возможно, это связано с тем, что они обращают меньше внимания на мнение окружающих.